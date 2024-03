El diagnóstico de cáncer de Kate Middleton: cómo afrontar el complejo estado emocional de la enfermedad

Mantener la rutina diaria e intereses. “Hay un nuevo factor en la vida, pero esta no ha quedado detenida. Si bien tener cáncer puede alterar la vida normal y hacer sentir aislado o impotente, también es el momento de darle sentido a algo que no solemos hacer y es al momento presente, y a trabajar la concentración, la focalización, el priorizar, el establecer qué es lo importante de lo accesorio. La vida continúa y hay que estar muy atento a no tomar el diagnóstico como autoexcusa para salirse del camino de la existencia. Por ejemplo, esa “mala noticia” no implica que uno deba renunciar a lo que ocasiona placer, quizás todo lo contrario”, expresó De Rosa Alabaster.