Dormir consolida la memoria: cómo el cerebro procesa durante el sueño lo aprendido en el día

La neuropsicóloga Lucía Crivelli explica por qué el descanso es vital para consolidar lo aprendido. Si no completamos los ciclos de sueño, nuestro cerebro no logra organizar la información. Conocé cuántas horas necesitás realmente según tu edad y por qué "seguir de largo" no sirve para estudiar.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la neuropsicóloga Lucía Crivelli (MN 33.849), jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni, abordó la importancia del descanso nocturno y respondió consultas de la audiencia sobre la memoria y el insomnio.

“Dormir es entrenar la memoria”, afirmó en Infobae en Vivo, y explicó que “el momento en el día en el que el cerebro más trabaja en recordar no es cuando estamos estudiando, sino cuando estamos durmiendo”.

Durante la conversación, la especialista describió el proceso por el que el cerebro selecciona y consolida recuerdos: “El sueño tiene dos fases: una fase que se llama no REM o de ondas lentas y una fase que se llama REM o de movimientos oculares rápidos”.

Según explicó Crivelli, estas fases “se alternan en ciclos, de cuatro a seis durante toda la noche”, y cada una cumple funciones distintas para la memoria.

Las dos fases del sueño y la memoria

El ciclo del sueño alterna fases REM y no REM, claves para la consolidación de recuerdos y el bienestar cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crivelli precisó que en la fase no REM, “el cerebro selecciona los recuerdos que va a tratar de consolidar, los que va a tratar de olvidar y pasa todo lo que está en el corto plazo al largo plazo”.

Detalló que “el corto plazo se guarda en el hipocampo, que es como un pendrive; se llena durante el día y a la noche se descarga a la corteza”.

Remarcó que, si el sueño es fragmentado, este proceso se interrumpe y la memoria se ve afectada.

La especialista relató que “cuando pasa al sueño REM, lo que sucede es que empieza la conexión sináptica y la poda sináptica: aparecen conexiones nuevas entre las neuronas y se borran aquellas que no sirven, esos recuerdos que no quiero guardar del día”.

Crivelli subrayó la importancia de la limpieza cerebral nocturna, incluyendo la eliminación de proteínas como tau y amiloide, cuya acumulación se vincula a enfermedades neurodegenerativas.

“Dormimos un tercio de nuestra vida”, enfatizó Crivelli, y sostuvo que “aquellas cosas que fueron marcadas durante el día como significativas para nosotros son las que después coinciden con las que queremos recordar”. Ejemplificó que los recuerdos con impronta emocional o los que reciben mucha atención tienen más chances de almacenarse en la memoria a largo plazo.

El impacto de dormir poco y la “deuda de sueño”

Un descanso nocturno adecuado reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, indica la evidencia científica

Consultada sobre la cantidad de horas necesarias para un buen funcionamiento cerebral, Crivelli fue contundente: “Si dormís menos de cinco horas, es lo mismo que si no hubieses dormido nada en términos de memoria”. Aclaró que la llamada “deuda de sueño”, es decir, dormir menos de lo recomendado durante varios días y luego intentar recuperarlo en una sola noche, no permite restaurar las funciones de la memoria: “El proceso de memoria necesita que estén las dos fases juntas, una después de la otra. Si mi sueño es fragmentado, todo el proceso se corta”.

La neuropsicóloga precisó que “el piso de horas para que la memoria funcione es seis y media” y que las necesidades varían según la etapa de la vida: “Los bebitos necesitan dormir nueve a once horas, los adolescentes siete u ocho, y los adultos siete horas”. Además, destacó la influencia de los ritmos circadianos y sugirió adaptar los horarios escolares a los ritmos naturales de los adolescentes para mejorar el rendimiento cognitivo. Advirtió que consumir azúcar antes de dormir “activa el metabolismo” y puede dificultar el descanso.

Crivelli citó estudios recientes que vinculan la falta de sueño sostenida con el deterioro cognitivo: “Hay un estudio de 2021 en Science que siguió personas de 50, 60 y 70 años durante 30 años y observó que quienes dormían menos de seis horas tenían 30 % más de chances de tener demencia”. Aunque aclaró que el sueño no figura todavía como factor de riesgo formal para el Alzheimer, consideró que está entre los “factores candidatos”.

Cerró con una reflexión sobre la salud integral: “Mente sana en cuerpo sano y el cerebro es parte de nuestro cuerpo. Ya no vivimos en un mundo cartesiano donde las cosas están divididas. Sabemos que somos una entidad integral y hay mucho para hacer”.

La entrevista completa a Lucía Crivelli

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