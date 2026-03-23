Salud

Una experta en sexualidad reveló el hábito diario que puede transformar la vida íntima de las personas

En el último capítulo del podcast “Well Enough”, la Dra. Tara Suwinyattichaiporn habló sobre una práctica constante que puede cambiar el bienestar emocional

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El autoconocimiento sexual potencia la
El autoconocimiento sexual potencia la autoconfianza y el bienestar emocional, revelan recientes recomendaciones de la Dra. Tara Suwinyattichaiporn

En el podcast Well Enough, la práctica diaria del autoconocimiento sexual emerge como una herramienta transformadora, según la Dra. Tara Suwinyattichaiporn, profesora de comunicación sexual en la Universidad Estatal de California y referente internacional en estudios sobre relaciones de pareja.

La especialista sostiene que romper el silencio y los tabúes en torno a la exploración personal no solo impacta el bienestar físico y mental, sino que puede redefinir la forma en que cada persona se vincula consigo misma y con los demás.

Suwinyattichaiporn argumenta que integrar el autoconocimiento a la vida cotidiana produce beneficios tangibles en la salud emocional y física. De acuerdo con lo expuesto en Well Enough, alcanzar el orgasmo estimula la liberación de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y oxitocina, conocidas como “hormonas de la felicidad”, y se vincula a mejoras en el estado de ánimo, la salud cardiovascular y la autoconfianza.

Beneficios inmediatos y científicos del autoconocimiento sexual

El autoconocimiento, explica la experta, sigue siendo un tabú para muchas mujeres. “Siempre me sorprende la cantidad de mujeres, sobre todo, que no exploran su propio placer. ¡Vamos! El orgasmo es muy beneficioso. La ciencia lo demuestra”, expresó la Dra. Suwinyattichaiporn durante el programa.

Alcanzar el orgasmo aumenta la
Alcanzar el orgasmo aumenta la serotonina, dopamina y oxitocina, conocidas como 'hormonas de la felicidad', mejorando el estado de ánimo

A lo largo de la conversación, Suwinyattichaiporn profundizó en los efectos inmediatos de este hábito: iniciar el día con un momento de placer puede mejorar el humor, la claridad mental y la toma de decisiones, además de reforzar la autoconfianza. La experta afirmó que el autoconocimiento le aporta los mayores beneficios en su vida personal y profesional, por encima de otras experiencias.

“La constancia genera confianza: ‘Puedo hacerlo. Soy capaz’. Ese sentimiento es el primer paso. Lo demás, como la autoestima, se desarrolla más adelante”, indicó Suwinyattichaiporn en el podcast.

Además, remarcó que el placer sexual sostenido tiene impacto positivo en la salud integral: “Es medicina. Cuando experimentas placer de forma constante, mejora tu salud cardiovascular, tu sistema inmunitario y tu salud mental”.

El rol de la autoestima y la experimentación en la vida sexual

La Dra. Suwinyattichaiporn puntualizó que el autoconocimiento diario no significa caer en la rutina, sino explorar distintas variantes y evitar patrones restrictivos, como la llamada “práctica idiosincrásica”.

La especialista sostiene que la autoestima sexual se construye a partir de la constancia, la autoexploración y la superación de tabúes culturales. Enfatizó que probar nuevas prácticas estimula la creatividad y fortalece la intimidad en la pareja.

Además, reconoció que la vergüenza por la autoexploración sigue presente: “Me sorprende mucho la cantidad de mujeres que no se conocen a sí mismas en este aspecto”. Para Suwinyattichaiporn, superar estos prejuicios abre la puerta a relaciones más sanas consigo mismo y con el entorno.

Mujeres de diferentes edades aún
Mujeres de diferentes edades aún enfrentan tabúes y vergüenza respecto de la autoexploración sexual, dificultando su bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Suwinyattichaiporn, el bienestar sexual abarca dimensiones relacionales, sociales y personales. En Well Enough, advirtió que suele priorizarse el aspecto relacional, sin considerar el peso de la cultura y el entorno social en la libertad sexual individual. “El elemento social del bienestar sexual gira en torno a la comunidad y la cultura”, explicó.

En ese sentido, vivir en entornos cerrados puede limitar la comunicación y la autoaceptación, afectando la plenitud sexual: “Puedes ser alguien abierto a la exploración (...), pero si vives en una cultura muy cerrada, donde no hay comunicación, no puedes vivir sin complejos”.

La experta también señaló una carencia de formación médica en bienestar sexual y comunicación en las relaciones, lo que dificulta el abordaje integral de problemas emocionales ligados a la sexualidad. “Los médicos no recibieron formación para dialogar sobre la comunicación sexual ni siquiera sobre la salud de las relaciones”, afirmó.

Desde su perspectiva, una educación sexual deficiente favorece el desconocimiento del propio cuerpo y aumenta los temores, lo que repercute negativamente en la autoestima y la imagen corporal. “La falta de comprensión sobre el sexo se convierte en el primer obstáculo para un mayor bienestar sexual, porque es muy difícil conocer algo que no se puede nombrar”, señaló.

Constancia e información fiable: claves para una sexualidad saludable

Para mejorar la sexualidad personal, Suwinyattichaiporn recomienda establecer pequeñas metas diarias y mantener la regularidad, como estrategia para fortalecer la confianza y superar complejos adquiridos en la infancia o por influencia cultural. “Tienes que lograr algo pequeño de forma constante”, enfatizó.

Compartir experiencias positivas y hablar
Compartir experiencias positivas y hablar abiertamente sobre sexualidad reduce el estigma social y facilita el acceso a mejor información sexual

En materia de educación sexual, la especialista aconseja recurrir a fuentes confiables y revisadas, y mencionó obras de referencia como Come As You Are, de Emily Nagoski, y She Comes First, de Ian Kerner.

En tanto, advirtió sobre los discursos alarmistas: “No confíes en nadie que diga: ‘Si haces X, estás condenado; si no lo haces, te divorciarás mañana’, porque el bienestar sexual es un tema muy complejo”.

Al final del episodio de Well Enough, Suwinyattichaiporn instó a que más personas se reconozcan como agentes activos de su bienestar sexual. Compartir experiencias positivas, sostuvo, puede disminuir el estigma y la vergüenza que persisten en la sociedad y facilitar un mayor acceso a la información y la apertura en torno a la sexualidad.

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