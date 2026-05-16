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SOP renombrado como Síndrome Metabólico Poliendocrino Ovárico

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VIERNES, 15 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La condición conocida como síndrome de ovario poliquístico (SOP) ha sido renombrada como síndrome metabólico poliendocrino ovárico (SOP), reflejando sus características diversas y multisistémicas, según un artículo publicado en línea el 12 de mayo en The Lancet.

Helena J. Teede, M.B.B.S., Ph.D., de la Universidad Monash en Melbourne, Australia, y sus colegas expusieron el riguroso y multipaso proceso global de consenso para renombrar el SOP como PMOS. Se implicaron cincuenta y seis organizaciones académicas, clínicas y de pacientes líderes. Se utilizaron encuestas globales iterativas, métodos modificados de Delphi, talleres de técnicas grupales nominales y análisis de marketing e implementación para identificar principios que priorizaran la precisión científica, la claridad, la evitación del estigma, la adecuación cultural y la viabilidad de la implementación.

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Los autores señalan que había prioridad por un nombre nuevo y preciso frente a mantener el acrónimo SOP o un nombre genérico. La evolución se priorizó sobre la transformación en los enfoques de implementación. Se preferían los términos poliendocrino, metabólico y ovárico, reflejando la fisiopatología multisistémica. Se omitieron quistes para mejorar la precisión, y la disfunción endocrina, metabólica y ovárica se recogió en el nuevo nombre: síndrome ovárico metabólico poliendocrino, o PMOS.

"Los principios acordados para el nuevo nombre incluían beneficio para el paciente, precisión científica, facilidad de comunicación, evitación del estigma, adecuación cultural y su implementación asociada", dijo Teede en un comunicado. "Este cambio fue impulsado con y para quienes se han visto afectados por la enfermedad, y estamos orgullosos de haber llegado a un nuevo nombre que finalmente refleja con precisión la complejidad de la condición."

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Varios autores revelaron vínculos con la industria farmacéutica.

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