Crimen y Justicia

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Los sospechosos cayeron en allanamientos que hizo la Policía de Investigaciones en Villa Gobernador Gálvez. Son presuntos integrantes de la barra brava del club Coronel Aguirre de esa ciudad, que preside Diego Lavezzi

Guardar
Cuatro sospechosos fueron detenidos en
Cuatro sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación por amenazas contra el hermano de Ezequiel Lavezzi

Cuatro sospechosos fueron detenidos este miércoles en 10 allanamientos que realizó la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, tras una denuncia de Diego Lavezzi, hermano del ex futbolista de la selección argentina Ezequiel “Pocho” Lavezzi y presidente del club Coronel Aguirre de esa ciudad.

Los aprehendidos son todos presuntos integrantes de la barra brava de Coronel Aguirre y tendrían conexión con reclusos de la cárcel de Piñero, cuyas celdas fueron requisadas por esta misma causa.

Todos los operativos fueron hechos por pedido de la fiscal Carla Ranciari, quien recolectó datos de intimidaciones sufridas por Diego Lavezzi en manos de distintos barrabravas, quienes exigían dinero, falsificaban entradas para vender los días de partido –el club milita en la liga rosarina tras sanciones del Consejo Federal– y extorsionaban para que la institución les cediera instalaciones para usarlas con el objetivo de facturar de manera irregular.

En los allanamientos fueron detenidos Milton Emanuel T., de 43 años; Damián Ezequiel O., de 31; Gastón Ezequiel P., de 33; y Gastón Nicolás G., de 28.

Los sospechosos fueron detenidos en
Los sospechosos fueron detenidos en 10 allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

Además, se secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros –con sus respectivos papeles– y otra calibre .32. También, 69 cartuchos, 1.200.000 pesos, 21 celulares, dos motos y tres plantas de cannabis.

De acuerdo a datos recolectados por los investigadores policiales, Milton T. encabezaría la barra de Coronel Aguirre y también integraría la de Newell’s, liderada por el preso de Ezeiza Leandro “Pollo” Vinardi, la mano derecha del jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

En su caso puntual, los agentes agregaron que es empleado de servicios públicos de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Diego Lavezzi fue intimidado por
Diego Lavezzi fue intimidado por barrabravas del club que preside, Coronel Aguirre

En la casa de Milton T. los agentes encontraron camisetas de Coronel Aguirre, cuadros del club, un sobre con la inscripción “Diego $500.000” y un contrato de alquiler de locación entre Lavezzi y él.

Aparentemente, Milton T. es legítimo usuario de la pistola que le hallaron en su propiedad, de la que posee credencial.

Por el legajo judicial también se hicieron requisas en los pabellones 6, 7, 10 y 26 de Piñero, situada a pocos kilómetros de Rosario. A un preso se le incautó un reloj inteligente que había escondido en el colchón de su celda.

Más elementos secuestrados durante los
Más elementos secuestrados durante los operativos

Dentro de los internos requisados también estuvieron Marcos Jeremías “Pato” Mac Caddon, condenado como proveedor de droga cercano a “Guille” Cantero, y Fernando “Enano” Morel, quien está recluido por un homicidio y por extorsiones para Los Monos.

Temas Relacionados

Santa FeVilla Gobernador GálvezExtorsiónBarrabravasEzequiel LavezziÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno porteño pidió ser querellante en la causa por el derrumbe de Parque Patricios

Fue solicitado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde tramita el expediente por estrago culposo. El objetivo, alegaron, es “proteger los intereses patrimoniales y operativos” de la administración

El Gobierno porteño pidió ser

Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo

El sospechoso tiene 48 años y fue aprehendido en Mariano Acosta. Es el encargado del lugar y admitió que no tenía los permisos correspondientes

Detuvieron a un hombre por

Parque Patricios: la constructora negó que haya relación entre el derrumbe y el incidente que generó otra evacuación

Desde la empresa COSUD señalaron que el episodio ocurrido este martes no está vinculado con el desprendimiento de la losa de principio de mes. La explicación

Parque Patricios: la constructora negó

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez de “Love is Blind” por el intento de femicidio a Emily Ceco, su expareja

La participante del reality show había denunciado a su exesposo luego de que la golpeara en febrero de 2025

Condenaron a 15 años de

Agostina Páez habló luego de que la Justicia de Brasil la autorice a regresar a Argentina: “Fue una pesadilla”

La abogada santiagueña de 29 años dio una conferencia de prensa este miércoles y contó cómo vivió la resolución de su caso. El juez aún debe definir bajo qué condiciones vuelve

Agostina Páez habló luego de
DEPORTES
Las perlitas del Argentina-Brasil en

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

La pareja de argentinos que convirtió al Miami Open en un ritual de vida: viajan como voluntarios desde hace más de 20 años

La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

TELESHOW
Marta Fort respondió a las

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

Las vacaciones de Muni Seligmann en familia en Europa después del susto por el accidente de su hijo Vicente

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: reclamos por faltas de sus hijas al colegio y la multa millonaria que pide

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador será sede de

El Salvador será sede de un encuentro internacional para impulsar la economía digital en 2026

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

El polibolo, la “ametralladora” romana que desafió las murallas de Pompeya

Migrante intentó cruzar ilegalmente a EEUU oculto en un tanque de gasolina y terminó detenido con quemaduras

Científicos fabricaron esófagos funcionales en laboratorio y lograron que cerdos puedan tragar