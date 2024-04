Encuentran fragmentos del virus de la influenza aviar en 1 de cada 5 muestras de leche

VIERNES, 26 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Se han descubierto fragmentos del virus de la gripe aviar en más o menos un 20 por ciento de las muestras de leche al por menor analizadas en una encuesta nacional, señaló el jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

El hallazgo sugiere que la gripe aviar se ha propagado mucho más ampliamente entre las vacas lecheras de lo que las autoridades pensaron en un principio.

Las muestras de partes del país que han infectado a los rebaños lecheros tenían más probabilidades de dar positivo, anotó la agencia, y los reguladores enfatizaron que aún no hay evidencia de que la leche de vaca represente un peligro para los consumidores o que el virus vivo esté presente en la leche en los estantes de las tiendas.

Aun así, ya se ha confirmado que 33 rebaños en ocho estados se han infectado con la gripe aviar, también conocida como H5N1.

"Sugiere que hay una gran cantidad de este virus ahí fuera", dijo al New York Times Richard Webby, virólogo y experto en influenza del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude.

Aunque todavía es posible erradicar la gripe aviar de las granjas lecheras del país, Webby anotó que es difícil controlar el brote sin conocer su alcance total.

Con ese fin, el Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció el miércoles pruebas obligatorias para las vacas lecheras que se mueven a través de las fronteras estatales. Hasta ahora, las pruebas en las vacas habían sido voluntarias y se habían centrado en vacas con síntomas evidentes de enfermedad.

Hasta el miércoles, 23 personas habían sido sometidas a pruebas de detección del virus, mientras que 44 personas estaban siendo monitoreadas tras la exposición al H5N1, reportó el Times . Hasta ahora solo se ha reportado una infección humana, en un trabajador lechero en Texas que tuvo contacto directo con vacas enfermas. El caso fue leve.

Aun así, la propagación sostenida entre las vacas daría al virus más posibilidades de ser más transmisible entre los humanos.

Los expertos creen que la pasteurización, en la que la leche se calienta brevemente, debería matar el virus.

"Y cuando se destruye el virus, va a liberar material genético", dijo al Times Samuel Alcaine, microbiólogo y científico de alimentos de la Universidad de Cornell en Nueva York.

"No es sorprendente" encontrarlos en la leche, añadió. "No significa que la leche no sea segura".

Los funcionarios federales han dicho que están realizando pruebas para determinar si queda algún virus vivo en la leche después de la pasteurización. Los científicos han dicho que esa perspectiva es muy poco probable, reportó el Times .

La Dra. Jeanne Marrazzo, directora del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que algunos investigadores habían realizado pruebas de virus vivos en la leche al por menor, pero no encontraron ninguno, reportó el Times .

Aunque los resultados solo involucraron a una muestra pequeña, los hallazgos fueron "buenas noticias", añadió.

Aun así, "para comprender realmente el alcance aquí, debemos esperar a los esfuerzos de la FDA", anotó.

Durante la sesión informativa, el Dr. Donald Prater, director interino del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, anotó que nunca se han realizado estudios sobre los efectos de la pasteurización en el virus de la gripe aviar en la leche, anotó.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la gripe aviar.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., actualización, 25 de abril de 2024; Tiempos de Nueva York