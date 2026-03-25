Taiwán aseguró que Estados Unidos busca acelerar el envío de armamento a la isla

Un F-16V aterriza en la base aérea de Hualien, Taiwán. REUTERS/Ann Wang

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos está buscando acelerar el envío de armamento a la isla, una cuestión sobre la que ha asegurado que Washington siente una “creciente urgencia” en este momento.

El ministro, que ha indicado que Estados Unidos apuesta por “reforzar las capacidades militares de Taiwán en materia de defensa”, está trabajando para “contribuir a una aceleración de la entrega de armas” a medida que aumenta la amenaza de China en la región, tal y como han advertido ambas partes.

Las autoridades taiwanesas se han quejado en repetidas ocasiones de que existen “retrasos” en la entrega de armas compradas a Estados Unidos, que es uno de los principales proveedores de armamento de la isla, la cual Beijing considera una provincia más bajo su soberanía.

Uno de estos principales atrasos afecta a la compra de 66 cazas F-16V de Lockheed Martin, un contrato que se remonta a 2019, además de otro equipamiento militar, como sistemas de radar para detectar aeronaves chinas, si bien se estima que las entregas comenzará este mismo año, según informaciones recogidas por CNA.

“Respecto a aquellas partes que han sufrido retrasos, Estados Unidos ya ha puesto en marcha un equipo para acelerar las entregas más relevantes de programas armamentísticos y ayudarnos a cumplir con el programa lo más rápido posible”, ha aseverado el ministro taiwanés. “Estamos trabajando de forma conjunta con el Gobierno de Estados Unidos para acelerar estas entregas lo máximo posible”, ha dicho.

En plena guerra en Oriente Medio, Estados Unidos y varios de sus aliados han acordado ampliar el mapa industrial militar en Asia-Pacífico, con proyectos por ahora únicamente trazados sobre el papel que incluyen plantas para fabricar municiones y drones y reparar motores de cazas en países como Filipinas o Japón.

La Alianza para la Resiliencia Industrial en el Indo-Pacífico (PIPIR, por sus siglas en inglés), liderada por Washington y establecida en mayo de 2024 -durante la Administración de Joe Biden-, está integrada por aliados en Asia-Pacífico y Europa, y ha presentado recientemente planes para fortalecer la industria militar en la región tras una reunión virtual la semana pasada.

Un helicóptero Apache se exhibe durante la firma de acuerdos de compensación entre Military Aircraft Works No. 1 (WZL No. 1) y Lockheed Martin, que darán inicio a la implementación de tecnología y al desarrollo de una infraestructura de soporte completa para helicópteros Apache en WZL No. 1, en Lodz. Marcin Stepien/Agencja Wyborcza.pl/vía REUTERS

Unos planes que se enmarcan en un momento especialmente delicado para Asia-Pacífico, en medio de informaciones sobre el traslado de recursos y personal militar estadounidenses de bases asiáticas a Oriente Medio, lo que ha suscitado temores y críticas por parte de países cuya seguridad depende en gran medida de EEUU, con puntos calientes como Taiwán, las Coreas o el mar de China Meridional.

En este sentido, Seúl ha expresado su rechazo a un posible desplazamiento de activos militares de Washington fuera de Corea del Sur -que técnicamente sigue en guerra con la vecina Corea del Norte-, ante un posible trasvase de sistemas antimisiles Patriot a Oriente Medio.

Corea del Sur es precisamente uno de los países escogidos para proyectos de la PIPIR. Concretamente se plantea que albergue un centro de reparación de motores T-55 para helicópteros militares CH-47 Chinook, de transporte y carga, iniciativa que desarrollarían conjuntamente Washington y Seúl.

Fabricación de municiones en Filipinas

La alianza también estudia, según un comunicado difundido al término de su segunda reunión anual, ampliar el desarrollo de explosivos y proyectiles mediante una línea en Filipinas de carga, ensamblaje y empaquetado de munición.

La munición en cuestión sería de 30 milímetros de calibre, incluida normalmente en cartuchos de cañones automáticos.

Filipinas, escenario de la planta prevista, mantiene un tratado de defensa mutua con Washington desde 1951 y sostiene una disputa soberanista con Pekín en el mar de China Meridional, donde se producen con cierta frecuencia incidentes entre buques filipinos y chinos.

(Con información de Europa Press y EFE)