La siesta perfecta según Conrado Estol: a qué hora y cuánto tiempo dormir para un descanso saludable

Estol afirma que el sueño influye en el diagnóstico de más de 130 enfermedades, incluidas patologías neurológicas y cardíacas

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) reveló que el sueño influye en el diagnóstico de más de 130 enfermedades y remarcó la importancia de la siesta y el horario de descanso.

Durante su participación en el programa de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el doctor Conrado Estol sostuvo: “Se hizo un estudio recientemente en el que se medía el sueño de las personas y, a partir de cómo duerme una persona, se podía hacer el diagnóstico de ciento treinta enfermedades, que incluyen Parkinson, demencia, infarto de miocardio”. Para el neurólogo, “el sueño es muy valioso”.

La siesta: horarios, duración y riesgos

El neurólogo Conrado Estol afirma que dormir antes de la medianoche y mantener horarios regulares favorece el descanso y la salud cerebral

El especialista fue taxativo sobre el horario ideal: “La siesta tiene que ser antes de las tres de la tarde. Si la dormís después, estás interfiriendo con tu sueño de la noche”. Argumentó que descansar por la tarde fuera del rango recomendado puede alterar el ritmo biológico y la calidad del sueño nocturno.

Además, enfatizó el límite de tiempo: “Hasta treinta minutos. Si dormís más de treinta minutos, entrás en sueño profundo, que te va a alterar también la arquitectura del sueño de la noche”.

Dormir antes de la medianoche: la clave evolutiva

“La siesta debe durar menos de treinta minutos y realizarse antes de las tres de la tarde para evitar alteraciones en el descanso nocturno”, señala el especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo subrayó la necesidad de acostarse antes de las doce de la noche: “Te tenés que dormir antes de las doce de la noche. Idealmente, alrededor de las once y siempre, todos los días a la misma hora”.

Fundamentó su explicación en la biología y la evolución: “No es un consejo, esto no es un programa con el consejo maternal. Yo estoy diciéndote la ciencia. Esto está estudiado con polisomnografías. El señor de la caverna no se quedaba jugando a las cartas hasta la una de la mañana. Se dormía a las nueve de la noche o antes. Entonces, esto quedó grabado en tu cerebro, en el hipotálamo, en todo lo que coordina tu sueño”.

Estol reconoció la dificultad de seguir esta rutina en contextos laborales exigentes o con trabajos nocturnos: “Muchos tienen un trabajo muy duro en lugares con condiciones muy limitadas. Se tienen que levantar con el alba, literal, se tienen que acostar muy tarde, no pueden descansar. Vamos a lo ideal, al que pueda hacer esto”.

Siesta, cronotipo y consecuencias del mal descanso

El neurólogo explica que acostarse tarde y dormir menos de siete horas afecta la arquitectura del sueño y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación abordó también la calidad y cantidad del descanso. “Tiene que ser siete u ocho horas. Pero no siete horas de la una de la mañana a las ocho”, advirtió Estol. El especialista explicó que las alteraciones en el horario pueden impactar negativamente en la salud: “Si vos partís diciéndome ‘me duermo a la una de la mañana’, no podemos tener esta conversación. Es un problema”.

Diferenció entre “buenos y malos dormidores de siesta”: “Si te acostás y treinta y cinco minutos después seguís dando vueltas, vos sos un mal dormido de siesta”. Agregó que dormirse demasiado rápido, tanto en la siesta como a la noche, no es un indicador positivo: “Si te dormís demasiado rápido cuando te acostás, quiere decir que te falta sueño”.

El neurólogo abordó además los efectos del alcohol sobre el descanso: “El alcohol actúa como sedante, te ayuda a quedarte dormido, pero desarrolla tolerancia y destruye la arquitectura del sueño de la primera mitad de la noche. Te saca el sueño REM, el de soñar, que es muy importante para reparar el cerebro”.

Por último, destacó que la siesta tiene beneficios comprobados en personas que entrenan fuerte: “Una siesta es reparadora para el estado físico. Es una buena idea una siesta en gente que entrena seriamente”.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

La siesta breve puede ser muy beneficiosa en personas que realizan actividad física intensa, al contribuir a la recuperación del cuerpo

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