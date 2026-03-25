Las vacaciones de Muni Seligmann en familia en Europa después del susto por el accidente de su hijo Vicente

Tras la fractura de cráneo de su bebé, la conductora apostó a unas vacaciones para recargar energías y dejar atrás la angustia (Instagram)

Hace dos semanas, Muni Seligmann vivió uno de los mayores sustos de su vida familiar. La reconocida animadora infantil contó que su hijo Vicente, de apenas diez meses, sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cráneo. La noticia generó una profunda preocupación entre sus seguidores y una ola de mensajes en redes, algunos solidarios y otros críticos. Frente a la tensa situación y tras días de incertidumbre, la conductora y su familia decidieron recargar energías de la mejor manera posible y se embarcaron en un viaje por Europa.

Ahora, ya con el episodio más lejano y enfocada en seguir adelante, Muni se mostró nuevamente en sus redes sociales, pero esta vez desde un lugar completamente distinto: la calma, el disfrute y la tranquilidad de saber que todo está bien. A través de una historia de Instagram, publicó una postal familiar en Roma, con el imponente Coliseo de fondo.

En la imagen se la puede ver sonriendo junto a su pareja y sus hijos, Carmela y Vicente, disfrutando de una tarde de paseo. “Nuestras vacaciones en familia. Tiempo de calidad y de recargar energías. Los chiquitos felices y eso es todo”, escribió la actriz, transmitiendo el alivio y la gratitud por el presente.

La animadora infantil eligió Roma para recargar energías

Lejos de la polémica y con la prioridad puesta en el bienestar de su familia, Muni dejó en claro que el foco hoy está en acompañar la recuperación de su hijo, disfrutar de sus seres queridos y regalarse unos días de descanso tras uno de los momentos más angustiantes que le tocó vivir como mamá.

Es que el accidente de Vicente no solo dejó secuelas de temor y ansiedad, sino que también expuso a Muni a un sinnúmero de comentarios negativos y críticas en las redes sociales. En aquel entonces, la artista decidió romper el silencio y contar en primera persona lo que había pasado, explicando así su ausencia digital durante varios días. En un video, relató con visible angustia el momento en que su hijo cayó del cambiador de su habitación, un mueble que, según detalló, es bastante alto.

“Mi chiquitito de diez meses se cayó del cambiador de su habitación. Yo escuché el estruendo. No estaba con él en ese momento, sino que había otras personas”, relató Muni, visiblemente conmovida. El golpe fue tan fuerte que Vicente debió ser trasladado rápidamente para recibir atención médica. Primero lo llevaron con su pediatra de cabecera en un hospital y luego fue derivado a otro centro de salud para realizar estudios más complejos. “Nos mandaron a hacerle una tomografía y otros análisis médicos. Ahí nos dijeron que tenía fractura de cráneo”, explicó la conductora, transmitiendo la preocupación y el miedo que atravesó junto a su familia.

La actriz y animadora fue contundente sobre la decisión de viajar después del accidente del niño (Instagram)

Afortunadamente, el diagnóstico fue más benigno de lo que podría haberse esperado: la fractura no tenía desplazamiento, lo que evitó complicaciones mayores. Vicente permaneció internado durante varios días bajo observación médica hasta recibir el alta. “Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario, pero me da tranquilidad para que él pueda seguir moviéndose”, contó Muni sobre la nueva rutina que adoptaron para proteger a su hijo durante la recuperación.

El punto que más quiso aclarar fue la versión que circuló en redes sobre un supuesto viaje de la familia mientras Vicente estaba internado. “Subieron por ahí cosas que no son”, afirmó con contundencia. “Cuando pasó lo de Vicente, que estuvimos tres días internados, yo me quedé acá. No me fui de viaje. ¡Me quedé internada con mi hijo, por Dios y la Virgen!”, remarcó, buscando llevar tranquilidad y aclarar los rumores que la señalaban injustamente.

La familia un momento de profunda angustia ante el accidente que sufrió Vicente semanas atrás (Instagram)

Según detalló la actriz, su esposo tenía un viaje laboral programado para esa misma semana, pero decidió suspenderlo hasta que los médicos confirmaron que el bebé podía regresar a casa. “Mi marido tenía esa misma noche un viaje por laburo que no iba a hacer hasta que le dieran el alta a Vicente”, explicó. Una vez que el niño fue dado de alta, él finalmente realizó ese compromiso laboral, mientras ella permanecía en Buenos Aires atravesando los días posteriores al susto. “Me quedé yo superangustiada con todo lo que significa salir de una clínica cuando pasás una cosa así”, recordó.

Hoy, el presente de Muni Seligmann es otro. La familia se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Roma, celebrando la recuperación de Vicente y el valor de estar juntos tras un momento tan difícil.