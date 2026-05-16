Nuevo polígrafo portátil rastrea el estrés oculto en bebés y adultos

VIERNES, 15 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo polígrafo portátil podría ayudar a bebés y adultos no detectando mentiras, sino monitorizando sus niveles de estrés, según los investigadores.

En lugar de falsedades, este polígrafo está diseñado para detectar el estrés subyacente oculto en lo profundo del cuerpo, según informaron los investigadores el 13 de mayo en la revista Science Advances.

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"A veces, el cuerpo manifiesta signos de estrés antes de que la persona sea conscientemente consciente de ello", dijo el investigador senior John Rogers, profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y neurocirugía en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois.

"Aunque la gente no se dé cuenta de la presión que sufre, el estrés está afectando silenciosamente a su salud", dijo en un comunicado de prensa. "El estrés prolongado puede tener consecuencias adversas, especialmente para madres embarazadas, niños y pacientes gravemente enfermos."

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El dispositivo ligero, similar a una venda, se adhiere suavemente al pecho, registrando la frecuencia cardíaca, los patrones respiratorios, el sudor, el flujo sanguíneo y la temperatura, capturando esencialmente señales de estrés en tiempo real y de todo el cuerpo.

Los investigadores desarrollaron el polígrafo a petición de pediatras del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, para ayudar a controlar los niveles de estrés en los bebés durante toda su estancia hospitalaria.

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Actualmente, los cuidadores deben depender únicamente de lo que ven y escuchan para controlar el estrés en los bebés, incluyendo el llanto, las expresiones faciales y los movimientos, según los investigadores. Pero estas señales pueden ser, en el mejor de los casos, inconsistentes.

"El estrés suele evaluarse con hojas de encuestas y evaluaciones de enfermería", dijo Rogers. "Las entradas incluyen cosas como la tonalidad y el volumen del llanto. Obviamente, los bebés no pueden describir sus propios niveles de dolor. Así que, a diferencia de los adultos, determinar el estrés en los bebés puede ser increíblemente complicado. Queríamos eliminar la subjetividad de estas evaluaciones."

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El dispositivo también puede rastrear señales de estrés las 24 horas del día, lo que podría ayudar a las personas a determinar cuánto tiempo están estresadas cada día y la intensidad de los picos de estrés, según la investigadora Dra. Debra Weese-Mayer, profesora de medicina autonómica pediátrica en la Universidad Northwestern de Chicago.

"La belleza del dispositivo es que tanto las personas como los profesionales sanitarios pueden ahora identificar el estrés y monitorizar objetivamente la eficacia de las intervenciones para disminuir el estrés y restaurar un equilibrio saludable, de manera completamente no invasiva", afirmó en un comunicado de prensa.

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El equipo de investigación se orientó hacia los polígrafos, porque estos dispositivos detectan mentiras midiendo la respuesta del cuerpo al estrés.

"Medir el estrés es una tarea compleja porque es multidimensional", dijo Rogers. "No es posible determinar el estrés de forma fiable midiendo solo uno o dos, o incluso tres o cuatro, parámetros. Es necesaria una amplia variedad de factores. Así que metimos tantos sensores de procesos fisiológicos como pudimos en esta plataforma de dispositivos, manteniendo un tamaño compacto y una construcción ligera, evitando la necesidad de acceder a biofluidos."

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En las pruebas, el dispositivo detectó aumentos claros de estrés cuando las personas eran desafiadas por preguntas sensibles, se les asignaban tareas difíciles o se les incomodaba al meter las manos en agua helada.

Y en pruebas en sesiones de formación en urgencias con estudiantes de medicina, el dispositivo reveló que quienes tenían respuestas al estrés más fuertes tendían a rendir peor, lo que sugiere que el estrés puede dificultar la toma de decisiones en situaciones de alta presión.

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"En última instancia, el dispositivo podría enviar una alerta a un usuario o cuidador cuando los niveles de estrés alcanzan cierto límite", dijo Rogers. "Mucha gente puede no comprender del todo el nivel de estrés al que está sometida y puede que no se dé cuenta de que está afectando a su rendimiento."

Los investigadores planean probar el dispositivo en grupos de pacientes más grandes para perfeccionar aún más su capacidad de detección del estrés.

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Los investigadores también están considerando formas de mejorar el dispositivo añadiendo la capacidad de medir la actividad cerebral, lo que podría ayudar a distinguir el estrés del dolor.

"Estamos viviendo tiempos de estrés, sin medidas suficientes para detectar el estrés de forma proactiva", dijo Weese-Mayer. "Identificando el estrés --ya sea ambiental o inducido por enfermedades-- más temprano, podemos introducir la intervención antes de que los efectos del estrés se vuelvan irreversibles."

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre el estrés y el cuerpo.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 13 de mayo de 2026