Honduras y México establecen nuevas líneas de apoyo para el desarrollo regional

Representantes de Honduras y México consolidan acuerdos de cooperación bilateral para fortalecer el desarrollo mesoamericano./(Radio Cadena Voces)

En un contexto de creciente integración mesoamericana, Honduras y México han consolidado su cooperación bilateral a través de una serie de acuerdos y nuevas líneas de acción orientadas a fortalecer el desarrollo social, económico y estructural de la región.

Delegaciones de alto nivel de ambos países se reunieron en la Ciudad de México para definir una hoja de ruta renovada, como parte del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, el mecanismo oficial que une a 10 naciones con el objetivo de transformar retos comunes en oportunidades de progreso sostenible.

La delegación hondureña estuvo encabezada por el designado presidencial Carlos Flores, la vicecanciller Evelyn Bautista y el asesor presidencial Guillermo Peña, quienes sostuvieron un diálogo estratégico con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, incluyendo a la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, y la directora general de Proyectos de Cooperación, Luisa Hortencia Solchaga López.

El encuentro, caracterizado por un ambiente colaborativo y una visión de largo plazo, permitió revisar el avance de proyectos sociales emblemáticos y definir prioridades conjuntas.

Durante la jornada, ambas partes ratificaron la continuidad y expansión en Honduras de programas mexicanos como “Sembrando Vida”, orientado a la capacitación técnica agrícola para productores locales; “Jóvenes Construyendo el Futuro”, enfocado en formación de oficios y capital semilla para jóvenes; y “Escuelas Mexicanas”, que otorga apoyo financiero anual para mejorar centros educativos.

Estos proyectos, considerados insignia del gobierno mexicano, han mostrado resultados positivos en la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la inclusión social.

Delegaciones de alto nivel de ambos países se reúnen en Ciudad de México para renovar la hoja de ruta del Proyecto Mesoamérica./(Radio Cadena Voces)

La nueva hoja de ruta acordada prioriza una agenda multifacética centrada en proyectos de infraestructura, transporte, conectividad, energía, salud y medio ambiente.

Además, se acordó impulsar la asistencia técnica bilateral y la cooperación en áreas estratégicas para potenciar la resiliencia y el desarrollo de ambos países.

En palabras de Serur Smeke, “es determinante retomar la generación de políticas públicas para enmarcar las propuestas de proyectos de los países que conforman Mesoamérica”.

Por su parte, el designado presidencial de Honduras subrayó que el objetivo central es “potenciar la capacidad de acción con proyectos que generen beneficios tangibles para el pueblo hondureño”, mientras que la vicecanciller Evelyn Bautista enfatizó la importancia de consolidar un bloque económico sólido, capaz de responder a las necesidades regionales.

Entre los acuerdos clave destaca la propuesta de realizar una cumbre de jefes de Estado del mecanismo mesoamericano durante el primer semestre de 2027, así como una reunión ejecutiva de los comisionados presidenciales de los 10 países miembros, programada para el próximo 27 de abril en Tegucigalpa.

Este encuentro en la capital hondureña buscará evaluar la dinámica actual y definir ajustes consensuados para incrementar el impacto del Proyecto Mesoamérica. Además, se acordó la reactivación del Consejo Empresarial Mesoamericano, con el fin de vincular al sector privado en las estrategias de desarrollo regional.

Los representantes de ambos países acordaron una cumbre de jefes de Estado mesoamericanos en 2027 y una reunión ejecutiva en abril de 2026 en Tegucigalpa./(Radio Cadena Voces)

El Proyecto Mesoamérica, eje central de estos compromisos, está orientado a mejorar la calidad de vida en la región mediante la cooperación técnica, la coordinación multinacional y el respaldo de organismos multilaterales.

Su propósito es transformar desafíos compartidos en oportunidades concretas de desarrollo social y económico, bajo una perspectiva sostenible.

El diálogo abierto y la definición de nuevas líneas de acción bilateral sientan las bases para una colaboración regional renovada, capaz de responder a los retos actuales y de proyectar el desarrollo mesoamericano hacia el futuro.