El apoyo psicológico es clave para los pacientes con cáncer: “No solo se cae el pelo con la quimio, hay muchos efectos secundarios”

Esther, antes de que le practicaran una mastectomía tras la detención de un cáncer. (Noela photography)

A diferencia de otras muchas mujeres, a Esther el cáncer de mama no le pilló por sorpresa. Sabía que tenía muchas papeletas de padecerlo porque, tras hacerse unas pruebas, le descubrieron una mutación en el gen BRCA1, lo cual aumenta notablemente el riesgo de desarrollarlo. Se lo diagnosticaron en 2022, cuando tenía 36 años, y aunque lo afrontó con determinación y positividad, llegó un momento en el que “se derrumbó”, por eso decidió buscar apoyo y ayuda psicológica.

Al igual que ella, tras el diagnóstico de la enfermedad, un 78,5% de las mujeres ha buscado algún tipo de apoyo más allá del equipo que le trataba, según un reciente sondeo de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), que indica que más de la mitad, el 55%, recurrió a una asociación de pacientes y el 27% a un psicólogo, mientras que el 13% reconoce haber buscado ese apoyo en un familiar. Desde FECMA, que representa a más de 45.300 mujeres afectadas por esta patología, recuerdan que las asociaciones de pacientes son una herramienta indispensable “para complementar información, acompañar y poder reivindicar los derechos de las pacientes”.

Esther asegura que su familia, su pareja y sus amigas han sido tres pilares principales para “poder llevar una vida lo más normal posible” desde que le diagnosticaron la enfermedad, pero también considera clave haber acudido a la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Asamma) en Málaga, donde a través de charlas y diversas actividades les proporcionan herramientas para poder afrontarlo mejor. “Estar en la asociación me ha ayudado mucho porque alguien que ha pasado por lo mismo que tú, sabe perfectamente cómo te sientes y cuáles son tus miedos, sobre todo cuando estás en pleno tratamiento, que lo ves todo un poco más oscuro”, explica a Esther a Infobae España, que se sometió a una doble mastectomía y actualmente sigue recibiendo tratamiento a través de la vacuna Trastuzumab.

Como paciente agradece especialmente que Asamma cuente con asesoramiento individual, talleres y un banco de pelucas para aquellas mujeres que no tienen recursos suficientes, además de detalles como los “cojines en forma de corazón” de las voluntarias, que “son especialmente útiles cuando a las pacientes les extirpan los ganglios de la axila”.

Esther en una sesión de fotos. (Noela photography)

Falta de información

Por lo general, advierte, a los pacientes con cáncer les falta información sobre la enfermedad y es fundamental “comprender lo que supone”, de ahí la importancia del apoyo psicológico, asegura. “El cáncer no solo es ponerte quimio y que se te caiga el pelo. Hay muchísimos más efectos secundarios que nadie conoce, porque tu vida se para por completo y durante un tiempo solo te dedicas a esto y eso no lo sabes hasta que no te toca”, relata esta paciente, que no se siente cómoda ni con el término guerrera ni luchadora, pues “nadie elige tener cáncer”. “Eres una persona a la que le han dicho que tiene una enfermedad y que vas a hacer lo posible para solucionarlo”, dice emocionada al otro lado del teléfono.

Al 53% de las mujeres que fueron diagnosticadas de cáncer de mama, según el sondeo de FECMA, se les informó de la existencia de una asociación de pacientes y, en la mitad de los casos, fue el propio oncólogo quien lo hizo, mientras que en otro 32% fue la enfermera. Durante esa sesión, se puso de manifiesto tanto la importancia de los grupos de apoyo para complementar la información del equipo médico en torno a la enfermedad como la relevancia de recibir terapia psicológica, señala la federación, que hace unos días puso en marcha la campaña Las fábulas del cáncer de mama con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de promover la investigación y dar visibilidad a la enfermedad. Se trata de una campaña de divulgación, explica la presidenta de FECMA, María Antonia Gimón, en la que los expertos se apoyan en fábulas clásicas “para aclarar conceptos y despejar mitos”.

Cada vez más pacientes se curan

Si bien en los últimos años ha habido un incremento de la incidencia del cáncer a nivel mundial, lo que también se traslada a España, por otro lado cabe destacar que el porcentaje de pacientes que se curan es cada vez más alto, debido principalmente a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los avances terapéuticos, tal y como indica la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom).

En su último informe Las cifras del cáncer en España, en el que también colabora la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), estima que el número de cánceres diagnosticados en España en este 2024 alcanzarán los 286.664, un leve incremento respecto al año anterior. Según sus estimaciones, los cánceres más frecuentemente diagnosticados serán los de colon y recto (44.294 nuevos casos), mama (36.395), pulmón (32.768), próstata (30.316) y vejiga urinaria (22.097).