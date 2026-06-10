El Salvador

Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El fenómeno, ubicado al sureste de la capital, provocará aguaceros intermitentes, oleaje elevado y posibles inundaciones en distintas regiones del territorio salvadoreño

Guardar
Google icon
Vista detallada de gotas de lluvia cayendo sobre un tejado de lámina corrugada de color gris oscuro, con el agua escurriendo por los bordes.
La tormenta tropical Cristina avanzó hacia El Salvador y se ubicó a 195 kilómetros al sureste de San Salvador con vientos sostenidos de 65 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Cristina avanzó este miércoles hacia El Salvador y se ubicó a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h, mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el sistema comenzará a influir de manera directa sobre el territorio nacional durante la madrugada del jueves.

Según el MARN, el fenómeno se desplazará paralelo a la costa y podría tocar tierra en la franja central del país, entre sectores como La Libertad y La Paz, antes de degradarse a depresión tropical mientras avance sobre territorio salvadoreño. la amenaza no quedó limitada al litoral, sino que se extendió a todo el país con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la zona costera a partir del jueves.

PUBLICIDAD

La institución informó que desde la tarde ya se registraron lluvias y tormentas intensas en la zona montañosa del norte y en el occidente del país. Durante la noche y las primeras horas del jueves, Cristina se situará al sur de la costa oriental, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en la franja central.

El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Prensa Alcaldía de Santa Ana Centro)
El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Prensa Alcaldía de Santa Ana Centro)

El jueves concentrará la mayor presión climática

La cartera estatal advirtió que las lluvias serán más intensas e intermitentes desde el jueves en distintas regiones del país.

Marn sostuvo que las condiciones de esta noche mantendrán una distribución de lluvias que volverá a moverse hacia la zona occidental y algunos puntos de la zona central, incluido el departamento de La Libertad y el departamento de San Salvador. La previsión oficial no descartó precipitaciones en el área metropolitana de la capital ni en zonas costeras por el ingreso de bandas nubosas asociadas a la circulación ciclónica.

PUBLICIDAD

Cristina provocó lluvias intensas en varias regiones de El Salvador y el Gobierno advirtió que su influencia directa comenzará de madrugada. La consecuencia inmediata, según el MARN, será un aumento del riesgo de inundaciones, crecidas súbitas y deslizamientos en buena parte del país.

El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
El MARN informó que Cristina comenzará a influir de manera directa sobre El Salvador durante la madrugada del jueves. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Protección Civil alertó por inundaciones y deslizamientos

De acuerdo con el MARN, la situación meteorológica podría ocasionar inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, crecidas repentinas, deslizamientos y caída de rocas. Las autoridades también alertaron sobre caída de árboles por los vientos y por la saturación del suelo.

El ministerio recomendó a la población que vive en zonas de alto riesgo seguir las indicaciones de la Dirección General de Protección Civil. La advertencia incluyó a las comunidades expuestas tanto por acumulación de lluvias como por el deterioro de las condiciones del terreno.

La alerta por la tormenta tropical Cristina se extendió a todo El Salvador, con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la zona costera. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
La alerta por la tormenta tropical Cristina se extendió a todo El Salvador, con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la zona costera. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

La entidad también señaló que el fenómeno generó oleaje más rápido y alto en todo el territorio nacional. Ese cambio elevó el riesgo de inundaciones en la parte alta de las playas y aumentó la velocidad de las corrientes de retorno.

El aviso oficial pidió precaución a quienes residen en zonas costeras o tengan previsto visitar las playas en los próximos días. El MARN informó que emitirá actualizaciones cada seis horas a través de sus canales oficiales.

Según el informe especial del MARN, la amenaza afecta principalmente la cordillera de Apaneca, los complejos volcánicos de Santa Ana-Coatepeque, San Salvador y Berlín-Tecapa, así como los volcanes Chingo, San Vicente, San Miguel y Conchagua. Los pronósticos advierten que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días pueden intensificar la saturación de los suelos, lo que favorecería la generación de flujos de escombros y deslizamientos de tierra.

El organismo ambiental subrayó que los eventos podrían provocar daños a la población, afectaciones en la infraestructura, interrupciones del tránsito y pérdidas en medios de vida. El riesgo también se extiende a la caída de rocas y bloqueos en caminos y carreteras de la región, especialmente en áreas cercanas a laderas, taludes y zonas montañosas de El Bálsamo, Jucuarán y la franja montañosa de la frontera norte, desde Santa Ana hasta La Unión.

Temas Relacionados

Tormenta tropicalEl SalvadorInundacionesDeslizamiento de tierraAlerta por lluvias en CentroaméricaLluvias en Centroamérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que permanecerán cerrados temporalmente espacios turísticos como medida preventiva ante las condiciones adversas en la costa

Sunset Park y el muelle turístico de La Libertad cierran tras fuerte oleaje en la costa salvadoreña

Panamá autoriza convenio con la Corporación Financiera Internacional para estructurar proyectos de Asocio público-privado

El Decreto de Gabinete N. 6-26 faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir el acuerdo, con el que entidades estatales podrán contratar asistencia técnica para formular, evaluar y ejecutar iniciativas de infraestructura

Panamá autoriza convenio con la Corporación Financiera Internacional para estructurar proyectos de Asocio público-privado

Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

Henry Medrano, de 31 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida, durante una tormenta eléctrica registrada este martes.

Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

Autoridades advierten sobre olas de hasta 2 metros y recomiendan precaución para quienes visitan o trabajan en la costa.

¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

Régimen de Ortega y Murillo mantiene en la cárcel a 46 opositores y críticos, señala informe

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldado por la CIDH, reportó que hasta el 31 de mayo seguían encarcelados decenas de detenidos por motivos políticos

Régimen de Ortega y Murillo mantiene en la cárcel a 46 opositores y críticos, señala informe

TECNO

Estos son los peligros de descargar Magis TV en tu celular o Smart TV

Estos son los peligros de descargar Magis TV en tu celular o Smart TV

FutbolLibre App es legal para ver partidos de fútbol gratis: verdad o mentira

Paris Hilton se asocia con Android y crea su propia app usando la IA de Google

El guardián silencioso de los Tesla: así es su avanzada tecnología de seguridad

Mundial 2026: actividades imperdibles por menos de 25 dólares en México, EEUU y Canadá

ENTRETENIMIENTO

La historia de cómo Andrea Bocelli perdió la vista tras un partido de fútbol a los 12 años

La historia de cómo Andrea Bocelli perdió la vista tras un partido de fútbol a los 12 años

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

Esto piensa Jennifer Garner sobre la vida sentimental de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revela la lección que intentó transmitir a sus hijos durante años mientras crecían bajo la atención pública

Una escena de Jennifer Lopez en bikini se vuelve viral tras el estreno de ‘Office Romance’ en Netflix

MUNDO

EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní

EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní

El régimen de Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington

Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

Las negociaciones en El Cairo sobre el desarme de Hamas en Gaza llegan a un punto muerto

JD Vance dijo que el acuerdo con Irán para dar fin a la guerra podría tardar “una semana” o “varios meses”