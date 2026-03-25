Midachi en Infobae en Vivo: “En 40 años, el humor no cambió nada”

Midachi en Infobae en Vivo

Miguel del Sel, Dady Brieva y el “Chino” Volpato, el trío Midachi, estuvo invitado a Infobae al Mediodía, el ciclo de Infobae en Vivo que conduce Maru Duffard junto a Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan, Federico Cristofanelli, Jimena Grandinetti y Fede Mayol. Con mucho humor, contaron que se van a presentar del 27al 30 de agosto en el Gran Rex. Y ante la pregunta de Mayol, reiteraron que esos shows serán “la despedida real”, porque “tenemos fecha de vencimiento como los yogures”, remató Dady.

En el inicio de la entrevista, con envidiable afinación, cantaron el Cumpleaños Feliz por los 30 de Maru. Y luego se largaron a charlar con el equipo.

Un tema central para Dady, de 69 años, pisciano del 5 de marzo; Miguel, de 68 años, canceriano del 3 de julio y el “Chino”, sagitariano de 63 años, nacido un 18 de diciembre; fueron los cambios en el humor como espectáculo teatral y televisivo.

—Esa es una pregunta que me hacen todos —respondió Miguel Del Sel cuando Maru Duffard planteó si el humor cambió desde sus inicios hasta ahora. —Para mí no cambió nada el humor. Para mí nos seguimos riendo de lo mismo.

—¿En qué ha cambiado? A ver —intervino Dady Brieva, mientras Maru Duffard dudó sobre si los chistes relacionados con el sexo o las mujeres sí sufrieron modificaciones: —No sé si eso no cambió.

—Yo al contrario. Yo he visto standaperos que yo tiemblo cuando los escucho. Yo he visto pibes en el verano que hacen stand up. Digo, yo no puedo creer que estén diciendo semejante barbaridad —afirmó Miguel Del Sel.

—Sí, ¿vos no los viste? —dijo Dady Brieva. —Nosotros nada que ver a... Standaperos y standaperas, que yo no puedo creer que estén diciendo semejante barbaridad y la gente riéndose —volvió a señalar Miguel Del Sel.

Maru Duffard mencionó: —No, bueno, porque hay mucha cosa de esa de la corrección política, que a veces no es que no nos riamos, sino que es como que no te podés reír de algunas cosas.

—No, eso es todo con el sexo, todo, todo inspirado ahí —opinó Miguel Del Sel.

El "Chino" Volpato, Miguel del Sel y Dady Brieva pasaron por Infobae al Mediodía

—Si lo dice un tipo grande o una mina grande, queda cancelado. Pero si lo dice un joven, pasa, vos sabés. Te digo, es empírico esto —aseguró Dady Brieva cuando Maru Duffard preguntó cómo lo vivían personalmente.

—No pasa nada. Lo que pasa es que muchísimos chicos nacieron en la pandemia. Estando en casa con el celular empezaron a hacer personajes simples, quizás como empezamos nosotros, pero no teníamos esos recursos. Pero empezaron diciendo: “Mi mamá hace tal cosa”. Se ponían una peluca, agarraban a... Y hacían lo que nosotros jugábamos hacía, qué sé yo, cuarenta años atrás. Lo que sucede es que eso inmediatamente tenía repercusión. Entonces aparecieron todos esos chicos hablando de esa manera, conjugando palabras que nosotros no nos animaríamos o por lo menos no en ese tiempo tan rápido que son cuarenta y cinco segundos decir algo, provocar algo. Y bueno, se ha sectorizado el público. De hecho, hay muchísimos chicos que les va muy bien, gente joven, chicas, chicos que tienen oportunidad de hacer stand up hoy en todo el país haciendo giras. Pero estamos muy alejados nosotros de eso. Nosotros quedamos fuera también de eso —explicó Chino Volpato.

—Nosotros tenemos como un humor tradicional, pícaro, divertido, pero siempre la gastada es entre nosotros —cerró Miguel Del Sel.

Midachi en Infobae en Vivo

Por último, los tres hablaron del vínculo que los une. Y Dady sorprendió luego de la pregunta de Jimena Grandinetti sobre si siempre tuvieron buena onda entre los tres

—No, amigos no —respondió Dady Brieva— Así no barateamos las palabras, digo. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte, producto de cuarenta y tres años de conocernos más de lo que nos conocen nuestras familias. Yo creo que esa palabra no se inventó todavía, porque si son amigos, se llevan bien, hay un… no.

Miguel del Sel intervino con humor: —¿Cómo que amigos no? Buena onda almenos.

Jimena Grandinetti sugirió: —¿Hermanos? ¿Cofradía?

—Nos llevamos como el orto —explicó Dady Brieva entre risas—. Pero tenemos un vínculo muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. No sé cómo llamarlo. Viste, como los hermanos Corso, que a uno le pegaban y al otro le dolía. Era una cosa así.

Chino Volpato y los demás acompañaron la charla con risas y comentarios, mientras Miguel del Sel preguntaba: —¿Eso no es amistad?

Dady Brieva insistió en que ese lazo no es el de la amistad convencional y Facu Kablan, entre bromas, agregó: —Muy elevado para nosotros ya. Entre risas, la conversación continuó con referencias a la complicidad y a la historia compartida, rematando Dady a Facu: —Tu papá lo conoce.