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Los chatbots de IA atraen a adolescentes estadounidenses con diversión, romance y peligros ocultos

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VIERNES, 15 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Tres de cada cinco adolescentes estadounidenses han probado chatbots de IA, recurriendo a programas para entretenimiento, consejos, amistad e incluso romance, según un nuevo estudio.

Además, aproximadamente 1 de cada diez adolescentes dice hablar con IA casi a diario, según los investigadores.

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Pero la IA también puede ser una mala amiga, ya que algunos adolescentes han reportado encuentros con chatbots que incluían presión de grupo, manipulación y difusión de rumores, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Adolescence.

"La IA conversacional no es inherentemente peligrosa, pero aún no es consistentemente segura para los jóvenes", dijo el investigador principal Sameer Hinduja, codirector del Centro de Investigación sobre el Ciberacoso en la Florida Atlantic University en Boca Raton.

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"Estos sistemas interactúan, responden e incluso afirman a los usuarios de formas altamente personalizadas, lo que puede hacer que su influencia sea especialmente poderosa", afirmó en un comunicado de prensa. "Para los adolescentes --que aún están desarrollando habilidades de pensamiento crítico y un sentido de identidad-- eso puede crear una situación en la que es más probable que confíen, interioricen o actúen según lo que dice el chatbot sin cuestionarlo del todo."

Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron una encuesta nacional a casi 3.500 adolescentes de entre 13 y 17 años, preguntándoles sobre su uso de la IA.

Los resultados mostraron que el 60% de los adolescentes había usado la IA al menos una o dos veces, y el 11% dijo usarla a diario o casi todos los días.

Entre quienes habían utilizado chatbots:

El 85% buscaba entretenimiento. El 66% pidió consejo. El 60% buscaba amistad. El 49% necesitaba apoyo emocional o de salud mental. El 35% quería compañía romántica.

Los investigadores encontraron que los niños tenían consistentemente más probabilidades que las niñas de recurrir a la IA por cualquiera de estas razones.

Los adolescentes también informaron de un lado oscuro de la IA:

al 32% se les pidió información personal incómoda. El 23% se sintió manipulado o presionado. El 19% fue alentado a actuar de forma poco ética o ilegal. El 17% recibió información falsa sobre sí mismos. Se animó al 15% a cometer conductas de riesgo o autolesionarse. El 13% estuvo expuesto a mensajes suicidas.

Casi la mitad de los adolescentes encuestados (47%) informaron haber experimentado al menos una interacción potencialmente dañina con la IA, según el estudio.

"Estos hallazgos suponen un argumento sólido para priorizar la seguridad juvenil en la forma en que se construye y despliega la IA conversacional", afirmó Hinduja.

"Cuando casi la mitad de los usuarios jóvenes reporta haber sufrido daños, es señal de que las salvaguardas existentes no están cumpliendo", afirmó. "No estamos hablando solo de incidentes aislados. Estamos viendo patrones que afectan a un número significativo de usuarios jóvenes, y eso es lo que hace que una respuesta coordinada entre familias, escuelas y empresas sea tan importante."

Padres, profesores y otros modelos a seguir deberían hablar con los adolescentes sobre cómo están usando la IA y proporcionar algo de contexto a las interacciones que mantienen con los chatbots, según los investigadores.

"Los adultos deben mantenerse comprometidos y curiosos sobre cómo interactúan los adolescentes con la IA, creando espacio para conversaciones abiertas y sin juicios sobre tanto los beneficios como los riesgos", dijo Hinduja.

"Al mismo tiempo, necesitamos una educación más sólida en alfabetización en IA en las escuelas, filtrado de contenidos y protocolos de respuesta en salud mental diseñados en estas plataformas desde el principio, verificación de edad fiable y auditorías independientes regulares para confirmar que las medidas de seguridad funcionan como se espera", continuó. "La IA ha llegado para quedarse, así que nuestra responsabilidad es asegurarnos de que los jóvenes estén equipados y protegidos mientras la navegan."

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre la IA y el bienestar adolescente.

FUENTES: Florida Atlantic University, comunicado de prensa, 12 de mayo de 2026; Journal of Adolescence, 12 de mayo de 2026

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