Licencia para atender parto: algunas parteras infringen la ley para ayudar con los partos en casa

VIERNES, 15 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- En la casa de una comadrona en los suburbios de Atlanta, con un parque infantil y gallinero en el exterior, Madie Collins yacía en una camilla de exploración mientras la comadrona se medía la barriga embarazada.

A diferencia de muchas consultas médicas, no cubría la mesa ninguna hoja de papel arrugada ni el frío antiséptico flotaba en el aire. La habitación de al lado, donde empezó la cita de Collins, estaba llena de juguetes infantiles y velas aromáticas y calentada por una estufa de leña.

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La comadrona profesional certificada pulsó el botón de una máquina de ultrasonido Doppler portátil que colocó sobre el vientre de Collins. "Ese es su latido", le dijo a la hija de 3 años de Collins, que se sentó junto a su madre mientras un sonido de silbido llenaba la habitación. "Creo que el bebé de mamá está justo aquí."

La matrona no está licenciada como enfermera. En Georgia, eso hace ilegal lo que hace. KFF Health News acordó no identificarla por su nombre.

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Georgia es uno de los siete estados donde los partos pueden otorgar, como mínimo, a las comadronas que no son enfermeras una carta de cese y desistimiento que les obligue a terminar sus carreras. En Carolina del Norte, es un delito menor. En Nueva York, es un delito grave.

Mientras tanto, la demanda de sus servicios está aumentando. Los partos en casa previstos aumentaron un 42% a nivel nacional entre 2020 y 2024, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, y esos partos suelen ser supervisados por comadronas profesionales certificadas. En Georgia, subieron un 72%.

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Las matronas que ayudan en partos en casa suelen atender a las pacientes desde las citas prenatales hasta varias visitas después del parto, proporcionando más revisiones posparto que la mayoría de las madres primerizas.

Los partos en casa representan el 1,5% de los partos a nivel nacional. En los ocho estados donde fueron más comunes en 2024 -- Hawái, Idaho, Montana, Pensilvania, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming -- representaban entre el 3% y el 5% de los nacimientos.

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A medida que ese número aumenta, según los defensores de la matronería, regular la práctica con licencias permitiría que los partos en casa fueran más seguros. El parto libre --sin la ayuda de un profesional cualificado antes o después del parto-- puede ser peligroso para madres y bebés.

"La gente seguirá teniendo a sus bebés en casa, y merecen un proveedor formado", dijo Missi Burgess, presidenta del capítulo de Georgia de la Asociación Nacional de Comadronas Profesionales Certificadas.

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Durante décadas, las comadronas profesionales han defendido leyes para legalizar y regular su profesión. Más legisladores han apoyado esos esfuerzos en los últimos 15 años, con 36 estados y Washington D.C. permitiéndoles obtener licencia para atender partos. El año pasado, una oleada de legisladores estatales --en Georgia, Misisipi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental-- intentaron añadir sus estados a la lista, aunque ninguno de sus proyectos de ley se ha convertido en ley.

Las matronas profesionales certificadas dan a luz en domicilios o centros de parto. En lugar de asistir a la escuela de enfermería --que muchos no pueden permitirse--, obtienen un certificado reconocido a nivel nacional al asistir al menos a 55 partos y demostrar sus conocimientos. Las enfermeras-matronas suelen atender a los partos en hospitales o clínicas que en los hogares de los pacientes.

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Algunos hospitales y médicos se oponen a las propuestas de licencia de comadronas sin ciertos límites. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos cita estudios que muestran que los bebés tienen el doble de probabilidades de morir durante partos planificados en casa o en centros de parto que en hospitales, aunque reconoce que los datos siguen siendo limitados. No tiene en cuenta varios factores, incluido quién ayudó en el parto.

Aun así, las historias destacadas de partos en casa con comadronas que salieron mal contribuyen al escepticismo respecto a las leyes de licencias. En 2023, The Washington Post publicó una investigación sobre una matrona licenciada que se declaró culpable de delitos graves en Virginia tras la muerte de un bebé y ayudó en partos en casa en Maryland, en los que murieron dos bebés más.

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En Mississippi, un proyecto de ley que habría regulado y autorizado a las comadronas profesionales murió después de que un senador estatal bloqueara una votación en el comité que presidía. El senador estatal Hob Bryan, demócrata, dijo a Mississippi Today que no "deseaba fomentar esa actividad."

Pero las comadronas dijeron que ahora tienen un oído comprensivo en la administración Trump, con su movimiento Make America Healthy Again. Cassaundra Jah, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Comadronas Profesionales Certificadas, dijo que ha estado en llamadas con grupos de matronas que presionan para que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) les proporcione protecciones legales, y algunas matronas han estado en contacto con la agencia.

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La portavoz del HHS, Emily Hilliard , declinó comentar las propuestas de política, pero dijo a KFF Health News que la administración "se reúne regularmente con una amplia gama de partes interesadas para escuchar las opiniones del público estadounidense."

Los hospitales quieren barreras de seguridad

Los defensores de la licencia afirman que permitir que comadronas profesionales certificadas presten atención ayudaría a abordar la escasez de proveedores de atención materna.

"Algunas comadronas están abandonando nuestro estado", dijo la representante estatal republicana Karen Mathiak, quiropráctica que patrocinó el proyecto de ley de Georgia, durante una audiencia sobre la medida el año pasado. "Se les está obligando a dejarlo. Y ahora tenemos escasez de estos profesionales para cuidar de nuestras madres embarazadas."

Un informe de 2024 de March of Dimes reveló que el 35% de los condados de EE. UU. no cuenta con centro de parto ni proveedor de obstetricia. Georgia tiene la decimotercera tasa de mortalidad materna más alta del país, según March of Dimes.

