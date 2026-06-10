Policía promete nuevas estrategias para erradicar la extorsión en Honduras

La Policía Nacional anunció nuevas estrategias para fortalecer la lucha contra la extorsión en Honduras. (FOTO: Honduprensa)

La lucha contra la extorsión se ha convertido en una de las principales prioridades para las autoridades hondureñas, que aseguran estar preparando nuevas estrategias para enfrentar un delito que durante años ha afectado a miles de ciudadanos, comerciantes, transportistas y emprendedores en distintas regiones del país.

El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que las fuerzas de seguridad trabajan en el fortalecimiento de sus capacidades operativas e investigativas con el objetivo de combatir de manera más efectiva a las estructuras criminales que se dedican a la extorsión.

Según explicó, este fenómeno delictivo continúa representando una amenaza para la seguridad de la población debido a la forma en que operan las organizaciones criminales, las cuales suelen ocultar la identidad de sus integrantes y utilizar distintos mecanismos para intimidar a las víctimas.

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Las autoridades consideran que una de las mayores dificultades para enfrentar este delito es que muchas personas desconocen quiénes son los responsables directos de las amenazas o exigencias económicas, situación que incrementa el temor y dificulta la denuncia.

No obstante, la Policía Nacional sostiene que el combate a estas estructuras requiere una respuesta integral que involucre a los organismos de investigación, operadores de justicia y entidades encargadas de la persecución penal.

La estrategia contempla una mayor coordinación entre instituciones de seguridad y justicia. (FOTO: Proceso Hn)

Dentro de las acciones anunciadas por las autoridades figura el aprovechamiento de recientes reformas legales que permitirán fortalecer los procesos de investigación y judicialización de los casos relacionados con extorsión.

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De acuerdo con la Policía Nacional, estas modificaciones brindarán nuevas herramientas para identificar a los integrantes de las redes criminales, documentar sus actividades ilícitas y presentar casos más sólidos ante los tribunales de justicia.

Asimismo, se informó sobre la conformación de equipos especializados que trabajarán de forma coordinada para analizar información, desarrollar investigaciones y ejecutar operaciones contra grupos vinculados a este delito.

Las autoridades señalaron que la intención es no limitarse únicamente a la captura de individuos, sino afectar directamente las estructuras criminales y las fuentes de financiamiento que les permiten continuar operando.

Equipos especializados trabajarán en investigaciones dirigidas a estructuras criminales dedicadas a este delito. (FOTO: Proceso HN)

La estrategia también contempla una mayor articulación entre diferentes instituciones del Estado relacionadas con la seguridad y la justicia.

Según explicó Oseguera Mass, la cooperación entre cuerpos policiales, unidades de inteligencia, fiscales e investigadores será fundamental para mejorar los resultados en la lucha contra la criminalidad organizada.

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El objetivo es desarrollar investigaciones más profundas que permitan identificar patrones de operación, responsables directos e indirectos y redes de apoyo utilizadas por los grupos criminales.

Las autoridades consideran que para reducir de manera significativa la incidencia de la extorsión es necesario atacar no solo a quienes ejecutan las amenazas, sino también a quienes financian o facilitan las actividades ilícitas.

En ese sentido, la Policía Nacional destacó la importancia de fortalecer las capacidades de análisis criminal y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la recopilación de información y la identificación de sospechosos.

Otro de los aspectos señalados por las autoridades es el apoyo recibido por parte de países aliados y organismos de cooperación internacional.

La Policía Nacional informó que se trabaja en el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas mediante programas de capacitación, intercambio de experiencias y acceso a nuevas tecnologías para la investigación criminal.

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Además, se planteó como objetivo avanzar en procesos de certificación internacional de unidades especializadas, lo que permitiría ampliar las oportunidades de cooperación y formación para investigadores y analistas hondureños.

Las autoridades consideran que la profesionalización del personal es una pieza clave para enfrentar delitos complejos como la extorsión, que constantemente modifica sus métodos de operación para evadir los controles de seguridad.

Las autoridades consideran que la extorsión continúa afectando a miles de ciudadanos y sectores productivos. (FOTO: Proceso Hn)

La extorsión ha sido catalogada durante años como uno de los delitos que más afecta a la población hondureña debido a sus consecuencias económicas y sociales.

Comerciantes, propietarios de pequeños negocios, conductores del transporte público y trabajadores independientes figuran entre los sectores que históricamente han denunciado ser víctimas de amenazas y cobros ilegales.

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Las autoridades sostienen que la reducción de este delito no solo contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana, sino también a fortalecer la confianza en las instituciones y generar mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

Asimismo, consideran que combatir eficazmente la extorsión permitirá proteger miles de empleos y brindar mayor tranquilidad a las personas que diariamente desarrollan actividades productivas en diferentes zonas del país.

La Policía Nacional anunció que en los próximos meses se implementarán nuevas acciones orientadas a fortalecer la prevención, investigación y persecución de las estructuras dedicadas a este delito.

Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de unidades especializadas, la incorporación de tecnología, la mejora de los sistemas de inteligencia y el incremento de la coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.

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Las autoridades reiteraron que la meta es reducir significativamente la incidencia de la extorsión y avanzar hacia un modelo de seguridad que permita ofrecer mayores garantías a la población.

Mientras tanto, los organismos de seguridad continúan desarrollando operativos e investigaciones en diferentes regiones del país como parte de los esfuerzos para combatir uno de los delitos que más impacto ha tenido en la vida cotidiana de miles de hondureños.