Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

La tormenta tropical Cristina avanzó hacia El Salvador y se ubicó a 195 kilómetros al sureste de San Salvador con vientos sostenidos de 65 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Cristina avanzó este miércoles hacia El Salvador y se ubicó a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h, mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el sistema comenzará a influir de manera directa sobre el territorio nacional durante la madrugada del jueves.

Según el MARN, el fenómeno se desplazará paralelo a la costa y podría tocar tierra en la franja central del país, entre sectores como La Libertad y La Paz, antes de degradarse a depresión tropical mientras avance sobre territorio salvadoreño. la amenaza no quedó limitada al litoral, sino que se extendió a todo el país con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la zona costera a partir del jueves.

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La institución informó que desde la tarde ya se registraron lluvias y tormentas intensas en la zona montañosa del norte y en el occidente del país. Durante la noche y las primeras horas del jueves, Cristina se situará al sur de la costa oriental, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en la franja central.

El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Prensa Alcaldía de Santa Ana Centro)

El jueves concentrará la mayor presión climática

La cartera estatal advirtió que las lluvias serán más intensas e intermitentes desde el jueves en distintas regiones del país.

Marn sostuvo que las condiciones de esta noche mantendrán una distribución de lluvias que volverá a moverse hacia la zona occidental y algunos puntos de la zona central, incluido el departamento de La Libertad y el departamento de San Salvador. La previsión oficial no descartó precipitaciones en el área metropolitana de la capital ni en zonas costeras por el ingreso de bandas nubosas asociadas a la circulación ciclónica.

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Cristina provocó lluvias intensas en varias regiones de El Salvador y el Gobierno advirtió que su influencia directa comenzará de madrugada. La consecuencia inmediata, según el MARN, será un aumento del riesgo de inundaciones, crecidas súbitas y deslizamientos en buena parte del país.

El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Protección Civil alertó por inundaciones y deslizamientos

De acuerdo con el MARN, la situación meteorológica podría ocasionar inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, crecidas repentinas, deslizamientos y caída de rocas. Las autoridades también alertaron sobre caída de árboles por los vientos y por la saturación del suelo.

El ministerio recomendó a la población que vive en zonas de alto riesgo seguir las indicaciones de la Dirección General de Protección Civil. La advertencia incluyó a las comunidades expuestas tanto por acumulación de lluvias como por el deterioro de las condiciones del terreno.

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La alerta por la tormenta tropical Cristina se extendió a todo El Salvador, con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la zona costera. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

La entidad también señaló que el fenómeno generó oleaje más rápido y alto en todo el territorio nacional. Ese cambio elevó el riesgo de inundaciones en la parte alta de las playas y aumentó la velocidad de las corrientes de retorno.

El aviso oficial pidió precaución a quienes residen en zonas costeras o tengan previsto visitar las playas en los próximos días. El MARN informó que emitirá actualizaciones cada seis horas a través de sus canales oficiales.

Según el informe especial del MARN, la amenaza afecta principalmente la cordillera de Apaneca, los complejos volcánicos de Santa Ana-Coatepeque, San Salvador y Berlín-Tecapa, así como los volcanes Chingo, San Vicente, San Miguel y Conchagua. Los pronósticos advierten que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días pueden intensificar la saturación de los suelos, lo que favorecería la generación de flujos de escombros y deslizamientos de tierra.

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El organismo ambiental subrayó que los eventos podrían provocar daños a la población, afectaciones en la infraestructura, interrupciones del tránsito y pérdidas en medios de vida. El riesgo también se extiende a la caída de rocas y bloqueos en caminos y carreteras de la región, especialmente en áreas cercanas a laderas, taludes y zonas montañosas de El Bálsamo, Jucuarán y la franja montañosa de la frontera norte, desde Santa Ana hasta La Unión.