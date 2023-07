COVID, gripe y bronquiolitis: en qué cambió el comportamiento de los patógenos en 2023

En 2023 el virus sincicial respiratorio y el de la gripe estacional han impactado antes que el coronavirus en la cantidad de afectados/Archivo

Ya han pasado más de 3 años desde que se lo describiera por primera vez pero el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 aún circula en el mundo. Otros patógenos, el virus sincicial respiratorio y el de la gripe estacional, se han adelantado en su circulación y se fue cambiando el orden en que cada uno va impactando en las personas.

En 2020 y 2021 el coronavirus SARS-CoV-2 había sido el virus respiratorio predominante. En esos años, las diferentes medidas de restricción en la movilidad de las personas dentro y entre las ciudades y los países contribuyeron a que se redujera la transmisión tanto del coronavirus como de otros patógenos respiratorios. Por eso, bajaron dramáticamente los casos de personas diagnosticadas con gripe o el virus sincicial que causa bronquiolitis y resfríos.

En 2023 ya se volvió a una dinámica bastante parecida al momento anterior a la pandemia, pero con la persistencia de la circulación del coronavirus. Aún el COVID causa muertes: los países reportaron 3.700 fallecimientos entre el 26 de junio al 23 de julio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien ya no está declarada como una emergencia sanitaria de importancia internacional, “la enfermedad COVID-19 sigue siendo una amenaza importante”, consideró la agencia de Naciones Unidas, y pidió el jueves pasado que los gobiernos no desmantelen la infraestructura construida para dar respuesta a la pandemia.

La bronquiolitis es una infección respiratoria que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta especialmente a los menores de 1 año/Archivo

“El coronavirus ya se comporta casi como endémico. Estamos en la transición de la pandemia a la endemicidad. Si bien hay fallecimientos todas las semanas, no ocurren con la intensidad del momento en que la población no estaba vacunada y no había tenido el primero contacto con el virus. Hoy, en cambio, la mayoría tiene una inmunidad híbrida. Porque gran parte de la población ya tuvo la infección natural y también se ha vacunado”, dijo a Infobae la doctora Silvia González Ayala, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SAIP)

“Los casos de bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio se adelantaron este año. También los casos de gripe en la Argentina empezaron a aumentar. Luego, hubo un aumento de casos de COVID en tercer lugar. Cada vez el coronavirus circula en niveles más bajos”, agregó.

“En los meses de temperaturas más bajas, suelen circular los virus respiratorios. Cuál es el que predomina es parte de una competencia de la naturaleza, y no tiene que ver con cuestiones biológicas de las personas”, explicó González Ayala. Es decir, que haya cambiado el orden en la circulación de los virus no significa que el sistema inmune de las personas hayan sido dañado o disminuido por haber tenido un mayor distanciamiento social por la pandemia.

En toda Sudamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, hubo ya en mayo circulación más temprana del virus de la gripe y un aumento de la actividad del virus sincicial. La misma situación se había dado en el hemisferio norte durante el otoño pasado.

En la Argentina se notificiaron 117.836 casos de bronquiolitis durante 2023 (Getty Images)

En la Argentina, los casos de bronquiolitis empezaron a aumentar en la segunda semana de marzo. Después la curva de casos se aceleró entre el 16 de abril y la semana del 21 de mayo, y se produjeron altos niveles de hospitalizaciones. Desde fines de mayo, hubo un descenso, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.

En comparación con la mayoría de los años previos pre-pandémicos, hubo un adelanto entre 2 y 6 semanas de la temporada de bronquiolitis. Se reportaron 117.836 casos de bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 8076,9 casos por cada 100.000 habitantes. “No hay indicios que los casos sean más severos este año que en los anteriores”, dijo a Infobae la médica Analía De Cristófano, de la Sociedad Argentina de Infectología y a cargo de infectología pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires

En cuanto a la gripe estacional, los casos superaron a los del virus sincicial y al coronavirus. Hubo un aumento de casos durante las dos primeras semanas de enero. Luego, descendieron, pero entre la segunda semana de abril y la primera de junio hubo un pico. En total, se registraron 531.596 casos de gripe este año. Más de la mitad de los pacientes notificados fueron afectados por el virus de la Influenza A (H3N2) y el influenza A (H1N1), que es el que había originado la pandemia de 2009.

Murieron 288 personas por el COVID en la Argentina este año. Mientras solo hubo 49 fallecimientos por gripe, 13 por el sincicial y 11 por otros virus respiratorios/Archivo

Los casos acumulados de Covid en la Argentina hasta la mitad de julio se encuentran muy por debajo a lo registrado para el mismo período de los años 2021 y 2022. Se observa la misma tendencia en cuanto a los fallecimientos. Este año, hubo 85.280 casos confirmados y 294 muertos.

Las diferencias con los dos años anteriores son notables. En 2021, hubo más de 4,1 millones de casos y 71.242 muertes, según la fecha en que ocurrieron. En 2022, cuando ya no había restricciones de movilidad, los casos fueron más de 4 millones y los fallecimientos pasaron a ser 12.655. El avance en las aplicaciones de las vacunas hizo que cada vez menos personas padecieran cuadros graves y murieran.

“El año 2023 empezó con más de 37.000 casos de COVID en la primera semana. Luego fueron descendiendo a menos de 500 por semana en julio”, comentó Jorge Aliaga, doctor en física de la Universidad Nacional de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, quien realiza un análisis semanal de los datos oficiales.

“Fue la última entrada de un linaje de la variante Ómicron. Lo que ha marcado las variaciones de la curva de casos del COVID son las entradas de variantes y sublinajes del coronavirus, pero no las estaciones del año”, acotó Aliaga.

La mayoría de las personas tiene una inmunidad híbrida. Porque gran parte de la población ya tuvo la infección natural y se ha vacunado/Archivo

En la segunda quincena de junio se verificó un ligero aumento en el número de casos de COVID, según la cartera de Salud nacional. “Veníamos muy tranquilos en cuanto al COVID, pero recientemente hubo más internados. Generalmente, son personas con comorbilidades”, comentó De Cristófano.

Aun cuando circula en un nivel bajo, el número de muertes que causa hoy el coronavirus es superior al de las que provocan el sincicial respiratorio y la gripe. En 2023, murieron 288 personas por el COVID en la Argentina. Mientras solo hubo 49 fallecimientos por gripe, 13 por el sincicial y 11 por otros virus respiratorios.

También hubo fallecimientos por co-infecciones. Se detectaron 4 muertes por co-detección de gripe y COVID, 1 por gripe y sincicial, 1 por COVID y sincicial, 1 por COVID y otro virus respiratorio, y 1 por sincicial y otro virus respiratorio, según el análisis del doctor Aliaga.

“El COVID estuvo descendiendo progresivamente. Este año fue importante el pico de bronquiolitis y la internación, con más días de uso de respirador. En cuanto a la gripe, hubo casos más intensos en jóvenes”, expresó Gabriel Battistella, subsecretario de atención primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Para prevenir las infecciones del COVID y la gripe, hay vacunas disponibles. En cuanto a la bronquiolitis, se recomienda mantener la lactancia materna, cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación y no exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.

También se aconseja la higiene frecuente, con agua y jabón, de los chupetes, los juguetes y las superficies donde se cambia al bebé o donde se preparan sus alimentos. Se debe practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón. La ventilación cruzada y permanente de los los ambientes interiores sirve no solo para la bronquiolitis sino también para gripe y COVID.

