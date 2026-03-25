Teleshow

Las vacaciones de Muni Seligmann en familia en Europa después del susto por el accidente de su hijo Vicente

La actriz eligió Italia para reconectar y celebrar que el niño, de diez meses, está fuera de peligro

Guardar
Tras la fractura de cráneo
Tras la fractura de cráneo de su bebé, la conductora apostó a unas vacaciones para recargar energías y dejar atrás la angustia (Instagram)

Hace dos semanas, Muni Seligmann vivió uno de los mayores sustos de su vida familiar. La reconocida animadora infantil contó que su hijo Vicente, de apenas diez meses, sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cráneo. La noticia generó una profunda preocupación entre sus seguidores y una ola de mensajes en redes, algunos solidarios y otros críticos. Frente a la tensa situación y tras días de incertidumbre, la conductora y su familia decidieron recargar energías de la mejor manera posible y se embarcaron en un viaje por Europa.

Ahora, ya con el episodio más lejano y enfocada en seguir adelante, Muni se mostró nuevamente en sus redes sociales, pero esta vez desde un lugar completamente distinto: la calma, el disfrute y la tranquilidad de saber que todo está bien. A través de una historia de Instagram, publicó una postal familiar en Roma, con el imponente Coliseo de fondo.

En la imagen se la puede ver sonriendo junto a su pareja y sus hijos, Carmela y Vicente, disfrutando de una tarde de paseo. “Nuestras vacaciones en familia. Tiempo de calidad y de recargar energías. Los chiquitos felices y eso es todo”, escribió la actriz, transmitiendo el alivio y la gratitud por el presente.

La animadora infantil eligió Roma
La animadora infantil eligió Roma para recargar energías

Lejos de la polémica y con la prioridad puesta en el bienestar de su familia, Muni dejó en claro que el foco hoy está en acompañar la recuperación de su hijo, disfrutar de sus seres queridos y regalarse unos días de descanso tras uno de los momentos más angustiantes que le tocó vivir como mamá.

Es que el accidente de Vicente no solo dejó secuelas de temor y ansiedad, sino que también expuso a Muni a un sinnúmero de comentarios negativos y críticas en las redes sociales. En aquel entonces, la artista decidió romper el silencio y contar en primera persona lo que había pasado, explicando así su ausencia digital durante varios días. En un video, relató con visible angustia el momento en que su hijo cayó del cambiador de su habitación, un mueble que, según detalló, es bastante alto.

Mi chiquitito de diez meses se cayó del cambiador de su habitación. Yo escuché el estruendo. No estaba con él en ese momento, sino que había otras personas”, relató Muni, visiblemente conmovida. El golpe fue tan fuerte que Vicente debió ser trasladado rápidamente para recibir atención médica. Primero lo llevaron con su pediatra de cabecera en un hospital y luego fue derivado a otro centro de salud para realizar estudios más complejos. “Nos mandaron a hacerle una tomografía y otros análisis médicos. Ahí nos dijeron que tenía fractura de cráneo”, explicó la conductora, transmitiendo la preocupación y el miedo que atravesó junto a su familia.

La actriz y animadora fue contundente sobre la decisión de viajar después del accidente del niño (Instagram)

Afortunadamente, el diagnóstico fue más benigno de lo que podría haberse esperado: la fractura no tenía desplazamiento, lo que evitó complicaciones mayores. Vicente permaneció internado durante varios días bajo observación médica hasta recibir el alta. “Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario, pero me da tranquilidad para que él pueda seguir moviéndose”, contó Muni sobre la nueva rutina que adoptaron para proteger a su hijo durante la recuperación.

El punto que más quiso aclarar fue la versión que circuló en redes sobre un supuesto viaje de la familia mientras Vicente estaba internado. “Subieron por ahí cosas que no son”, afirmó con contundencia. “Cuando pasó lo de Vicente, que estuvimos tres días internados, yo me quedé acá. No me fui de viaje. ¡Me quedé internada con mi hijo, por Dios y la Virgen!”, remarcó, buscando llevar tranquilidad y aclarar los rumores que la señalaban injustamente.

La familia un momento de
La familia un momento de profunda angustia ante el accidente que sufrió Vicente semanas atrás (Instagram)

Según detalló la actriz, su esposo tenía un viaje laboral programado para esa misma semana, pero decidió suspenderlo hasta que los médicos confirmaron que el bebé podía regresar a casa. “Mi marido tenía esa misma noche un viaje por laburo que no iba a hacer hasta que le dieran el alta a Vicente”, explicó. Una vez que el niño fue dado de alta, él finalmente realizó ese compromiso laboral, mientras ella permanecía en Buenos Aires atravesando los días posteriores al susto. “Me quedé yo superangustiada con todo lo que significa salir de una clínica cuando pasás una cosa así”, recordó.

Hoy, el presente de Muni Seligmann es otro. La familia se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Roma, celebrando la recuperación de Vicente y el valor de estar juntos tras un momento tan difícil.

Temas Relacionados

Muni SeligmannAccidenteEuropaViajeItaliaVacacionesAccidente domésticoFractura de cráneo

Últimas Noticias

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

La periodista eligió un detalle simple y cargado de afecto para celebrar los 58 años del productor

El cumpleaños más íntimo de

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La cantante se manifestó en un momento de la escena pop revolucionado por el distanciamento de dos de sus principales figuras

Ángela Torres tomó partido en

La indignación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “No está cumpliendo con las actividades de las niñas”

Yanina Latorre expuso el lado B de la reciente convivencia del delantero del Galatasaray con sus dos hijas desde que llegó al país y contó la reacción que habría tenido la empresaria

La indignación de Wanda Nara

Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

La actriz española, reconocida en Argentina como “La Inspectora” de la serie de Netflix asistió a la conmemoración del 24 de marzo. “Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia”, dijo

Itziar Ituño, de La casa

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

La participación del actor en un programa de baile en la televisión chilena se vio revolucionada por una consulta sobre su sobrenombre

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda
DEPORTES
Se disputarán dos partidos por

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

La pareja de argentinos que convirtió al Miami Open en un ritual de vida: viajan como voluntarios desde hace más de 20 años

La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

TELESHOW
El cumpleaños más íntimo de

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La indignación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “No está cumpliendo con las actividades de las niñas”

Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 80 kilos de

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

El polibolo, la “ametralladora” romana que desafió las murallas de Pompeya

Migrante intentó cruzar ilegalmente a EEUU oculto en un tanque de gasolina y terminó detenido con quemaduras

Científicos fabricaron esófagos funcionales en laboratorio y lograron que cerdos puedan tragar

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida