Cuál es la importancia de llevar un registro de comidas

Dr Cormillot - Registro de comidas #Informe

En un video anterior, yo les había hablado de cómo controlar la saciedad, también de cómo mejorar la saciedad, e hice referencia al registro de comidas como uno de los instrumentos que más ayudan.

La aplicación de esta herramienta se conoce desde hace muchos años, porque en el registro de comidas anoto lo que comí inmediatamente después de haberlo comido. ¿Lo puedo anotar a la noche todo junto? No, porque es posible que me olvide o que me haga alguna trampita.

Entonces, en el registro pongo la hora, pongo la cantidad que comí desde la mañana hasta la noche. Incluso, pongo el apetito que voy teniendo durante el día de uno a cinco. Si tengo momentos en los que el apetito llega a cinco, quiere decir que la comida anterior la hice mal.

O sea, que el registro de comidas no solamente me ayuda a tomar conciencia de lo que estoy comiendo, sino que gracias a él uno va viendo cómo puedo ir haciendo planificaciones de pequeños cambios para no llegar al momento en que me quiero comer todo.

El registro de comidas cuenta con varios beneficios, no solo tener en consideración qué comemos, sino también cuando nos equivocamos en la elección de los alimentos / (Freepik)

Por ejemplo, yo tomé el desayuno, almorcé y después no comí nada hasta la noche. Acá, es decir a la cena, no voy a llegar con cinco, voy a llegar con seis probablemente de apetito, o sea con el apetito máximo. De paso, para los que tienen ganas de hacerlo, pueden anotar cero, uno o dos, si está sentado, parado o si está caminando.

Pero eso no es todo, ya que en muchos casos procuramos que los que tienen más práctica, anoten el estado de ánimo en ese redondelito con estas caritas que están acá, como puede ver en el video. Es en este apartado que uno puede anotar si está triste, si está enojado, si está alegre, neutro, irritado, festivo, enamorado, angustiado, con miedo, con culpa o con vergüenza.

Para los más reticentes, no hay que ser un gran dibujante. Se la dejo así, en primer plano, para que le saque una foto y sepa cómo puede dibujar el estado de ánimo que más lo lleva a comer para ver después qué puede hacer con él.

Detectar cómo nos afecta el hambre también es un punto importante del registro de comidas

Recuerde que cuesta trabajo hacer cambios y muchas veces, como dijo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hacer que todo cambie para que todo siga igual. Si usted quiere cambiar todo de un día para el otro, lo más probable es que no consiga cambiar nada. Los cambios son de a poco.

Bonus track: “Cómo comer”

Como le mencioné con el registro de comidas, cuando uno se ordena empieza a comer mejor. Por ejemplo, algunas de las estrategias que se aplican es que si se puede agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena, eso es conveniente porque disminuye el apetito para la próxima comida. Pero existen otros aspectos importantes. Aquí un repaso:

Porción: una forma efectiva es, por ejemplo, si una persona está comiendo cinco galletitas, no baje a una, baje a cuatro. Porque eso es sostenible. No va a bajar con la misma velocidad, pero va a bajar en forma sostenida. Lo mismo si está entre la posibilidad de elegir un envase grande y uno chico: elija el chico.

Volumen: Cómo aumentar el volumen de la comida para que uno se llene con menor cantidad de calorías. Bueno, con líquidos. Tomar bastante líquido, especialmente líquido con burbujas. Y, después, todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

