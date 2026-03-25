Javier Milei asistirá al informe de gestión que Manuel Adorni brindará en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en uno de los palcos del Congreso (Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei tiene intenciones de presenciar el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Lo confirmó a través de su cuenta de X, y fue ratificado por fuentes oficiales que sostuvieron además que no se descarta la presencia de integrantes del Gabinete.

“No me lo pierdo. Ahí estaré”, publicó el mandatario en sus redes sociales, luego de que la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete anunciara que el 29 de abril será la fecha designada para el primer informe en Congreso de la Nación, conforme lo establece la Constitución Nacional. Se trata de un accionar sin precedentes, dado que, de concretarse, será la primera vez que el Presidente siga la sesión, un acto de baja relevancia, desde uno de los palcos.

Como contó este medio, por estos días, la Jefatura de Gabinete centraliza las preguntas que los distintos espacios presentan para luego distribuir entre los nueve ministerios y sus consecuentes equipos técnicos para ordenar los temas y receptar las respuestas. En la tarea está la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que lidera Ignacio Devitt, y que absorbió a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentaria e Institucionales.

Pese a los ruidos internos y externos a raíz de la polémica por los viajes del ministro coordinador, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dieron muestras de apoyo al funcionario cuyo futuro fue puesto en duda en la plana de los principales medios de comunicación. Esta mañana, con intención de despejar los trascendidos, el exvocero volvió a la sala de conferencias y brindó una declaración a la prensa acreditada con la que intentó dejar atrás los reclamos de la oposición.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

Asimismo, luego de postergar por diez días el informe, esta mañana anunció que asistiría por primera vez al Congreso, a responder las preguntas de los 19 bloques. “Les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional. Por todos los expuesto hoy, sumado a todo lo que aún queda por hacer, este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país”, aseveró ante el grueso de los ministros.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 201 que el jefe de Gabinete podrá concurrir acompañado de los ministros y secretarios de Estado, pero no hay aclaración alguna respecto a la presencia del mandatario. “Tiene un palco permanente. No necesita invitación”, sostuvieron ante este medio fuentes legislativas.

Luego de haber sido respaldado por los Milei, Adorni se prepara para dar cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el ministro coordinador debiera concurrir al menos una vez por mes al Congreso, alternando su presencia en las dos cámaras, con el objetivo de dar detalles y precisiones del rumbo de la gestión. La norma es adaptara por todas las gestiones y se cumple de manera parcial y de forma más espaciada en el tiempo.

La idea del oficialismo es que ese mismo jueves, además del protagonista, esté presente el mandatario, quien anticipó su asistencia en la sesión, y no se descarta que integrantes del Gabinete, que se mostraron en respaldo del funcionario esta mañana, asistan a escucharlo.

La decisión del mandatario de anunciar su asistencia no es azarosa. Se da en el marco de la jornada en la que el grueso del equipo de gobierno hizo público su apoyo al ministro coordinador. Si bien ninguno de los Milei estuvo presente en la sala de conferencias, se mostraron elogiosos en redes sociales y siguieron la conferencia por televisión.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada. (Presidencia)

Se espera que la alocución se extienda varias horas y que, además de cuestiones propias de la gestión, se vea obligado a responder preguntas relativas a los viajes y la declaración de sus propiedades que surjan de las inquietudes de la oposición. En las formas, el equipo que lo rodea trabaja en imprimirle la impronta mediática que caracterizó al exvocero presidencial durante los dos primeros años en los que en los que brindó conferencias de prensa que fueron perdiendo cotidianidad. “No va a faltar su toque personal”, prometieron desde su entorno.

El último informe del Ejecutivo data del 27 de agosto del 2025 y lo brindó el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien protagonizó cinco en lo que va de la administración libertaria, mientras que su antecesor, Nicolás Posse, solo acudió una única vez al recinto el 15 de mayo de 2024.