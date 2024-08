6 mitos y verdades sobre la alimentación saludable

Un equipo de investigación buscó separar hechos de mitos alimentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de conceptos de alimentación saludable, existen muchas reglas, tendencias y consejos sobre lo que es beneficioso para la salud y lo que no lo es. Sin embargo, ¿cuáles de estas ideas son verdaderas y cuáles no lo son? Según FOX News, un equipo de investigadores del Mass General Brigham en Boston examinó seis conceptos populares y los evaluó para separar los hechos de la ficción.

¿Real o mito? 6 conceptos sobre alimentación saludable que fueron puestos a prueba

Un concepto evaluado es “para vivir más tiempo, las mujeres deben seguir la dieta mediterránea”. Los estudios recientes muestran que esta dieta es beneficiosa para la salud general, particularmente para las mujeres. Una investigación del Mass General encontró que las mujeres que siguieron este plan nutricional durante más de 25 años presentaron un 23% menor riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares y relacionadas con el cáncer. Además, Samia Mora, directora del Centro de Metabolómica Lipídica del Hospital Brigham and Women’s, afirmó a Fox News Digital: “Lo que comemos hoy tiene implicaciones importantes para vivir una vida larga y saludable”.

Otro de los conceptos contrarios es la idea de que “eliminar los alimentos desencadenantes siempre es el mejor tratamiento para los problemas digestivos”. Kyle Staller, director del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Massachusetts General Hospital, enfatizó que muchas veces los problemas digestivos tienen causas más complejas. Dijo a Fox News Digital: “Los síntomas atribuidos a alimentos específicos a menudo son impulsados por la respuesta del cuerpo a comer”.

Kyle Staller, del Massachusetts General, señala causas complejas detrás de problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la afirmación de que “consumir arándanos puede disminuir el riesgo de algunas enfermedades oculares”, expertos confirman que es cierta. Un estudio de Mass General realizado a casi 40.000 mujeres estadounidenses de mediana y avanzada edad encontró que una o más porciones de arándanos a la semana están asociadas con un 28% menor riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. Howard D. Sesso, director de investigación en nutrición y suplementos del Brigham and Women’s Hospital, explicó que los arándanos contienen antocianinas, un polifenol bioactivo que ha sido vinculado a la reducción de enfermedades oculares.

Respecto al concepto “seguir una dieta basada en plantas siempre mejora los resultados de salud”, el equipo de Mass General tiene una perspectiva diferenciada. Qi Sun, profesor asociado de medicina del Brigham and Women’s Hospital, señala que no todas las dietas basadas en plantas son iguales. Una dieta que incluye alimentos procesados y bebidas azucaradas no tiene los mismos beneficios que una rica en frutas y verduras frescas, granos enteros y aceites vegetales. En una declaración a Fox News Digital, Sun aconsejó: “No olviden la actividad regular y otras elecciones de estilo de vida saludables”.

Qi Sun advierte sobre las desigualdades en las dietas basadas en plantas y su efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que “la ubicación de los alimentos en la tienda no tiene impacto en las compras” también fue evaluada como falsa. Según Anne Thorndike, médica de atención primaria en el Massachusetts General Hospital, la manera en que los alimentos están dispuestos en la tienda influye fuertemente en nuestras decisiones de compra. Declaró a Fox News Digital: “la industria alimentaria coloca bebidas azucaradas, bocadillos salados y productos horneados en las líneas de pago y al frente de la tienda”.

Por último, la afirmación de que “la introducción temprana de alimentos como la mantequilla de maní puede prevenir alergias” resulta cierta. Introducir cantidades apropiadas de cacahuete entre los cuatro y seis meses de edad puede reducir en un 80% la alergia al cacahuete en niños de alto riesgo. Michael Pistiner, director de la Unidad de Educación y Prevención de Alergias Alimentarias del Mass General Hospital for Children, subraya la importancia del tiempo adecuado: “cuando un niño llega a un alergólogo pediátrico, podría ser demasiado tarde para prevenir algunas alergias”.