Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

El equipo de Estados Unidos conquistó el título masculino de relevos 4x400 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 de Polonia que se disputó en Toruń, pero la definición estuvo marcada por un accidente que se produjo en el momento del traspaso del testigo en el segundo relevo de la competencia que protagonizó Ericsson Tavares.

El velocista portugués sufrió una lesión en el tendón de Aquiles durante la carrera, tras ser pisado en la curva de la pista por el jamaicano Delano Kennedy, lo que obligó a su retirada en camilla. Durante la transmisión en el país luso, el presentador de TV João Coelho dejó en claro que la situación fue muy seria y expresó su indignación por el incidente que fue clave para que el equipo de Portugal se quede fuera de la lucha por el podio.

Más allá de sufrir ese pisotón en el comienzo de su relevo, Tavares logró terminar su parte de la competencia hasta que entregó el testigo a su compañero. Luego de eso, salió de la pista con claros gestos de dolor tras el hecho que protagonizó. El conjunto de Portugal logró finalizar en 5° posición, a 2.5 segundos de los corredores de Jamaica, que se subieron al último puesto del podio en la final por las medallas.

Así quedó el pie de Tavarees tras sufrir un pisotón en la final de los 4x400 (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Luego de ser asistido, el velocista luso dejó un mensaje en sus redes a modo de conclusión del Mundial bajo techo. “La mejor temporada bajo techo ha llegado a su fin, y no podría estar más feliz con los resultados: 9º mejor atleta en los 400, con una nueva marca personal. 5º mejor equipo en el relevo 4x400 con un récord nacional. ¡Ahora toca recuperarse y concentrarse en el aire libre!”, escribió sobre las competencias que seguirán en el 2026.

En relación a la carrera, EEUU se quedó con la medalla dorada con un tiempo de 3:01.52. Gracias a esta marca, liderada por Khaleb McRae, los estadounidenses obtuvieron su 12° corona en esta disciplina bajo techo y quedaron a solo 0,01 segundos del récord mundial de pista corta. Después del esfuerzo de sus compañeros, McRae amplió la ventaja durante la última posta con un parcial de 44,65 segundos. “Una vez que mis muchachos me pusieron en una buena posición, supe que iba a poder llevarme la medalla a casa. Fue increíble para mí ganar mi primera medalla de oro con un récord de campeonato”, dijo el corredor.

Por su parte, el equipo de Bélgica, campeón en 2024, se aseguró la plata con marca de 3:03.29, mientras que Jamaica finalizó tercera con 3:05.99, apenas a 0,06 segundos por delante de los Países Bajos. La actuación de Jonathan Sacoor en la primera posta (45,83) permitió a los belgas tomar la delantera inicial, pero Chris Robinson colocó a Team USA al frente con su propio relevo en 45,16 segundos.

Tavares logró culminar su relevo, pero Portugal acabó en el puesto 5 de la final (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Tavares, nacido el 29 de enero de 2001, es un velocista especializado en las pruebas de 200 y 400 metros. Comenzó a representar a Portugal en pruebas internacionales a partir de 2021. Ese año debutó en el Campeonato Europeo Sub-23 y llegó a semifinales en los 400 y fue convocado por primera vez al equipo senior para el relevo 4x400 metros. Un año más tarde, en 2022, como miembro del Benfica, logró una marca personal de 21.32 en 200 metros en Francia. En 2024, participó en el relevo 4x400 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo, contribuyendo a que el equipo terminara en el sexto lugar de la final.

A principios del año pasado, en 2025, marcó un tiempo de 46.72 segundos en 400 metros bajo techo, lo que le permitió ser tercero en la lista histórica portuguesa. Compitió también en el Campeonato Europeo Indoor de 2025 y en los World Athletics Relays, ayudando a Portugal a clasificar al Mundial. En el Mundial de Atletismo de 2025 en Tokio, integró el relevo 4x400 metros que estableció un récord nacional y clasificó a la final.

Ericsson Tavares salió en camilla de la pista tras la carrera (AP Photo/Petr David Josek)