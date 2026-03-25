Salud

La siesta perfecta según Conrado Estol: a qué hora y cuánto tiempo dormir para un descanso saludable

Durante su participación en Infobae en Vivo, el neurólogo enfatizó la importancia de ajustar este hábito en función de la evidencia científica y compartió recomendaciones clave

Guardar
Estol afirma que el sueño influye en el diagnóstico de más de 130 enfermedades, incluidas patologías neurológicas y cardíacas

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) reveló que el sueño influye en el diagnóstico de más de 130 enfermedades y remarcó la importancia de la siesta y el horario de descanso.

Durante su participación en el programa de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el doctor Conrado Estol sostuvo: “Se hizo un estudio recientemente en el que se medía el sueño de las personas y, a partir de cómo duerme una persona, se podía hacer el diagnóstico de ciento treinta enfermedades, que incluyen Parkinson, demencia, infarto de miocardio”. Para el neurólogo, “el sueño es muy valioso”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La siesta: horarios, duración y riesgos

El neurólogo Conrado Estol afirma
El neurólogo Conrado Estol afirma que dormir antes de la medianoche y mantener horarios regulares favorece el descanso y la salud cerebral

El especialista fue taxativo sobre el horario ideal: “La siesta tiene que ser antes de las tres de la tarde. Si la dormís después, estás interfiriendo con tu sueño de la noche”. Argumentó que descansar por la tarde fuera del rango recomendado puede alterar el ritmo biológico y la calidad del sueño nocturno.

Además, enfatizó el límite de tiempo: “Hasta treinta minutos. Si dormís más de treinta minutos, entrás en sueño profundo, que te va a alterar también la arquitectura del sueño de la noche”.

Dormir antes de la medianoche: la clave evolutiva

“La siesta debe durar menos
“La siesta debe durar menos de treinta minutos y realizarse antes de las tres de la tarde para evitar alteraciones en el descanso nocturno”, señala el especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo subrayó la necesidad de acostarse antes de las doce de la noche: “Te tenés que dormir antes de las doce de la noche. Idealmente, alrededor de las once y siempre, todos los días a la misma hora”.

Fundamentó su explicación en la biología y la evolución: “No es un consejo, esto no es un programa con el consejo maternal. Yo estoy diciéndote la ciencia. Esto está estudiado con polisomnografías. El señor de la caverna no se quedaba jugando a las cartas hasta la una de la mañana. Se dormía a las nueve de la noche o antes. Entonces, esto quedó grabado en tu cerebro, en el hipotálamo, en todo lo que coordina tu sueño”.

Estol reconoció la dificultad de seguir esta rutina en contextos laborales exigentes o con trabajos nocturnos: “Muchos tienen un trabajo muy duro en lugares con condiciones muy limitadas. Se tienen que levantar con el alba, literal, se tienen que acostar muy tarde, no pueden descansar. Vamos a lo ideal, al que pueda hacer esto”.

Siesta, cronotipo y consecuencias del mal descanso

El neurólogo explica que acostarse
El neurólogo explica que acostarse tarde y dormir menos de siete horas afecta la arquitectura del sueño y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación abordó también la calidad y cantidad del descanso. “Tiene que ser siete u ocho horas. Pero no siete horas de la una de la mañana a las ocho”, advirtió Estol. El especialista explicó que las alteraciones en el horario pueden impactar negativamente en la salud: “Si vos partís diciéndome ‘me duermo a la una de la mañana’, no podemos tener esta conversación. Es un problema”.

Diferenció entre “buenos y malos dormidores de siesta”: “Si te acostás y treinta y cinco minutos después seguís dando vueltas, vos sos un mal dormido de siesta”. Agregó que dormirse demasiado rápido, tanto en la siesta como a la noche, no es un indicador positivo: “Si te dormís demasiado rápido cuando te acostás, quiere decir que te falta sueño”.

El neurólogo abordó además los efectos del alcohol sobre el descanso: “El alcohol actúa como sedante, te ayuda a quedarte dormido, pero desarrolla tolerancia y destruye la arquitectura del sueño de la primera mitad de la noche. Te saca el sueño REM, el de soñar, que es muy importante para reparar el cerebro”.

Por último, destacó que la siesta tiene beneficios comprobados en personas que entrenan fuerte: “Una siesta es reparadora para el estado físico. Es una buena idea una siesta en gente que entrena seriamente”.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

La siesta breve puede ser muy beneficiosa en personas que realizan actividad física intensa, al contribuir a la recuperación del cuerpo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9. Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12. Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15, Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18, Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21, Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

SueñoDormirConrado EstolInfobae en VivoSiestaInfobae al Mediodíaúltimas noticias

Últimas Noticias

Entrenar con menos series y mayor intensidad favorece a los huesos y las articulaciones

Estudios recientes sugieren que ajustar la intensidad y el número de repeticiones en la rutina de fuerza podría impactar positivamente en la salud física general

Entrenar con menos series y

Científicos fabricaron esófagos funcionales en laboratorio y lograron que cerdos puedan tragar

Un equipo del Reino Unido, Chile y otros países probó la técnica en animales. Cuáles son hoy los desafíos para aplicarla en personas según expertos consultados por Infobae

Científicos fabricaron esófagos funcionales en

Daniel López Rosetti: “La acidez gástrica es uno de los problemas digestivos más frecuentes”

El tema fue el eje de la entrevista con el médico en Infobae en Vivo, donde advirtió sobre los riesgos de la automedicación y explicó el impacto del reflujo gastroesofágico

Daniel López Rosetti: “La acidez

¿La clonación serial de mamíferos es saludable? Un experimento japonés con ratones dio la respuesta

Un grupo de científicos logró obtener 58 generaciones continuas a partir de un solo ejemplar. Por qué los resultados muestran el impacto genético del método y la importancia de la reproducción sexual en animales complejos. La opinión de un experto a Infobae

¿La clonación serial de mamíferos

Inflamación y plasticidad celular explicarían la resistencia del cáncer de pulmón de células pequeñas

El estudio describe cómo la necroptosis y los cambios en las características celulares dificultan la acción del sistema inmunitario y favorecen la supervivencia, adaptabilidad y recaída frecuente de este tipo de tumor en experimentos con ratones

Inflamación y plasticidad celular explicarían
DEPORTES
El cálido mensaje de Chiqui

El cálido mensaje de Chiqui Tapia a Rodrigo De Paul al publicar una foto juntos en Ezeiza

Las perlitas del Argentina-Brasil en showbol: la definición de Romario, el pelotazo de Felipe Melo a un hincha y el golazo de Pavone

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

TELESHOW
Nati Jota compartió la particular

Nati Jota compartió la particular decisión que tomó para mejorar su vida: “Parece imposible”

Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

Las vacaciones de Muni Seligmann en familia en Europa después del susto por el accidente de su hijo Vicente

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

INFOBAE AMÉRICA

Seguro Social en abril de

Seguro Social en abril de 2026: este es el calendario de pagos con fechas y montos actualizados

Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán “sigue en pleno apogeo” y descartó una desescalada

Taiwán aseguró que Estados Unidos busca acelerar el envío de armamento a la isla

El Salvador será sede de un encuentro internacional para impulsar la economía digital en 2026

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera