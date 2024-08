Los secretos para llegar a los 100 años de 6 personas que lo lograron

Solo el 0,027% de la población de EEUU está compuesta por centenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reveló que solo el 0,027% de la población de Estados Unidos está compuesta por centenarios. Esta cifra, que ha crecido significativamente en las últimas décadas, se espera que continúe en aumento. La investigación de la Universidad de Stanford predice que la mitad de los niños de cinco años de hoy vivirá hasta los 100 años. Pero, más allá de la perspectiva científica sobre la longevidad y la alimentación saludable, se descubren elementos claves en la vida cotidiana que contribuyen a alcanzar esta meta.

Estudios sobre la longevidad

El estudio sobre centenarios de Nueva Inglaterra de la Universidad de Boston ha señalado que los centenarios retrasan problemas de salud hasta aproximadamente los 93 años. Según los expertos, un 15% de estos individuos no presenta enfermedades comprobables a los 100 años, lo que los investigadores llaman “escapistas”. Un 43% son “retardadores”, no mostrando enfermedades relacionadas con la edad hasta después de los 80 años, y un 42% son “sobrevivientes”, habiendo presentado una o varias enfermedades antes de los 80 años.

Según un estudio de la Universidad de Stanford, la mitad de los niños de cinco años de hoy vivirá hasta los 100 años (Imagen ilustrativa Infobae)

La hipótesis de compresión de la morbilidad de James Fries señala que mientras las personas se acercan a los límites del ciclo de vida, las enfermedades se retrasan o se escapan hacia el final del ciclo de vida. Este estudio desmitifica la idea de que “cuanto más envejecemos, más enfermos nos ponemos”, sugiriendo en cambio que “cuanto más envejecemos, más sanos hemos sido”.

Demografía y futuro

La demografía respalda esta tendencia. Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas, en 2021, la población de centenarios en Estados Unidos era de 89.739 personas sobre una población total de 336.997.624, reflejando una prevalencia del 0,27%.

El estudio de la Universidad de Stanford , dirigido por Laura L. Carstensen, destaca que los sistemas culturales y el apoyo social deben adaptarse a una esperanza de vida que podría alcanzar los 100 años para muchos niños de hoy. El Centro para la Longevidad de Stanford promueve la salud y la productividad para una vida más larga.

Los secretos de los centenarios están en una combinación de mantener la actividad física, el compromiso social, la mentalidad positiva y la perseverancia (Imagen ilustrativa Infobae)

“Centenarios”

Los secretos de los centenarios están en una combinación de mantener la actividad física, el compromiso social, la mentalidad positiva y la perseverancia. Estos son algunos, que, respaldados por investigaciones demográficas y estudios sobre la longevidad, proporcionan una hoja de ruta para acaso llegar y superar los 100 años de vida:

Mildred Kitchens, 104 años

Mildred Kitchens fundó la primera clínica en Texas para anticonceptivos gratuitos (cbsnews)

Mildred Kitchens, ex trabajadora social y maestra de secundaria, subraya la importancia de tener claros los objetivos y no rendirse. Durante su carrera, Kitchens ayudó a fundar la primera clínica en Texas para que las mujeres recibieran anticonceptivos gratuitamente, lo cual considera uno de sus logros más significativos. Su consejo es simple pero poderoso: “Sepa lo que quiere, encuentre una manera de conseguirlo y no se rinda”.

Kit Wilson, 101 años

Para Kit Wilson, llegar a los 101 años ha sido “solo un número”. La clave de su longevidad radica en mantenerse activa: “Me mantengo ocupado. Siempre hay actividades en marcha y soy una persona que encuentra cosas que hacer”. Wilson ha seguido a lo largo de su vida el consejo de su modelo a seguir: “Mantén un pie delante del otro y el motor en marcha”. Además, en una entrevista, contó que duran sus viajes bordaba como una forma de mantener un recordatorio tangible de sus experiencias.

Roy Englert, 100 años

Roy Englert, veterano y corredor, atribuye su longevidad a la actividad física (Departamento de Defensa de Estados Unidos)

Roy Englert, un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial y corredor competitivo desde los 60 años, acredita su longevidad en parte a la actividad física. Englert ganó una medalla de oro en los Juegos Nacionales para Personas Mayores en su carrera de 400 metros a los 99 años, demostrando que nunca es tarde para empezar algo nuevo.

Armin Mruck, 99 años

Armin Mruck, un académico dedicado a la historia europea moderna, cree fervientemente en la importancia de construir puentes para la comunidad y la familia. “Se trata de construir puentes. Debes sentir pasión por lo que haces y tener la voluntad de vivir una vida activa”. Mruck enfatiza que la vida conlleva superar obstáculos, una perspectiva que probablemente ha contribuido a su longevidad.

Risa Igelfeld, 106 años

Risa Igelfeld, sobreviviente del Holocausto, destaca la importancia del pensamiento positivo (Silver Screen Studios)

Risa Igelfeld, sobreviviente del Holocausto, atribuye su longevidad al “pensamiento positivo”. A través de su vida, ha enfatizado la importancia de alejar los pensamientos negativos y mantenerse activa en su comunidad, participando en actividades sociales que incluyen canto y baile. La mujer las considera fundamental para una vida larga y saludable.

Doris Zahorsky, 100 años

Doris Zahorsky, a sus 100 años, comparte un secreto similar: “Manténganse activos y sigan moviéndose”. Zahorsky también insta a la próxima generación a probar cosas nuevas sin temor al fracaso ya no dejar que los demás les digan que no pueden argumentando que la perseverancia y la mentalidad de desafío han sido componentes cruciales en su vida.