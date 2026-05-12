Massot apuntó contra Milei: “Vinieron a destruir el Estado y todo lo que hicieron fue servirse de él”

La gestión de Milei es cuestionada por el desfinanciamiento de universidades, infraestructura y el sistema científico

El presente político y económico de la Argentina revela una profunda polarización, que —de acuerdo con Nicolás Massot, diputado nacional por Buenos Aires de Encuentro Federal— impide avanzar hacia una estabilidad duradera. En una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer, el legislador analizó los principales desafíos actuales y denunció el impacto negativo de la dinámica política sobre el país.

“La Argentina no sale adelante profundizando las grietas. Hay un rédito de corto plazo electoral en darle certezas a la población encontrando un responsable, que siempre es el otro”, sostuvo Massot. Consideró que este mecanismo, habitual en los últimos gobiernos, genera una aparente certidumbre pero incrementa la incertidumbre y paraliza decisiones económicas clave como inversiones y empleo.

PUBLICIDAD

El diputado afirmó que la alternancia se torna inestable cuando la polarización define la relación entre las fuerzas principales del país. “Es muy difícil convencer a argentinos y extranjeros de emprender decisiones de inversión y de empleo cuando no está para nada claro cuánto se van a sostener las reglas vigentes”, remarcó, puntualizando que la “grieta” logra resultados electorales inmediatos pero alimenta la inestabilidad económica a mediano plazo.

La gestión actual y el rol del Estado

Massot fue categórico sobre el accionar del Gobierno de Javier Milei y la supuesta búsqueda de un cambio estructural. “Nadie lo busca”, afirmó respecto a la falta de intención de alcanzar la unificación nacional o sellar acuerdos básicos en políticas centrales como empleo e inversión, y señaló que esta actitud se viene repitiendo en las diferentes administraciones.

PUBLICIDAD

El diputado Nicolás Massot denunció que la profundización de la grieta impide avances en inversión y empleo

El legislador consideró que las posiciones adoptadas por el oficialismo profundizan la fragmentación institucional y debilitan el funcionamiento estatal. Al analizar la gestión sobre los bienes públicos y el papel del Estado, sostuvo: “La libertad no es abandonar la provisión de bienes públicos. La gente es más libre cuando la dotás de más capacidades para nivelar oportunidades”.

Se mostró preocupado por el desfinanciamiento de las universidades, la reducción en infraestructura y el deterioro del sistema científico y tecnológico. Sentenció: “Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno está descapitalizando la Argentina, se está fumando el capital en gasto corriente en dos grandes temas: infraestructura y obra pública y talento humano, que no es solamente las universidades, sino también el sistema científico”.

PUBLICIDAD

Los conceptos de ‘Casta’ y ‘Libertad’

En la parte más crítica de la conversación, Massot abordó el concepto de “casta” y acusó al oficialismo de incurrir en el comportamiento que dice combatir. “La tuvo siempre”, respondió al ser consultado sobre el ingreso de la casta al gobierno actual. Sumó: “Ellos acuñaron y se adueñaron de dos conceptos: del de libertad y del de casta. La gente cree que son ellos los que definen quién es más libre y quién es más casta. Vinieron a destruir el Estado y todo lo que hicieron fue servirse del Estado. Es decir, con retorno de coimas, con criptoestafas”.

Massot criticó la polarización política en Argentina y advirtió que limita la estabilidad económica y social (Candela Teicheira)

La denuncia tomó un tono más severo al referirse al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Eso me parece que es vergonzoso. Me cuesta trabajo que todavía no haya renunciado. Si el presidente lo sostiene en su cargo pese a las denuncias, era totalmente falso que él se iba a cortar la mano ante la corrupción, no hace más que bancar corruptos”, afirmó. Siguió: “Ellos creen que tener razón ideológicamente justifica cualquier acto”.

PUBLICIDAD

Más adelante, insistió en señalar la contradicción del Gobierno: “La destrucción del Estado en cuanto destrucción de la provisión de bienes públicos. La educación es un bien público. Si cuando vos destruís al Estado que provee ese bien público, le estás quitando libertad a la gente, no le estás agregando libertad. Es decir, el Gobierno está equivocado desde el principio”.

Massot también refirió cómo la meritocracia, usada como bandera por el Gobierno, puede agravar las desigualdades. “La mayor libertad, es una libertad negativa, la libertad entendida como un retiro de lo público, que al único que le da más libertad es al que ya parte de una condición favorable. Y eso después te lo asocian con la meritocracia”.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Cada uno, producto de esa libertad, es dueño de su éxito, de su fracaso. Y eso no hace más que segregarte más a la sociedad, porque el exitoso siente que no le debe nada a nadie y que solo depende de él, y el fracasado o el desclasado siente que hizo algo mal, siente que todo depende de él”.

--

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.