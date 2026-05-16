Reseña principal: Antidepresivos seguros en el embarazo, sin riesgo añadido de autismo o TDAH en niños

VIERNES, 15 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- No existe una relación clara entre el uso de antidepresivos durante el embarazo y el autismo o TDAH en los niños, según una nueva revisión de evidencias que abarca más de medio millón de embarazos.

Los datos combinados de tres docenas de estudios no encontraron asociación significativa entre antidepresivos y trastornos del desarrollo en niños, informaron los investigadores el 14 de mayo en The Lancet Psychiatry.

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"Nuestro estudio aporta pruebas tranquilizadoras de que los antidepresivos de uso común no aumentan el riesgo de trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el TDAH en los niños", dijo el investigador principal Dr. Wing Chung Chang, presidente del departamento de psiquiatría de la Universidad de Hong Kong.

"Aunque todos los medicamentos conllevan riesgos, también lo hace dejar los antidepresivos durante el embarazo debido a un mayor riesgo de recaída", dijo Chang en un comunicado de prensa. "Por lo tanto, para las mujeres con depresión moderada a grave, los médicos y pacientes deben sopesar cuidadosamente los posibles riesgos y beneficios de continuar el tratamiento antidepresivo durante el embarazo frente a los posibles daños de la depresión no tratada."

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Para la nueva revisión, los investigadores encontraron 37 estudios que involucraron cerca de 650.000 embarazos en los que se usaron antidepresivos, en comparación con casi 25 millones de embarazos no expuestos a antidepresivos.

A primera vista, los resultados parecían indicar una relación, mostrando que el uso de antidepresivos durante el embarazo se asociaba con un 35% más de riesgo de TDAH y un 69% más de probabilidades de autismo.

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Pero estos riesgos desaparecieron después de que los investigadores consideraran otros factores de riesgo para el TDAH y el autismo, como los trastornos de salud mental entre los padres del niño, según los investigadores.

"Aunque nuestro estudio encontró un pequeño aumento en el riesgo de autismo y TDAH en los hijos de mujeres que habían tomado antidepresivos durante el embarazo, también encontró que este riesgo desapareció cuando tuvimos en cuenta otros factores", dijo Chang.

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"El aumento del riesgo también se observó en los hijos de padres que tomaron antidepresivos y en madres que los usaron antes, pero no durante, el embarazo", afirmó. "En conjunto, esto sugiere que no son los antidepresivos en sí los que aumentan el riesgo en autismo y TDAH, sino que es más probable que se deba a otros factores, incluyendo la predisposición genética a condiciones como el TDAH, el autismo y trastornos de salud mental."

Al analizar más de cerca los tipos de antidepresivos, el análisis no encontró ninguna relación con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) de primera línea.

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Se observó un mayor riesgo con fármacos como la amitriptilina o la nortriptilina, pero estos suelen recetarse en casos complejos o graves de depresión resistente al tratamiento, según los investigadores. De nuevo, la gravedad de la depresión materna podría desconcertar el riesgo aparentemente vinculado a los antidepresivos.

La revisión también encontró que no había riesgo entre dosis altas y bajas de antidepresivos tomadas por las madres.

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"La evidencia sugiere una relación entre que cualquiera de los padres tenga una condición de salud mental y un riesgo ligeramente mayor de TDAH o autismo", dijo el investigador principal Joe Kwun-Nam Chan, investigador en la Universidad de Hong Kong.

"Además de los factores genéticos, este vínculo podría explicarse por el entorno familiar y el hogar como un estrés familiar continuo, cambios en el funcionamiento familiar y diferencias en el comportamiento y cuidado de los padres pueden influir en el neurodesarrollo", dijo Chan en el comunicado.

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Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre antidepresivos y embarazo.

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FUENTES: The Lancet, comunicado de prensa, 14 de mayo de 2026; La psiquiatría de The Lancet 14 de mayo de 2026