Tras la revocación por parte del Tribunal Supremo de EE. UU. de Roe v. Wade en 2022 que eliminó la protección federal para el aborto, las prohibiciones al aborto a las seis semanas llevaron a más proveedores a abandonar estados como Georgia y Texas. Idaho perdió un tercio de sus ginecólogos en diciembre de 2024, dos años después de que entrara en vigor su prohibición del aborto. Los médicos que abandonaron los estados con tales leyes alegaron miedo a ser procesados y la incapacidad para proporcionar el estándar de atención.

De los 13 estados con menos proveedores de atención materna per cápita, nueve tenían una prohibición total o de abortos a seis semanas en 2024, según el Commonwealth Fund.

Licenciar a las comadronas no resolverá la mayor escasez de atención materna, pero es un primer paso, dijo Saraswathi Vedam, profesora de matronería e investigadora principal en el Laboratorio de Parto de la Universidad de Columbia Británica. Actualmente, las parteras profesionales certificadas asisten a aproximadamente el 1,4% de los partos en EE. UU., según datos federales.

El proyecto de ley de Georgia habría concedido licencias de comadronas profesionales certificadas a través de una junta estatal, les habría permitido administrar medicamentos que salvan vidas y habría exigido que sus servicios estuvieran cubiertos por un seguro privado y Medicaid. No habrían necesitado un médico que los supervisara. Sin ese mandato, dar a luz fuera de un hospital podría ser una opción para más personas.

Pero el Departamento de Salud Pública de Georgia y la Asociación de Hospitales de Georgia se opusieron al proyecto de ley de licencias, principalmente porque querían más regulaciones de las que las comadronas estaban dispuestas a aceptar -- incluida la supervisión médica.

Anna Adams, portavoz de la asociación hospitalaria, sugirió establecer acuerdos de transferencia que exigieran que todas las mujeres que planeaban tener un parto en casa se registraran primero en el hospital. Cuando una mujer en trabajo de parto es trasladada a un hospital, lo que ocurre en aproximadamente el 11% de los partos en casa planificados, "no tenemos conocimiento previo de esta paciente", dijo Adams. "Es una situación delicada de heredar cuando intentas salvar a la madre y al bebé sin ningún trasfondo."

Las comadronas de Georgia dijeron que planeaban reactivar la propuesta de licencia el próximo año.

A principios de abril, tres parteras demandaron a Georgia por restringir su capacidad de ejercer, argumentando que las normas violan la constitución estatal.

"Toda persona embarazada debería poder elegir dónde dar a luz y con quién", dijo Jamarah Amani, demandante en la demanda y cofundadora de la National Black Midwives Alliance.

Las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir durante o después del parto que las pacientes embarazadas blancas. En enero, una destacada enfermera-comadrona negra de Carolina del Sur falleció tras complicaciones inesperadas del parto.

Hoy en día, las matronas y sus clientes son predominantemente blancas, pero la tasa de partos en casa entre las mujeres negras aumentó un 42% a nivel nacional entre 2019 y 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

"En última instancia, el sistema nos ha fallado como pueblo", dijo Tina Braimah, una enfermera-comadrona negra que asistió a partos en casa durante una década. Luego abrió un centro de parto en Carolina del Norte, lo que le permitió atender a más clientes de diversos orígenes. "Cuando el sistema te falla constantemente, buscas otras opciones."

Incorporación al sistema

Muchos investigadores en salud materna afirman que las madres están mejor cuando las comadronas son una parte clave del sistema sanitario.

En 2018, investigadores del Laboratorio de Nacimiento publicaron un estudio en los 50 estados que mostró que la integración de matronas se asociaba con mejores resultados para madres y bebés, incluyendo tasas más bajas de muertes infantiles. La integración implica la colaboración entre todo tipo de comadronas y médicos para que los pacientes puedan trasladarse fácilmente a un hospital o desde él. También implica dar a todas las matronas la autoridad para practicar todo el abanico de sus habilidades, incluyendo la prescripción de medicamentos que salvan vidas.

Un informe de 2020 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina afirma que datos de otros países sugieren que los partos en casa pueden ser tan seguros como los partos hospitalarios para mujeres de bajo riesgo que forman parte de un sistema integrado y regulado.

El estado de Washington tiene una de las tasas más altas de integración de comadronas en EE. UU., según el Laboratorio de Nacimientos. Su tasa de natalidad en casa es consistentemente superior a la tasa nacional, mientras que su tasa de mortalidad infantil sigue siendo inferior a la media nacional.

Una de cada 5 mujeres informa haber sido maltratada durante la atención materna, según una encuesta de los CDC de 2023. Las pacientes embarazadas tienden a estar más satisfechas cuando las comadronas dirigen su atención, ya sea en un hospital, un centro de parto o en casa.

Hannah Haynes dio a luz a sus tres primeros hijos en un hospital cerca de su casa en Jefferson, Georgia. Durante el tercer parto, que fue inducido, recibió un catéter que provocó una infección urinaria y luego sepsis, una condición potencialmente mortal. Estuvo separada de su recién nacido durante cuatro días mientras recibía tratamiento.

"Algo tiene que cambiar", dijo Haynes.

Haynes lamenta haber elegido inducirse cuando no era médicamente necesario. Dio a luz a su cuarto hijo en casa, con la ayuda de una comadrona profesional certificada en la que confiaba. Está embarazada de su quinto hijo y planea usar la misma comadrona. Dijo que no volverá a dar a luz en un hospital.

"Estaba un poco nerviosa", dijo Haynes, porque había oído rumores de que las comadronas no sabían lo que hacían. Pero después de conocer a la comadrona, "me sentía tan segura de ella."

Más información

El Colegio Americano de Enfermeras-Matronas tiene más información sobre las matronas en todo Estados Unidos.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.