Crimen y Justicia

El caso “Osita”: tras ocho años de dilaciones, comienza el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija desde los 4 años

El debate se realizará la próxima semana en los tribunales de Lomas de Zamora. La víctima actualmente tiene 13 años

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Juicio por el abuso contra Osita
El pedido de justicia frente a los tribunales lomenses

El lunes que viene comenzará en los tribunales de Lomas de Zamora el juicio por jurados contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hija desde los 4 años. La causa lleva ya ocho años en trámite y la víctima, conocida como “Osita”, actualmente tiene 13.

El proceso se realizará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal N°8, que dirige el juez Nicolás Amoroso. Este jueves a las 12 está prevista la audiencia previa al debate oral.

La confirmación de la fecha llegó después de múltiples aplazamientos. En octubre pasado, el juicio había sido suspendido por decisión del magistrado, lo que generó malestar en la familia de la víctima y en organizaciones sociales.

El argumento de aquella suspensión fue la necesidad de revisar nuevas pruebas, lo que para la querella y el entorno de la víctima significó una nueva revictimización y una dilación injustificada después de años de espera.

Se suspendió el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente a su hija"Osita"
La causa ya lleva ocho años en trámite

El grupo “Todxs Por Osita” manifestó que la defensa del imputado recurrió a distintas estrategias para aplazar el proceso, moviendo el foco de la denuncia y utilizando recursos para dilatar la llegada del juicio.

Esperamos que se respete el interés superior del niño y que no se siga violentando más a Osita y a su mamá”, expresaron desde el colectivo de apoyo.

En redes sociales, el grupo convocó a acompañar a la familia en las audiencias. “Se viene el juicio y necesitamos tu apoyo presencial: lunes 30 de marzo a las 8, martes 31 de marzo a las 12, en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora. Necesitamos a todxs ahí”, publicaron en Instagram.

También señalaron: “El sistema judicial nos ha demostrado que no es suficiente. Queremos decirle a Osita que nos importa, que lo que le pasó es un crimen y que será justicia”.

Además, en la previa de la audiencia de este jueves, el grupo publicó un mensaje dirigido a quienes acompañan el caso: “Es un momento muy duro, no solo por lo que el proceso judicial implica, sino por todo lo que implicó este camino. Ocho años de sostener, de insistir, de no soltar, de violencia institucional y de cargar todos los días con este pendiente. Se cierra una etapa. Que esta última audiencia sea también justicia y compromiso: con los chicxs no, basta de abuso en las infancias. Justicia por Osita”.

El caso salió a la luz cuando la madre de la niña recibió la primera alerta en el jardín de infantes, al notar una docente que la nena se orinaba con frecuencia. Primero consultó a una pediatra, que la orientó hacia una psicóloga. Tras un año de acompañamiento, la menor pudo contar que era abusada por su propio padre.

En ese inicio, la madre pensó que la niña atravesaba una situación de violencia similar a la que ella había vivido con su ex pareja, de quien se había separado sin conflictos. No sospechaba de abuso sexual.

La noticia de la terapia alteró al padre de la niña, que se mostró reacio a que la chica asistiera a las sesiones. Desde el primer encuentro con la profesional, la menor empezó a relatar hechos de violencia antes no contados en su casa.

La psicóloga luego citó a ambos padres y, a partir de ahí, comenzó un recorrido judicial que se extendió durante ocho años. La madre llevó adelante la denuncia y acompañó a la niña hasta la instancia de juicio que ahora se realizará la próxima semana en Lomas de Zamora.

Durante todo este tiempo, la familia y el grupo de apoyo remarcaron el impacto del paso del tiempo en la víctima y la falta de respuesta ágil por parte del sistema judicial.

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