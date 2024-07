Estos son los beneficios del kiwi para la salud

Consumir kiwi aporta una alta dosis de vitamina C, favoreciendo el sistema inmunológico y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi, una fruta ampliamente reconocida por su distintiva piel marrón y su vibrante pulpa verde, ha capturado la atención mundial tanto por su sabor único como por sus beneficios nutricionales. Hoy en día, el kiwi es aclamado por su delicioso sabor, que combina notas dulces y ácidas y por sus múltiples propiedades nutritivas.

¿Cuál es el origen del kiwi?

La grosella espinosa china, conocida internacionalmente como kiwi, es una fruta identificable por su piel marrón y velluda y su interior de color verde brillante. Su sabor combina notas dulces y ácidas, recordando a la fresa, la banana y algunos cítricos.

Originaria del sur de China, comenzó a ganar reconocimiento global a principios del siglo XX cuando se inició su cultivo en Nueva Zelanda. Fue en este país donde se le dio el nombre de kiwi, debido a su semejanza con el ave nacional neozelandesa.

Comer kiwi con cáscara puede brindar beneficios adicionales, como una mayor ingesta de fibra dietética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del kiwi para la salud

Esta fruta contiene muchos beneficios para la salud. El kiwi es conocido por su contribución a la salud intestinal. Gracias a su alto contenido de fibra, facilita la digestión, disminuye la hinchazón y mejora el tránsito intestinal. Además, los prebióticos presentes en el kiwi promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas, lo que puede prevenir problemas digestivos y mantener el equilibrio intestinal.

En general, un solo kiwi puede aportar hasta el 80% de la dosis diaria recomendada de vitamina C para un adulto, según la Universidad de Harvard. Este fruto no solo es una fuente rica en vitamina C, sino que también contiene fibra, potasio y vitamina K.

En términos de contenido de vitamina C, el kiwi supera a las naranjas, fortaleciendo el sistema inmunológico, combate la fatiga y facilita la absorción de hierro. También es una fuente notable de vitamina E, crucial para la salud del corazón y la circulación sanguínea.

Los antioxidantes del kiwi protegen las células contra el daño de los radicales libres, que reduce potencialmente el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Su gran contenido de potasio también es esencial para el buen funcionamiento del corazón, los riñones, los músculos y los nervios.

El kiwi contiene potasio, vitamina K y antioxidantes, que ayuda al buen funcionamiento del corazón y la protección celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el valor nutricional del kiwi

El contenido nutricional de ciertos alimentos puede proporcionar información crucial para los consumidores interesados en llevar un estilo de vida saludable. Según la Vanguardia un alimento específico contiene 61 calorías por porción. Otros elementos importantes incluyen un total de 0,5 gramos de grasas, 3 miligramos de sodio y 312 miligramos de potasio.

Además, este alimento no tiene colesterol y ofrece 15 gramos de hidratos de carbono y 1,1 gramos de proteínas. Estos datos pueden resultar útiles para quienes buscan regular su consumo nutricional y mantener una dieta equilibrada.

El análisis de estos componentes destaca la baja presencia de grasas y sodio, lo que podría hacerlo una opción atractiva para personas que buscan reducir su ingesta de estos elementos. Asimismo, la cantidad considerable de potasio puede ayudar en el mantenimiento de la presión arterial y el correcto funcionamiento de los músculos y nervios.

Las personas que desean consumir productos con bajos niveles de colesterol y grasas saturadas podrían encontrar en esta opción una alternativa adecuada. Los carbohidratos presentes también proporcionan una fuente rápida de energía.

¿Se puede consumir la cáscara del kiwi?

Un estudio realizado en 2020 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado en la revista Foods, investigó los efectos del consumo de tres kiwis SunGold, una variedad específica caracterizada por su piel suave y pulpa dorada. Este estudio comparó los beneficios de consumir la fruta con y sin cáscara, revelando resultados significativos.

Los resultados del estudio sugieren que comer la piel del kiwi puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud gastrointestinal. Este estudio es una evidencia clara de que no solo la pulpa, sino también la cáscara del kiwi, tiene componentes que benefician enormemente al organismo.

El kiwi es un fruto delicioso que ofrece un valor adicional si se consume con su cáscara. La piel del kiwi, aunque no agraciada por apariencia, contiene una alta cantidad de fibra dietética que es crucial para la digestión y la salud intestinal.