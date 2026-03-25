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Evangelina Anderson se defendió de los dichos de Yanina Latorre: “No haría algo que no me gusta que me hagan”

En medio del escándalo mediático, la modelo enfrentó las versiones de un video comprometedor y dejó en claro que no tiene nada que ocultar ante la conductora de SQP

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En medio de la tensión por los dichos de Yanina Latorre y su ausencia en la nota a Ian Lucas, Evangelina Anderson salió a dar a conocer su postura (Intrusos – América)

La vida privada y profesional de Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Tras su paso por MasterChef Celebrity y su participación en el panel de Cortá por Lozano (Telefe), la modelo atraviesa días de exposición máxima, no solo por su presente laboral y las tensiones con Ian Lucas, sino también por el fuerte cruce que protagonizó en las últimas horas con Yanina Latorre. La polémica escaló en redes sociales y programas de televisión, y Anderson decidió enfrentar los rumores de frente y hablar ante las cámaras.

El miércoles, a la entrada de Telefe y desde su propio vehículo, Evangelina se sinceró con el cronista de Intrusos (América). Entre risas y con la tranquilidad de quien está convencida de su postura, la modelo respondió a cada una de las preguntas del notero. “No me fui de viaje”, aclaró ante la consulta sobre su supuesta ausencia en plena polémica. “Estaba acá en Buenos Aires, ocupándome de mis hijos”, insistió, refutando las versiones que señalaban una coincidencia entre su salida y la entrevista de Ian Lucas, uno de los participantes de MasterChef.

Sin embargo, el mayor foco de atención estuvo puesto en los dichos de Latorre, quien hizo referencia a la existencia de un supuesto video que demostraría un romance de Anderson con un hombre casado, y que hasta el momento permanece inédito. “No, no, pero eso es viejo”, respondió Evangelina cuando le preguntaron por el tema. “Re tranquila, si no ya hubiera salido. Muestrenlo que hay. Ya está superaclarado. Ella dijo que estaba con un jugador casado de la selección y ya se aclaró que no es así, así que ya está”, explicó la modelo, que desafió abiertamente a que se muestren las pruebas, si realmente existen.

Captura de pantalla de un intercambio de tuits entre Yanina Latorre (@yanilatorre) y Evi (@evange_anderson), mostrando texto en español y emojis
Yanina Latorre y Evangelina Anderson protagonizaron un tenso intercambio por un presunto video de la modelo con un hombre casado (X)

Evangelina fue tajante al negar cualquier relación con hombres casados. “Estoy muy segura, porque nunca en mi vida salí con un hombre casado y te lo digo así. Nunca en mi vida salí ni saldría con un hombre casado, jamás. No haría algo que a mí no me gusta que me hagan”, sentenció, mirándose a los ojos y sacándose los anteojos para remarcar su sinceridad.

La charla se adentró luego en los detalles de su trabajo actual. Evangelina explicó que, tras terminar MasterChef, fue convocada para sumarse al panel de Cortá por Lozano, pero prefirió comenzar con un contrato de prueba: “Ellos me pidieron que arregle por un año y como no estaba convencida, dije: ‘Bueno, pruebo dos semanas’. Al final, hace más de un mes que estoy acá. Y como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Entonces esos días me dijeron que igual no venga”, relató.

Sobre su futuro en el programa de Verónica Lozano, Anderson dejó la puerta abierta. “Estamos viendo...”, respondió cuando le preguntaron si le gustaría quedarse todo el año. También aclaró que tiene otras propuestas laborales y que aún no decidió nada, pero evitó dar detalles: “No hay que adelantar nada”, lanzó, entre risas.

Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo
"Invénteme un romance nuevo”, expresó Anderson al volver a ser consultada por Ian Lucas

En cuanto a su relación con Ian, Evangelina fue terminante. “No voy a hablar más del tema”, dijo, cansada de los rumores y las interpretaciones. “Es siempre lo mismo y es cansador. Hay muchos temas para debatir. Invénteme un romance nuevo”, ironizó la modelo, quien dejó en claro que prefiere enfocarse en otras cuestiones y dejar atrás la polémica. “Mejor, aparte, imaginate, es un momento tan importante en su vida que hablen de él, no que me metan a mí”, sostuvo.

Cabe mencionar que la vida de Anderson, lejos de apaciguarse, volvió a cobrar fuerza en el ojo mediático. Previamente, la cuenta oficial del ciclo de Latorre subió un posteo afirmando que Anderson “sigue negando el polémico video”. La reacción de Evangelina fue inmediata: desafió a que muestren las supuestas pruebas, argumentando que si no existen imágenes, no hay fundamento para sostener la versión. “¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…”, lanzó Anderson, poniendo el foco en la falta de pruebas concretas y cuestionando la veracidad de las acusaciones.

La respuesta de Latorre no se hizo esperar y volvió a subir la temperatura del enfrentamiento. Desde su cuenta oficial, la conductora de SQP reiteró que no piensa difundir el video, aunque sostuvo su relato sobre la existencia del material: “Estas muy pendiente. ¡Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial”, disparó, y aprovechó para apuntar al reciente escándalo mediático de Anderson: “Hacés lo mismo con Ian Lucas, mandás fotos editadas con IA”.

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