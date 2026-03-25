Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Cuatro sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación por amenazas contra el hermano de Ezequiel Lavezzi

Cuatro sospechosos fueron detenidos este miércoles en 10 allanamientos que realizó la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, tras una denuncia de Diego Lavezzi, hermano del ex futbolista de la selección argentina Ezequiel “Pocho” Lavezzi y presidente del club Coronel Aguirre de esa ciudad.

Los aprehendidos son todos presuntos integrantes de la barra brava de Coronel Aguirre y tendrían conexión con reclusos de la cárcel de Piñero, cuyas celdas fueron requisadas por esta misma causa.

Todos los operativos fueron hechos por pedido de la fiscal Carla Ranciari, quien recolectó datos de intimidaciones sufridas por Diego Lavezzi en manos de distintos barrabravas, quienes exigían dinero, falsificaban entradas para vender los días de partido –el club milita en la liga rosarina tras sanciones del Consejo Federal– y extorsionaban para que la institución les cediera instalaciones para usarlas con el objetivo de facturar de manera irregular.

En los allanamientos fueron detenidos Milton Emanuel T., de 43 años; Damián Ezequiel O., de 31; Gastón Ezequiel P., de 33; y Gastón Nicolás G., de 28.

Los sospechosos fueron detenidos en 10 allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

Además, se secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros –con sus respectivos papeles– y otra calibre .32. También, 69 cartuchos, 1.200.000 pesos, 21 celulares, dos motos y tres plantas de cannabis.

De acuerdo a datos recolectados por los investigadores policiales, Milton T. encabezaría la barra de Coronel Aguirre y también integraría la de Newell’s, liderada por el preso de Ezeiza Leandro “Pollo” Vinardi, la mano derecha del jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

En su caso puntual, los agentes agregaron que es empleado de servicios públicos de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Diego Lavezzi fue intimidado por barrabravas del club que preside, Coronel Aguirre

En la casa de Milton T. los agentes encontraron camisetas de Coronel Aguirre, cuadros del club, un sobre con la inscripción “Diego $500.000” y un contrato de alquiler de locación entre Lavezzi y él.

Aparentemente, Milton T. es legítimo usuario de la pistola que le hallaron en su propiedad, de la que posee credencial.

Por el legajo judicial también se hicieron requisas en los pabellones 6, 7, 10 y 26 de Piñero, situada a pocos kilómetros de Rosario. A un preso se le incautó un reloj inteligente que había escondido en el colchón de su celda.

Más elementos secuestrados durante los operativos

Dentro de los internos requisados también estuvieron Marcos Jeremías “Pato” Mac Caddon, condenado como proveedor de droga cercano a “Guille” Cantero, y Fernando “Enano” Morel, quien está recluido por un homicidio y por extorsiones para Los Monos.