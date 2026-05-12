América Latina

Dormían en la calle en Montevideo y se salvaron por centímetros luego del choque de un chofer alcoholizado

El hombre cruzó en rojo y se dirigía a contramano, atropelló a una camioneta que dio contra un comercio; quienes dormían a la intemperie quedaron aturdidos por el impacto

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Un chofer alcoholizado chocó una camioneta, que casi atropella a personas que dormían a la intemperie en Uruguay (@Sclarens/Canal 4)

Tres personas que estaban a la intemperie en la madrugada del domingo en Uruguay salvaron su vida de milagro: tras un accidente de tránsito, una camioneta incrustó contra una vidriera que estaba a centímetros de donde ellos dormían.

El accidente ocurrió a la hora 6.10 de este domingo. El conductor de 30 años que protagonizó el accidente era un militar que manejaba a contramano por la calle Mercedes, en el Centro de Montevideo, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Se trasladaba a alta velocidad.

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Cuando llegó a la esquina de Gaboto cometió otra infracción de tránsito: cruzó en rojo. Esto derivó en que choque contra una camioneta. Este último vehículo, que pasó habilitado por el semáforo, terminó arriba de la vereda y por centímetros no atropelló a las personas.

Personas que dormían en la calle salvaron su vida de milagro (Captura Telenoche/Canal 4)
Personas que dormían en la calle salvaron su vida de milagro (Captura Telenoche/Canal 4)

El episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran que tras el impacto las personas que dormían se despiertan alarmadas y se corren unos centímetros. Uno de los que dormía allí pensó que su compañero está muerto. De hecho, según la información de este medio, uno de los hombres dice: “Lo mató, lo mató”

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Los tres hombres resultaron ilesos. Los protagonistas del choque, en tanto, sí sufrieron algunos golpes pero no fueron de gravedad.

Antes de este accidente, el conductor había chocado a otros vehículos que estaban en la zona, según testigos. El chofer que generó el siniestro quedó emplazado por la Justicia y estaba previsto que sea citado a declarar.

Una camioneta fue chocada y incrustó una vidriera (Captura Telenoche/Canal 4)
Una camioneta fue chocada y incrustó una vidriera (Captura Telenoche/Canal 4)

El domingo de mañana, los propietarios del comercio trabajaron en la reparación del local.

El accidente fue a una cuadra de la feria de Tristán Narvaja, un clásico de los domingos en Montevideo.

Según informó El Observador, la espirometría que se le realizó al conductor arrojó un resultado de 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

El local afectado fue Dentalessence. Su propietario, Paul Gil, relató a este medio que a las seis y media dela mañana lo llamó la firma de seguridad para avisarle de lo sucedido. “Miramos la cámara y vimos que los estaban durmiendo adelante se estaban moviendo, corriendo, como alborotados”, expresó. El empresario contó que pensó que estas personas habían prendido fuego, pero cuando llegó al lugar la escena era distinta.

Un chofer alcoholizado provocó un choque que, por centímetros, no provocó una tragedia (Captura Telenoche/Canal 4)
Un chofer alcoholizado provocó un choque que, por centímetros, no provocó una tragedia (Captura Telenoche/Canal 4)

Según contó, dentro del vehículo había señales claras de consumo de alcohol. “Tenía vasos, fernet y hasta hielo en la alfombra del auto (…) Estaba hasta las manos. No conectaba dos palabras. Él mismo te decía: ‘Estoy alcoholizado’”.

En el local, en el que funciona un consultorio odontológico, las pérdidas fueron de unos USD 10.000, según declaró su propietario al noticiero Telenoche de Canal 4. El centro sufrió daños en ventanas, vidrios y cortinas metálicas, además de afectaciones en la infraestructura del lugar. “Desde el punto de vista económico del local nosotros trabajamos con dos consultorios a la vez; al día de hoy tenemos un solo consultorio”, señaló.

“Tuvimos que reducir lo que sería la operativa, lo que implica cancelaciones y muchísimos cambios en muchos niveles”, señaló.

Estimó el costo de las cortinas metálicas en USD 4.800, a lo que se le suman los gastos de infraestructura valuados entre USD 8.000 y USD 10.000.

La alerta roja en Uruguay

En Uruguay rige una alerta roja para atender a las personas que viven en la calle. La aplicación de esta norma le da la potestad legal de trasladar incluso a quienes se niegan a hacerlo.

Según el informe publicado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), este domingo 10 fueron asistidas 3.198 personas en todo el país, 2.532 de ellas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 666 en centros de evacuación.

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