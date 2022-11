Los peligros para la salud de tomar agua de mar o seguir dietas “mágicas”

El doctor Cormillot habla de lo peligroso para la salud que es tomar agua de mar o de seguir algunas dietas “mágicas”

Hace un tiempo, empezó a dar vuelta por las redes sociales un video en donde explican una nueva terapia. No le voy a hacer promoción al nombre, es una tiktoker, pero ella habla de que hay que tomar agua con mucha sal. Pero lo que ocurre es que se produce algo parecido a una diarrea, como las personas cuando tienen que hacerse un estudio del colon o algo parecido a los que hacía los enemas para hacer el lavaje colónico.

Pero yo le voy a dar algunos nombres de estos métodos “mágicos” a ver si le suenan: terapia nutricional funcional, nutrición cuántica, bioretroalimentación, terapia de Gerson, régimen de González…

Realmente, todos esos son nombres muy atractivos. Como es atractivo el de la dieta Keto, que ya lleva casi 200 años con distintos nombres.

Las dietas mágicas son un riesgo para la salud y los productos mágicos, aunque pueden no ser nocivos, tampoco son efectivos / (iStock)

Uno podría decir: “Esto es un síndrome”, yo lo escuché a esto por ahí. Un síndrome alucinatorio oscilante. ¿Por qué alucinatorio? Porque uno alucina que eso es bueno. Como si uno alucinara que si tiene una neumonía es bueno consumir un té de malva. Y oscilante porque las personas van haciendo turismo entre un tipo de alimentación y otra.

¿Es malo que la gente haga esto? Bueno, no es bueno para la salud. Pero lo que sí es recomendable es que los médicos tengamos una actitud distinta y no de pelearnos con la gente cuando traen estas ideas.

Hace algunos meses, apareció la noticia de un “polvito” mágico. Con tan solo rociarlo sobre la comida, nos permitía consumir todo lo que queramos, sin engordar. El resultado, una denuncia por parte de la Secretaría de Comercio por hacer publicidad engañosa.

Es necesario realizar cambios de hábitos más que apelar a estas "recetas mágicas" que ponen en peligro la salud de quienes las practican

Esta clase de productos, por ejemplo, fueron promocionados en la televisión, en redes y por algunos profesionales; pero no hay ninguna demostración de que sean efectivos. No están dentro de la lista aprobada por las distintas asociaciones mundiales de obesidad o de nutrición porque no se considera que haya estudios que realmente demuestren su eficacia.

No hay ninguna demostración de que estos suplementos dietarios sean productos efectivos. Algunos pueden no tener efectos secundarios, pero tampoco tienen primarios. O sea, una persona los puede consumir y muy probablemente no le haga mal, pero tampoco le va a hacer bien.

Realmente, hoy en día hay tres medicamentos que son los autorizados mundialmente y aprobados mundialmente, esos los conoce su médico y están aprobados por todas las organizaciones mundiales. Lo único que tienen de bueno estos “polvitos” es que no sirven para nada. La única magia que hay en el tema del adelgazamiento es el momento en el que uno se da cuenta que la magia no existe.

Entonces, lo que estamos haciendo, la tendencia ahora médica, es a no enfrentar con eso, sino que la persona tiene que buscar el médico que la aconseje dentro de lo que está haciendo para ver qué es lo mejor que puede hacer.

Entonces recuerde, acá lo importante es que su médico va a recordar, si él sabe escucharlo, que lo ideal es enemigo de lo bueno.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Pedro Kablan / Producción: Dolores Ferrer Novotný

