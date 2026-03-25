Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Los 32avos de final de la Copa Argentina seguirán su marcha en esta tarde noche, con dos encuentros que involucrarán a equipos de la Primera División. En primer turno, Atlético Tucumán tendrá la responsabilidad ante Sportivo Barracas (desde las 19 en cancha de Estudiantes de Caseros). A última hora, Banfield intentará no pasar sobresaltos en su cita con Real Pilar (será a partir de las 21:15 en el estadio de Temperley). Ambos encuentros serán transmitidos por TyC Sports.

ATLÉTICO TUCUMÁN-SPORTIVO BARRACAS

Atlético Tucumán apuesta fuerte en la Copa Argentina

El equipo dirigido por Julio César Falcioni llega tras superar 1-0 a Gimnasia el sábado pasado, logrando su primera victoria con el entrenador en el banco de suplentes. Por su parte, Sportivo Barracas disputa la reciente temporada de la Primera C, ubicándose segundo en el Grupo B con seis puntos luego de tres fechas; la posición corresponde a dos triunfos y una derrota, quedando a dos unidades del líder, General Lamadrid, que ya disputó un compromiso adicional.

El ganador de este cruce accederá a los 16vos de final, instancia donde espera Talleres de Córdoba, que avanzó al derrotar 2-0 a Argentino de Merlo en Rosario. Atlético buscará capitalizar la diferencia de categorías ante un rival que juega en Primera C y así sostener el impulso conseguido en el torneo local.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Alexis Segovia; Ramiro Ruiz Rodríguez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni

Sportivo Barracas: Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba, Italo Portillo; Alen Boschi, Nahuel Durruty, Tomás Bellido, Santiago Sosa; Nazareno Vidal e Iván Santa Cruz. DT: Claudio Vidal

Estadio: Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires)

Hora: 19.00

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Televisará: TyC Sports

BANFIELD-REAL PILAR

Banfield es favorito ante Real Pilar

El último clasificado a los 16vos de final de la Copa Argentina en este miércoles surgirá del enfrentamiento entre Banfield y Real Pilar, quienes disputarán un lugar en la siguiente fase. El Taladro, que superó por 1-0 a Tigre en el Florencio Sola durante la fecha 12 del Torneo Apertura, busca consolidar el repunte tras dos derrotas consecutivas recientemente.

Los pilarenses, ubicados en el quinto puesto de la Primera B Metropolitana con 9 puntos —a 4 del líder Excursionistas—, concentran sus esfuerzos en alcanzar el ascenso tras quedarse a un paso la temporada pasada, cuando fue eliminado en semis del Reducido por Acassuso. El vencedor de este cruce se medirá con el ganador del partido entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, programado para el martes 7 de abril.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio

Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Basualdo, Lucas Chambi, Mathías Crocco; Joaquín Cesar y Jonathan Morán. DT: Gabriel Torres

Estadio: Alfredo Beranger (Temperley)

Hora: 21.15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Televisará: TyC Sports

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE COPA ARGENTINA