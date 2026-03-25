Entrenar con menos series y mayor intensidad favorece a los huesos y las articulaciones

El metaanálisis publicado en Journal of Sports Sciences demuestra que rutinas cortas de fuerza son efectivas para ganar músculo y aumentar la fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dedicar horas al gimnasio para ganar músculo es un error común entre quienes buscan transformar su físico. La creencia de que solo los entrenamientos largos generan resultados ha sido puesta en entredicho por investigaciones recientes.

Un metaanálisis publicado en la revista científica Journal of Sports Sciences, liderado por Brad J. Schoenfeld, reconocido investigador en fisiología del ejercicio, respalda la eficacia de rutinas más breves: entrenar con un volumen reducido de series semanales puede promover el crecimiento muscular, especialmente en quienes se inician en la fuerza. El estudio revela que incluso una sola serie por ejercicio, realizada de forma constante, genera adaptaciones notables en la masa muscular y la fuerza.

Estudios recientes sobre el tiempo óptimo de entrenamiento

El trabajo analiza cómo la visión tradicional de pasar largas horas entrenando para ganar músculo carece de fundamento científico sólido. Según el experto, muchos aficionados al fitness creen que la única manera de ver resultados es mantenerse en el gimnasio durante períodos prolongados, lo que lleva a rutinas agotadoras y, en ocasiones, insostenibles en el tiempo. Sin embargo, la evidencia recogida en la nota señala que prolongar las sesiones no tiene respaldo científico sustancial.

Entrenar menos tiempo en el gimnasio, priorizando la intensidad y la técnica, ofrece resultados similares a sesiones prolongadas según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar con sesiones más cortas, siempre que se mantenga la intensidad y la técnica adecuada, puede ser igual o incluso más efectivo para el desarrollo muscular. El metaanálisis en Journal of Sports Sciences respalda que quienes realizaron tan solo una serie por ejercicio, pero con esfuerzo suficiente, obtuvieron incrementos significativos tanto en fuerza como en masa muscular. Para quienes disponen de poco tiempo, esta evidencia representa una oportunidad para mantener la constancia sin sacrificar el progreso.

Diseño y resultados del metaanálisis sobre entrenamiento de fuerza

El estudio investigó el impacto de diferentes volúmenes de entrenamiento semanal en adultos sanos, dividiendo a los participantes en grupos que realizaban desde una hasta varias series por ejercicio. Tras varias semanas de seguimiento, todos los grupos mostraron mejoras en fuerza y masa muscular, aunque las ganancias fueron ligeramente mayores en quienes entrenaron con más volumen. La diferencia entre hacer una serie y varias no es tan marcada como se suele pensar, de modo que una rutina breve y bien ejecutada puede ser suficiente para obtener resultados visibles, especialmente en principiantes.

El artículo señala que lo determinante no es la duración de la sesión, sino la constancia, la intensidad y la progresión adecuada en el entrenamiento. El estudio aporta una base científica sólida para desmontar el mito de que más tiempo en el gimnasio equivale necesariamente a mejores resultados.

Realizar una sola serie por ejercicio, cerca del fallo muscular, genera adaptaciones notables en masa muscular y fuerza en principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principios del entrenamiento de fuerza corto e intenso

El texto enfatiza la importancia de la intensidad, la correcta ejecución y la planificación. Se recomienda priorizar cada serie llevándola al punto cercano al fallo muscular, cuando resulta difícil completar una repetición más sin perder la técnica. Este enfoque maximiza el estímulo sobre el músculo en un corto período de tiempo, facilitando el progreso incluso en sesiones de menos de 30 minutos.

Además, la progresión de cargas debe ser constante: aumentar el peso, la dificultad o el número de repeticiones conforme mejora la fuerza. Esta estrategia permite que el cuerpo siga adaptándose y creciendo sin necesidad de extender la duración de cada entrenamiento. El artículo indica que la calidad del estímulo es determinante y que el diseño de las sesiones debe adaptarse a las circunstancias personales, como la disponibilidad de tiempo o el nivel de experiencia.

La constancia, la progresión y la correcta ejecución superan a la duración de la sesión como factores clave para un entrenamiento de fuerza exitoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios recomendados para entrenamientos breves y efectivos

Para optimizar el tiempo en el gimnasio, la fuente recomienda enfocarse en ejercicios multiarticulares como sentadillas, peso muerto, press y dominadas. Estos ejercicios permiten trabajar varios grupos musculares a la vez y estimulan el máximo crecimiento en menos tiempo. La selección dependerá del nivel de cada persona, pero siempre debe buscarse la eficiencia y la correcta ejecución.

El texto sugiere que, con una planificación adecuada, tres sesiones de 15 minutos a la semana pueden ser suficientes para ver progresos, especialmente en quienes inician un programa de fuerza. Este enfoque facilita mantener la regularidad y la motivación, evitando el desgaste físico y mental de rutinas demasiado largas.

Otros beneficios comprobados del entrenamiento de fuerza

La fuente señala que el entrenamiento de fuerza, incluso en formatos breves, aporta beneficios que trascienden la ganancia muscular. Se incluyen la mejora del metabolismo, el fortalecimiento de huesos y articulaciones, y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. La incorporación regular de este tipo de ejercicios contribuye al bienestar mental y a la calidad de vida general.