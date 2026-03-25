Marta Fort respondió a las críticas sobre su futuro académico y laboral: “No estudio nada, ¿algún problema?"

Marta Fort explicó en un vivo en sus redes los cuestionamientos de sus seguidores (X @LaCritiok)

Un nuevo cruce en redes sociales volvió a ubicar a Marta Fort en el centro de la escena mediática. La joven, heredera de Ricardo Fort, reaccionó sin filtros ante un comentario que cuestionaba sus decisiones personales y reavivó el debate sobre la exposición, las expectativas y la libertad individual en el universo digital.

El episodio tuvo lugar durante una transmisión en vivo que la propia Marta compartió con sus seguidores —y que luego fue replicada por Nahuel Saa. Allí, en un ida y vuelta espontáneo con su audiencia, la joven decidió responder de manera directa a un usuario que le preguntó por qué no estaba cursando una carrera universitaria. Lejos de esquivar el planteo, eligió confrontarlo, visiblemente molesta por el tono de la consulta.

“No, chicos, no estudio nada. ¿Algún problema? La p... que lo parió...”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó y que evidenció su incomodidad frente al cuestionamiento. Sin embargo, su respuesta no terminó allí. Con un tono firme y decidido, profundizó su postura y dejó en claro su visión sobre el presente que elige transitar.

Marta Fort, al momento de festejar su cumpleaños los últimos días de febrero

“No estudio nada, hago lo que quiero, me dedico a lo que quiero, por suerte. Y tampoco… la verdad es que tampoco estoy enfocada en trabajar de algo que necesite estudiar. El día que sí, estudiaré, pero como no, no”, agregó, al marcar un límite frente a las críticas y reafirmar su derecho a decidir sobre su propio camino.

La escena volvió a poner de manifiesto una de las características que definen su presencia en redes: una personalidad frontal, sin eufemismos y con escasa disposición a adaptarse a las expectativas ajenas. Como suele ocurrir en estos casos, su reacción generó una ola de comentarios divididos entre quienes respaldaron su sinceridad y quienes cuestionaron su postura, reabriendo la discusión sobre el peso simbólico que recae sobre los hijos de figuras públicas y las presiones en torno al estudio y la construcción profesional.

Este episodio se produce apenas días después de otro momento de alta exposición para la joven. Tras celebrar su cumpleaños número 22, Marta compartió una impactante producción visual que captó la atención de miles de usuarios y consolidó su presencia en el universo digital.

Marta Fort y la impactante producción de fotos en su cumpleaños

Las imágenes, difundidas luego de los festejos que compartió junto a su hermano Felipe, mostraron un estilismo cuidadosamente diseñado en torno a una paleta de tonos rosados, con una estética que combinó sofisticación, glamour y una impronta contemporánea. El look elegido incluyó un vestido corto, ajustado y de acabado brillante en rosa pálido, acompañado por un abrigo de peluche en tono pastel que caía sobre uno de sus hombros, aportando volumen y dramatismo a la composición.

El maquillaje, en perfecta sintonía con el vestuario, se apoyó en gamas rosadas que resaltaron sus rasgos, especialmente sus ojos claros, mientras que su cabello rubio cenizo, lacio y suelto a la altura de los hombros, completó una imagen pulida y moderna. En una de las postales más comentadas, Marta posó sentada sobre una tela satinada del mismo tono, en una puesta que reforzó el concepto visual de la producción.

La publicación no tardó en generar una fuerte repercusión. En cuestión de horas, acumuló miles de “me gusta” y una catarata de comentarios elogiosos que reflejaron el impacto de su figura en redes. Entre los mensajes más destacados, algunos seguidores la definieron como “la princesa de Argentina”, mientras que otros apelaron a comparaciones con el universo pop al describirla como una “Barbie chocolatera” o simplemente “una Barbie”.

Algunos seguidores definieron como “la princesa de Argentina” a Marta Fort, por su nueva producción de fotos

A esos comentarios se sumaron expresiones de admiración más directas, como “Princesita”, “Muy hermosa”, “Esa cara” y “Ay, qué preciosa que sos”, que dejaron en evidencia el entusiasmo que despierta cada una de sus apariciones públicas.

Entre la controversia y la fascinación, Marta Fort continúa construyendo una identidad propia en el espacio digital, donde combina exposición, estilo y declaraciones sin filtro. Una fórmula que, lejos de pasar desapercibida, la mantiene de manera constante en el centro de la conversación.