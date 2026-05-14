Salud

Comer fuera está relacionado con el riesgo de obesidad en todo el mundo

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MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Salir a comer en restaurantes y locales de comida rápida está alimentando la epidemia global de obesidad, según un nuevo estudio.

Comer fuera frente a preparar comida en casa está consistentemente relacionado con el exceso de peso, tanto en países ricos como en países más pobres, según informan investigadores en una reunión en curso de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad en Estambul.

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Por ejemplo, las personas con obesidad en países de bajos ingresos tenían un 39% más de tasas de comer fuera en comparación con las personas con un peso saludable, según los investigadores. Del mismo modo, quienes tenían sobrepeso comían fuera un 28% más a menudo.

"Nuestros hallazgos sugieren que comer fuera de casa se asocia consistentemente con la obesidad en países de ingresos bajos y medios-bajos, probablemente debido a la transición nutricional en curso en estos países, caracterizada por un mayor acceso a grandes porciones de alimentos densos en energía en diferentes establecimientos alimentarios", dijo el investigador principal Mubarak Sulola en un comunicado de prensa. Es estudiante de doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de encuestas sanitarias realizadas en 65 países con más de 280.000 adultos en total entre 2009 y 2021

Los resultados mostraron que el 47% de las personas en todo el mundo comen fuera al menos una vez a la semana.

Sin embargo, esas cifras varían mucho entre regiones. Tan solo el 26% de las personas en el sudeste asiático comían fuera al menos una vez a la semana, en comparación con el 81% de las personas en América y el 36% de las de Europa Central.

Las personas de países de ingresos altos comen fuera tres veces más a menudo de media que las de países más pobres, según los investigadores.

Sin embargo, entre las personas que comen fuera al menos una vez a la semana, el número medio de comidas es similar: unas 4,4 comidas semanales en países de ingresos altos frente a 3,5 comidas en países de bajos ingresos.

"Aunque comer fuera parece ser un indicador de prosperidad en países de bajos ingresos, se ha convertido en la norma en los países de altos ingresos", dijo Sulola.

Hombres, jóvenes, solteros, trabajadores y quienes tienen estudios superiores tendían a comer fuera con más frecuencia, según el estudio.

"En el entorno alimentario actual, es un reto para la gente no comer en exceso y elegir alimentos nutritivos y saludables", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Sebastian Vollmer, profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Gotinga en Alemania.

"A medida que la tendencia a comer fuera sigue aumentando en todo el mundo, las intervenciones de salud pública deben dirigirse al sector de la alimentación fuera de casa como un punto clave clave para la prevención global de la obesidad", afirmó Vollmer.

La reunión se extiende hasta el viernes.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Facultad de Medicina de Yale habla más sobre dieta y obesidad.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, comunicado de prensa, 10 de mayo de 2026

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