Cómo evitar caer en la trampa de las terapias con células madre y exosomas para el COVID prolongado

(HealthDay News) -- Docenas de negocios efímeros están comercializando tratamientos no probados y potencialmente peligrosos con células madre para personas que experimentan COVID prolongado, advierte un nuevo estudio.

Los investigadores han identificado 38 empresas involucradas en la comercialización directa al consumidor de supuestos tratamientos con células madre y terapias con exosomas para tratar el COVID. Estas empresas están explotando la desesperación de las personas con COVID prolongado, para el cual no existen terapias comprobadas, dijo el investigador principal Leigh Turner, un profesor de bioética de la Universidad de California, Irvine.36 de las 38 empresas que encontramos estaban haciendo afirmaciones sobre las células madre y los exosomas como tratamientos para el COVID prolongado”, dijo Turner.

“No reconocen que están vendiendo productos no aprobados o que estos son no probados o experimentales”.Las personas con COVID prolongado presentan una amplia gama de síntomas que pueden durar semanas, meses o incluso años después de la infección, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Estos síntomas pueden incluir confusión mental, fatiga, problemas respiratorios, palpitaciones del corazón y problemas digestivos, según los CDC.Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes que han tenido COVID están sufriendo actualmente de COVID prolongado, según una encuesta de KFF publicada a principios de este año.

Solo hay unos pocos tratamientos con células madre aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), y estos están dirigidos a tratar ciertos cánceres, enfermedades de la sangre o trastornos inmunológicos, según los CDC.Además, no existen tratamientos aprobados con exosomas en absoluto. Los exosomas son burbujas microscópicas llenas de bioquímicos que son producidas por las células madre.

”Los exosomas se derivan de las células madre”, dijo Turner. “La afirmación es que esta es una forma más segura de hacerlo porque no se están administrando células madre viables a los individuos, por lo que esto reduce la posibilidad de complicaciones mientras se tienen todos los beneficios de las células madre”.

En los primeros meses de la pandemia, Turner ayudó a producir un análisis similar que mostraba que las empresas en EE. UU. estaban comercializando terapias no autorizadas y no probadas basadas en células madre como tratamientos para el COVID.Esta actualización encontró que muchas empresas han cambiado de esas afirmaciones y ahora están promocionando sus productos como un tratamiento para el COVID prolongado, dijo Turner. El costo de estos tratamientos oscilaba entre alrededor de 3.000 a 25.000 dólares, informaron los investigadores.

Los investigadores identificaron 60 clínicas operadas por las 38 empresas, con 24 basadas en Estados Unidos y 22 basadas en México.Los hallazgos fueron publicados en línea el 26 de octubre en la revista Stem Cell Reports. ”Muchos estadounidenses no necesariamente van a ir a otros lugares, a clínicas ubicadas fuera de Estados Unidos”, dijo Turner. “Estas son operaciones domésticas, y van a atraer a personas que viajan dentro de Estados Unidos”.

Estos tratamientos no están exentos de riesgos. Las personas que reciben células madre o terapia con exosomas corren el riesgo de infecciones, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular y el desarrollo de tumores, según Turner y los CDC.”No solo podrían gastar dinero y no beneficiarse, podrían gastar dinero y luego tener una complicación muy seria”, dijo Turner.

El Dr. William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas y medicina preventiva en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, no había oído hablar de tratamientos con células madre que se comercializaran para el COVID prolongado, pero no estaba particularmente sorprendido por ello.

”Cuando no hay un tratamiento bien considerado para una enfermedad crónica y debilitante, frecuentemente aparecen charlatanes y otros que presentarán tratamientos supuestos para los cuales no hay base científica o médica, y se aprovecharán de estas personas”, dijo Schaffner. “Y eso es lo que esto me parece”.

Turner insta a los pacientes con COVID prolongado a ser escépticos con respecto a las afirmaciones hechas en ausencia de evidencia médica.”Existe un mercado que está más que dispuesto a aprovecharse de su situación y aprovecharse de su sufrimiento y explotarlo”, dijo Turner. “Para las personas que buscan ayuda, hay muchos productos que se venden directamente al consumidor donde no hay evidencia de que vayan a ayudar”.

Schaffner estuvo de acuerdo.”Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea demasiado bueno para ser verdad”, dijo Schaffner. ”Deberías hacerte una pregunta muy simple: si hay un tratamiento disponible para tu enfermedad, en este caso COVID prolongado, ¿por qué la comunidad médica general no te está informando al respecto? ¿Por qué eso no es parte del cuidado médico regular que está disponible a través de médicos, clínicas y centros médicos? No tiene sentido que la comunidad médica general ignore algo que funciona para beneficiar a los pacientes”, aconsejó Schaffner.

Más información: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre terapias con células madre y exosomas. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha emitido una notificación de seguridad pública sobre productos de exosomas.

FUENTES: Leigh Turner, PhD, profesor de bioética, Universidad de California, Irvine; William Schaffner, MD, profesor de enfermedades infecciosas y medicina preventiva, Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tenn.; Stem Cell Reports, 26 de octubre de 2023, en línea.