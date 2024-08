Luciana Salazar mostró los suplementos dietarios que le da a su hija: qué dicen los expertos sobre su consumo en niños

Luciana Salazar mostró la cantidad de pastillas que toman ella y su hija Matilda

Casi como un juego, se observan las manos de Luciana Salazar y su hija Matilda, entre pastilleros, contando las píldoras y gomitas que una y otra toman durante el día.

Como contó Infobae, así comienza un video que la modelo e influencer subió a sus historias de Instagram, donde describe la “coctelera” -así la definió- de suplementos dietarios que ella y su hija de 6 años ingieren todos los días a la mañana, tarde y noche.

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Acá tenemos la de Matu. ¿Ya agarraste las de la mañana? Son tres. Nos queda una más a la tarde, dos más tarde y una más a la noche. O sea, cuatro más. Mamá ahora arranca con las de la mañana que son bastantes. Tengo seis. Después, a la media mañana tengo tres más. Después tengo cuatro para la tarde y, para la noche, tengo dos más”, describió Salazar en el video que debió postear luego de haber subido dos fotos con los suplementos dietarios y vitamínicos de ambas.

Luciana Salazar mostró la cantidad de pastillas que toman ella y su hija Matilda (Fuente: Instagram Luciana Salazar)

“¿Tenés más que yo? Me parecen lindas estas pastillas”, se la escucha decir a Matilda mientras observa la cantidad de pastillas diarias que Luciana tiene para tomar.

Las publicaciones de Salazar generaron polémica entre los seguidores, medios de prensa y la comunidad médica por la cantidad de suplementos que la modelo le hace tomar a su hija.

Con las fotos, Luciana mostró en detalle qué toman cada uno y explicó que se debe a que estricta dieta “pescetariana” que siguen ambas. “Me estalló el IG. Todos preguntándome qué suplementos tomamos tanto mi hija como yo. Tanto Matilda como yo somos pescetarianas y tratamos de complementar nuestra alimentación con suplementos”, escribió ante tantas consultas.

Qué dicen los expertos sobre el consumo de suplementos en niños

Luciana Salazar postea con frecuencia salidas y paseos con su hija de seis años (fuente Instagram)

Consultado por Infobae, el doctor Alberto Cormillot, médico nutricionista de vasta experiencia, explicó que los suplementos alimentarios que toma Matilda no le van a causar un trastorno grave de salud en forma inmediata. Pero advirtió que si estas gomitas que ingiere la niña tienen vitamina A y D, que son solubles en grasa, pueden generar un efecto negativo si se acumulan en gran cantidad.

“Los chicos no deberían tomar suplementos salvo que estén recomendados por un pediatra y por un corto período. No sé si Luciana tiene noción que puede influenciar mucho a otras personas. Y si lo hace con una niña también tiene influencia por sus redes sociales”, explicó Cormillot.

“Luciana y su hija siguen una dieta pescetariana. Vaya a saber qué incluye. Se trata de una dieta en base a pescados o carne blanca que puede no incluir huevo y leche, pero sí vegetales. Es por eso que luego ella toma suplementos dietarios. Lo que observo como una conducta peligrosa es crearle un hábito a la niña de que los medicamentos son una golosina”, finalizó el experto, que criticó la cultura farmacológica que se puede estar instalando.

Luciana Salazar y Matilda siguen una dieta pescetariana

En tanto, el doctor Fernando Burgos, médico pediatra, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría (MN 81759), explicó a Infobae que en general, la mayoría de los niños saludables que llevan una dieta equilibrada y variada no necesitan suplementos vitamínicos o dietarios.

“Los alimentos naturales son la mejor fuente de vitaminas y minerales, ya que proporcionan una combinación balanceada de nutrientes junto con fibra y otros componentes beneficiosos que no se encuentran en los suplementos. Sin embargo, en ciertos casos específicos, como deficiencias documentadas o condiciones médicas particulares, los suplementos pueden ser recomendados por un profesional de la salud”, indicó Burgos.

Matilda suele acompañar a su madre a distintos eventos y publicaciones

Y aclaró: “Los suplementos de magnesio y vitamina C pueden ser útiles en casos de deficiencia comprobada, pero no deberían reemplazar una dieta equilibrada. El magnesio es esencial para muchas funciones corporales, incluida la salud ósea y la función muscular, mientras que la vitamina C es importante para el sistema inmunológico y la reparación de tejidos. Sin embargo, el exceso de estas vitaminas y minerales puede tener efectos adversos”.

El médico pediatra explicó que, por ejemplo, “el exceso de vitamina C puede causar problemas digestivos, y el exceso de magnesio puede llevar a diarrea y otros problemas gastrointestinales. Es crucial que la administración de cualquier suplemento se haga bajo supervisión médica”.

El especialista alertó que este hábito de consumir en un pastillero las gomitas: “El uso frecuente de suplementos en forma de gomitas puede potencialmente crear una percepción errónea en los niños sobre el consumo de ´dulces saludables´”. Esto podría llevar a una dependencia innecesaria de suplementos y una menor valoración de la importancia de una dieta balanceada. Además, algunos niños podrían desarrollar la creencia de que los suplementos pueden reemplazar una alimentación saludable, lo cual no es cierto” advirtió Burgos.

¿Qué es el pescetarismo?

La alimentación a base de pescados y verduras es muy sana, pero es común que se deba complementar con hierro en forma externa

El pescetarismo es una práctica alimentaria en la que las carnes blancas como pescados son la única fuente de carne. Según el sitio Women’s Health, “las personas que siguen este tipo de alimentación, por lo general, comen de todo excepto carne.

En su dieta, los pescetarianos pueden incluir lácteos y huevos, depende de cada uno. Algunos los mantienen en su menú semanal, mientras que otros optan por no hacerlo. Eso sí, lo que queda totalmente fuera de la mesa son las carnes rojas, las aves, el cerdo o el pavo. Es decir: cualquier mamífero.

“La dieta pescetariana podría sonar similar a la dieta mediterránea popular, pero hay una gran diferencia: la carne roja está permitida (con moderación) en la dieta mediterránea, mientras que en la pescetariana, no. Por lo demás ambas guardan bastante similitud, ya que los mariscos, los productos frescos y las proteínas vegetales son los pilares de ambos planes de alimentación”, agregaron.

Luciana Salazar había contado con anterioridad cómo es la alimentación de Matilda, donde no están permitidos los dulces -salvo en fiestas como cumpleaños- tampoco las gaseosas y comidas como fideos están restringidos.

“Come mucho pescado, zapallo, verduras y frutas”, explicó la modelo y aseguró que es con el fin de cuidar su organismo y sus dientes. “Y solo toma agua, no le doy gaseosas”, explicó la influencer.