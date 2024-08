El aceite de pescado podría ayudar a los adultos mayores de alto riesgo a evitar el Alzheimer

VIERNES, 2 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Los complementos de aceite de pescado podrían ayudar a las personas mayores de alto riesgo a evitar la enfermedad de Alzheimer, encuentra un estudio reciente.

Las personas mayores con un riesgo genético más alto de Alzheimer experimentaron una descomposición más lenta de las células nerviosas de su cerebro si tomaban cápsulas de aceite de pescado, reportaron los investigadores en la edición del 1 de agosto de la revista JAMA Network Open.

Estas personas portan la variante del gen APOE4, que aumenta el riesgo de Alzheimer y se asocia con una edad de inicio más temprana, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.

"El hecho de que el deterioro de la integridad neuronal se ralentizara en las personas asignadas al azar al tratamiento con omega 3 que también tienen un riesgo alto de enfermedad de Alzheimer es notable, y amerita un ensayo clínico más grande en poblaciones más diversas en el futuro", señaló el investigador Gene Bowman, instructor de neurología del Centro McCance para la Salud del Cerebro del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

Pero los complementos de aceite de pescado no beneficiaron a todas las personas mayores en general, anotaron los investigadores.

"Nuestros hallazgos mostraron que, a lo largo de tres años, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el placebo y el grupo que tomó aceite de pescado", señaló la investigadora , la Dra. Lynne Shinto, profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. "No creo que sea perjudicial, pero no diría que es necesario tomar aceite de pescado para prevenir la demencia".

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 102 personas de 75 años o más que tenían niveles relativamente bajos de ácidos grasos omega-3, el ingrediente beneficioso del aceite de pescado.

Los complementos de aceite de pescado se promocionan como un medio para mejorar la función cerebral en las personas con problemas de memoria, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Los participantes se sometieron a resonancias magnéticas cerebrales al comienzo del estudio y después de tres años en busca de lesiones de materia blanca en el cerebro.

Todos tenían niveles relativamente altos de lesiones de sustancia blanca, pero por lo demás estaban sanos, sin demencia. Esas lesiones pueden inhibir la capacidad de los vasos sanguíneos para alimentar a las células cerebrales, lo que aumenta el riesgo futuro de demencia de una persona, apuntaron los investigadores.

A la mitad de los participantes se les pidió que tomaran suplementos diarios de aceite de pescado, y la otra mitad tomó un placebo a base de soja.

Las resonancias magnéticas encontraron una ligera reducción en la progresión de las lesiones de la materia blanca entre las personas que tomaron aceite de pescado, pero no lo suficiente como para ser estadísticamente significativas, dijeron los investigadores.

Sin embargo, los portadores de APOE4 que tomaron aceite de pescado experimentaron una reducción drástica en el deterioro de la integridad de sus células cerebrales tan pronto como un año después de comenzar con aceite de pescado, en comparación con el grupo de placebo.

"Este es el primer ensayo de prevención de la demencia que utiliza herramientas de prevención modernas, como un análisis de sangre y un escáner cerebral, para identificar no solo a las personas con un riesgo alto de demencia, sino también a las que están bien preparadas para recibir una intervención nutricional específica", dijo Bowman.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ofrece más información sobre el riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, comunicado de prensa, 1 de agosto de 2024