Cuántas ratas hay en la Ciudad de Buenos Aires y cómo afectan a la población

La rata noruega, en realidad, tiene su origen en China. Se expandió por todo el mundo, y se convirtió en plaga. Es uno de los roedores que se puede ver en ciudad de Buenos Aires./Heidi Snell, CDF /Archivo

En la ciudad de Buenos Aires, hay tres tipos de roedores, principalmente. El ratón o laucha, la rata del tejado, que pueden verse en árboles, techos y cables colgantes, y la rata noruega o “rata de la alcantarilla”, que es la más visible. Un ejemplar de esa especie sorprendió hoy al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a los periodistas que lo estaban entrevistando tras un operativo desalojo de una feria ilegal en el Barrio 31 de Retiro. El roedor terminó siendo atrapado por dos perros.

Te puede interesar: “Esperamos que los recursos que son de la Ciudad vuelvan a CABA”, aseguró Jorge Macri tras la quita de fondos de Milei al gobierno de Kicillof

La especie noruega es una de las ratas más comunes en el mundo. Originariamente habitaba en China, pero fue introducida en otras regiones y se volvió plaga. Cada hembra puede dar lugar a unas 18 crías. Se la llamó “rata noruega” porque el médico y naturalista inglés John Berkenhout pensó en el siglo XVIII que ese roedor había llegado a su país en barcos desde Noruega.

En abril del año pasado, un alumno de la escuela técnica N°9 Ingeniero Luis Huergo, ubicada en el barrio porteño de Caballito, fue mordido por una rata.

- ¿Cuál es la población estimada de ratas en Ciudad de Buenos Aires?

Se calcula que hay 12 individuos de rata noruega por cada habitante de la ciudad de Buenos Aires (Harold M. Lambert/Hulton Archive/Getty Images)

En diálogo con Infobae, Guillermo Tarelli, ingeniero zootecnista y magister en control de plagas y su impacto Ambiental y profesor entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, señaló que se estima hay 12 roedores por cada habitante de la ciudad de Buenos Aires, “aunque realmente faltan investigaciones rigurosas para poder calcular su población con más precisión”, afirmó.

Te puede interesar: Allanaron 9 domicilios en Argentina para desbaratar a una red de material de abuso infantil: hay dos detenidos

En general, las ratas no se ven durante el día. Son de hábitos crepusculares y nocturnas. “Llama la atención que se haya producido el avistaje hoy de una rata en Retiro por la mañana. Puede ser por alta densidad de roedores, frente a la competencia por el espacio y alimento, el animal podría haberse movilizado en horarios no habituales. Otra causa podría ser que el roedor, grande en edad, no disponga ya de sus sentidos en estado óptimo. Otra posibilidad es que podría haber influido el movimiento producido durante el desalojo, cuando se suelen revolverse sitios de anidamiento”, comentó Tarelli.

Adrián Petta, jefe del servicio de medicina de animales exóticos y silvestres de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, también lo consideró que el episodio fue “raro” y estimó que el animal “pudo haber comido algún veneno y estar medio atontado o pueden haberle tocado justo el lugar donde estaba durmiendo y salió corriendo y escapó por donde pudo”.

Te puede interesar: La compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires tuvo el mejor enero de los últimos cuatro años

En las alcantarillas, “las ratas se hacen un festín, pero Buenos Aires aún no tiene invasiones tan altas como las ciudades de Nueva York y París. Este nivel de población aún “limitado”, se debe al manejo de la basura en contenedores cerrados. En Nueva York la basura está en bolsas y las ratas pueden abrirlas y conseguir alimento fácilmente”, consideró Tarelli.

- ¿Cómo afectan las ratas a los humanos?

Los roedores pueden transmitir la bacteria de la leptospirosis (CDC/ Rob Weyant, PhD, MS)

Las ratas son animales que consumen mucha materia orgánica. Es decir, recolectan y transforman la basura. Pero son también animales que pueden transmitir patógenos a los seres humanos, como la leptospirosis.

Otras enfermedades que esa especie puede transmitir al ser humano o al ganado son salmonelosis, teniasis, triquinosis, cólera, hepatitis, tuberculosis y fiebre hemorrágica.

Petta destacó que las ratas son contagiadas por pulgas que pueden transmitir patógenos como el tifus, que es también bastante grave, o la rabia. Si la rata es mordida por un animal que tiene rabia podría contraerla.

Al estar en contacto con ratas, los perros también pueden adquirir infecciones (PLOS One)

También “los perros que tienen contacto con los roedores, como ocurrió esta mañana cuando una rata corrió entre los periodistas que entrevistaban el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, pueden contraer alguna enfermedad que, a la vez, es posible que transmitan a sus dueños”, sostuvo el experto en diálogo con Radio Mitre.

“Se pueden contagiar varias enfermedades que pueden pasar por saliva y, si los perros se comen la rata y tiene alguna bacteria gastroentérica, podrían contraerla”, dijo, y esto “es una cadena trófica”, ya que por ejemplo se puede transmitir la leptospirosis.

- ¿Cómo denunciar una plaga de ratas?

Si hay presencia de roedores en un edificio privado, llamar a una empresa de control de plagas registradas. Si se detecta un animal en la vía pública o en escuelas se puede contactar al Gobierno de CABA por la web.

- ¿Qué pasa si hay ratas en una escuela?

En las escuelas, las ratas pueden contaminar con sus heces y orina los pupitres y bancos y así los alumnos están en mayor riesgo de adquirir infecciones (Getty Images)

“La presencia de roedores en las escuelas o en los jardines de infantes es de alto riesgo. Porque no se puede conocer con certeza por dónde el animal deambuló antes. El animal puede haberse movido sobre los bancos o los asientos para buscar alimento”, explicó Tarelli.

“El roedor no ve muy bien. Usa su orina para dejar su senda. Demarca la fuente de alimento con orina y heces y así los bancos y las mesas que usan los escolares pueden estar contaminadas. Por eso, cualquier persona que se ponga en contacto con esa orina podría contraer leptospirosis si la rata estaba infectada”, comentó.

¿Qué se debe hacer para evitar las ratas en los hogares?

Se debe colocar la basura en contenedores para evitar que aparezcan ratas en las ciudades (Gustavo Gavotti)

Según Tarelli, hay que realizar un buen tratamiento de la basura. No se deben dejar bolsas de basura en las veredas o en los patios sino en los contenedores. Si no hay contenedor, hay que sacar la basura en el momento en que pasa el camión recolector

Otras medidas son:

hay que darle comida a las mascotas como gatos o perros en un horario preciso y no dejar comida en su plato

no deben dejar abiertas las ventanas sino que hay que colocar mosquiteros.

se debe colocar rejillas con tornillos y telas mosquiteras

la tapa del inodoro del baño siempre debe estar baja cuando no se la usa (las ratas pueden bucear en el agua y entrar por allí).

para el control, se pueden usar diferentes plaguicidas y trampas.

Cuando se le preguntó al veterinario Petta si cuánto más basura hay en un espacio significa que más roedores pueden existir, el experto lo negó. “Cuanto más mugre, más ratas no estoy tan seguro de eso, sino cuanto menos control de plagas o control sanitario de ratas, más ratas hay. A veces las ratas no están en lugares sucios y a veces sí”, afirmó.

El especialista admitió que es algo muy difícil el control de la plaga. “Es un problema de todas las grandes urbes tanto de la Argentina como del mundo”, expresó. Para disminuir la población “es necesario hacer un saneo regular de todo lo que son cloacas, desagües, canaletas, porque el animal vive ahí adentro, también sótanos y galpones. Es complicado controlarlas por algo existen en todo el mundo”.