Luciana Salazar sorprendió al mostrar la cantidad de pastillas que toman ella y su hija: “Nuestra coctelera”

Luciana Salazar mostró la cantidad de pastillas que toman ella y su hija Matilda

Además de ser madre e hija, Luciana Salazar y la pequeña Matilda son compañeras en la vida y en las redes sociales. Siempre activa en sus perfiles digitales, la modelo suele compartir material junto a la pequeña de seis años y juntas son furor por sus actividades, por sus looks y por su parecido. Y también por las costumbres que comparten en el día a día, en especial las vinculadas a la alimentación y la vida saludable.

En esta oportunidad, la modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar el suplemento dietario que ingieren ella y su hija por día. En sus historias de Instagram, expuso una serie de pastilleros con píldoras de diferentes colores y, en compañía de la niña, explicó en detalle el cronograma.

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Esta es la de Matu. Ya agarraste las de la mañana”, describió, al ver que faltaba uno de los comprimidos en el casillero correspondiente. “Sí”, contestó Matilda, atenta al relato de su madre. “Ella toma tres a la mañana, otras tres a la tarde y una a la noche. Le quedan cuatro más”, continuó la actriz, mostrando en primer plano el pastillero de la nena.

Luego, Luciana pasó a enumerar sus dosis, mientras su hija realizaba distintas acotaciones: “Mamá tiene estas, que son bastantes. Tengo seis a la mañana. A la media mañana tengo tres más. Después tengo cuatro para la tarde y dos más a la noche”. Un total de 15 comprimidos diarios para apuntalar su alimentación.

Luciana Salazar y Matilda

En otra oportunidad, la modelo había respondido algunas preguntas de sus seguidores que la consultaron por los “permitidos” que tiene su hija en un contexto de alimentación estricta, con la preponderancia de frutas y verduras y la ausencia de gaseosas. Y Luli respondió sin rodeos: “Algunos, como todos los niños... Pero come muy sano. En casa, las golosinas no existen, solo en los cumpleaños”, expresó.

Luciana tuvo a Matilda el 15 de diciembre de 2017, luego de un proceso de inseminación artificial y como madre soltera. Y cuando la niña ya tenía cuatro años, le preguntó por qué no tenía papá. Con su sinceridad habitual, la modelo confesó cómo se desarrolló aquel diálogo íntimo entre madre e hija. “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes”, dijo durante una nota con el medio chileno Las Últimas Noticias. “Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”, agregó.

Luego, detalló el contexto en que su hija de cuatro años le consultó a su madre al respecto: fue mientras veían juntas televisión. “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó. Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”, agregó la ex participante del Bailando. Para finalizar, dijo que elegía mantener parte de la conversación en el ámbito privado y preservarlos para la intimidad de su familia. “Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”, sostuvo la conductora.

Luciana anunció que iba a ser madre con un emotivo posteo en sus redes sociales en el que compartió una ecografía. “Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento!”, dijo promediando 2017. Y hacia el final de ese año, su vida cambió para siempre.