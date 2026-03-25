“Pedime disculpas”: qué respondió Adorni al ser consultado por su declaración patrimonial y su viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete dio una conferencia de prensa donde aclaró dudas respecto a la polémica que lo tuvo como protagonista en los últimos días. Los cruces con los periodistas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa este miércoles en medio de la polémica que lo tuvo como protagonista en los últimos días, producto de las dudas respecto a su declaración patrimonial y el viaje a Punta del Este que realizó en avión privado. En medio de las respuestas, se cruzó con algunos periodistas y reiteró en varias oportunidades que dará las explicaciones ante la Justicia, en caso de ser necesario.

Durante el inicio, el funcionario leyó un documento en el que lo primero que hizo fue aclarar algunos puntos sobre la investigación judicial que se está desarrollando respecto a su patrimonio. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.

Manuel Adorni: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”

Luego, el funcionario aceptó cinco preguntas por parte de periodistas acreditados en la Casa Rosada y lo primero que respondió fue sobre la supuesta propiedad que aparece a nombre de su esposa en un country. “Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, la verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno”, sostuvo el ministro coordinador.

“Ni siquiera es una operación contra mí. Esto es claramente una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? Estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno. Soy uno más en esta, en esta filita de ataques que estamos recibiendo“, agregó.

El jefe de Gabinte estuvo acompañado por la plana mayor de los ministros en la conferencia de prensa

En tanto, sobre el viaje a Punta del Este, afirmó que fue realizado con su familia y reiteró: “Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto. Es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia”.

En esa línea, respecto al pago del avión privado en el que viajó a la ciudad uruguaya, Adorni continuó: “Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión. Lo demás es parte de la investigación de la Justicia".

A continuación, ante el cuestionamiento sobre su situación patrimonial, el funcionario respondió: “Partamos de la base de que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí o para mi familia. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista, y yo respondo a un periodista“.

El Jefe de Gabinete realizó una conferencia de prensa y respondió sobre el viaje a Punta del Este

“Sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado, en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que, mi estimado periodista, aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia. Tal vez, pasada la mitad de año podamos desasnar de tus dudas”, completó en la respuesta.

En tanto, también fue consultado sobre si el pago del viaje a Punta del Este representó una dádiva por su gestión en la Televisión Pública, a lo que el jefe de Gabinete replicó: “Cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo. Yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, ya no sé cómo explicárselos”. Sostuvo que la injerencia de (Marcelo) Grandío en la Televisión Pública es previa a su llegada a la gestión de los medios estatales y señaló: “No veo ningún tipo de incompatibilidad ni menos de dádiva. Mucho menos”. Seguido a esto, agregó: “No tengo por qué explicar una transacción privada en la que la Justicia no me lo está preguntando. Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente”.

El Jefe de Gabinete inició la conferencia de prensa en la Casa Rosada con una defensa sobre la polémica que lo envuelve

Por último, ante el pedido de explicaciones sobre cómo pagó el viaje privado (si fue en negro o hubo un recibo), Adorni solicitó un pedido de disculpas: “Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, me voy un poco para atrás. ‘Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni’, ¿Te suena? Porque lo dijiste vos -le dijo al periodista en la sala-. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Has mentido descaradamente sobre mí“.

“Me gustaría que me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas a pedir, así que te lo tomo”, exigió el jefe de Gabinete, que volvió a escuchar la pregunta y respondió: “Pero, ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez“.

“Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos es un tema tuyo. Está todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar, ni ahora ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes”, completó el funcionario en el cierre de la conferencia.