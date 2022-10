Así es la conmovedora campaña para promover la inclusión de las personas con parálisis cerebral

Como la música conmueve y une, dijeron desde AEDIN, la canción es pegadiza y ayuda a poner el tema en agenda (AEDIN)

En más de 75 países de todo el planeta, cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Es una jornada que busca generar la reflexión, el conocimiento, el aprendizaje y la promoción de los derechos y oportunidades de las personas que viven con esa condición.

En Argentina no existen estadísticas, pero los datos globales indican que 1 de cada 500 personas tienen parálisis cerebral. Especialistas, como la Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN), dedicada a la educación y el tratamiento de niños y jóvenes con esos trastornos, consideran que en el país podrían ser aún más quienes la presentan.

Por eso, en el marco de la jornada mundial, la AEDIN busca que se visibilice esta condición para generar empatía y buscar la integración de las personas con esta condición. La idea este año fue “hablar del tema con música, con alegría, con ganas de que la gente sepa de qué hablamos y que la gente tenga una mirada inclusiva”, explicó a Infobae una de las voceras de la organización.

Aunque haya gente con parálisis cerebral que quizá camina diferente, se mueve diferente, igual tiene ganas de que la miren del mismo modo que se mira a cualquier persona, resumió. Entonces, con la idea central de visibilizar e impulsar que sean parte de una sociedad más inclusiva, y como el canto une, este año AEDIN lanzó, a través de las redes y los medios, un video donde el grupo Vox Pop, con 20 años de carrera en la música, interpreta una canción con esta temática. El sexteto donó su tiempo y sus voces para hacer su aporte a la causa de las personas con parálisis cerebral.

Como la música conmueve y une, dijeron desde AEDIN, la canción es pegadiza y ayuda a poner el tema en agenda. En un video de casi un minuto, el grupo musical interpreta un jingle que fue escrito con la melodía de la canción I’m yours de Jason Mraz. Emulando instrumentos, percusión y cantando a varias voces, los Vox Pop dicen:

Acércate y te cuento un secreto al oído/ Algo muy importante que tiene que ver conmigo/ Es un día especial/ Hablemos de parálisis cerebral/ Me gusta que me mires, que me hables y te acerques/ Y que me digas hola con fuerza y muy sonriente/ Soy posibilidad/ Y te invito a acompañarme/ Porque yo me muevo también/ Distinto a vos/ Pero es con vos, es de a dos.

La Fundación AEDIN acompaña a chicos y jóvenes con parálisis cerebral y otros trastornos neurológicos. “Para difundir la realidad de las personas con parálisis cerebral, para conocer los desafíos y las posibilidades que todos ellos tienen, para vivir una vida plena y feliz. Campañas como la nuestra, nos ayudan a conocernos e integrarnos más como sociedad”, aseguró Victoria Campos Malbrán, presidenta de la entidad.

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afecta el movimiento y el tono muscular o la postura. Se produce por el daño en el cerebro inmaduro a medida que se desarrolla, con mayor frecuencia antes del nacimiento. Es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Sin embargo, se pueden presentar en cualquier momento durante los primeros 2 años de vida, mientras el cerebro del niño aún se está desarrollando.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la clasifica siguiendo cuatro criterios:

-Espasticidad: aumento exagerado del tono muscular (hipertonía), por lo que hay movimientos exagerados y poco coordinados. Afecta al 70-80% de los pacientes.

-Atetosis: se pasa de hipertonía a hipotonía, por lo que hay movimientos descoordinados, lentos, no controlables. Estos movimientos afectan a las manos, los pies, los brazos o las piernas y, en algunos casos, a los músculos de la cara y la lengua, lo que provoca hacer muecas o babear. Los movimientos aumentan a menudo con el estrés emocional y desaparecen mientras se duerme. Pueden tener problemas para coordinar los movimientos musculares necesarios para el habla (disartria).

-Ataxia: sentido defectuoso de la marcha y descoordinación motora tanto fina como gruesa. Es una forma rara en la que las personas afectadas caminan inestablemente, poniendo los pies muy separados uno del otro

-Mixto: es el más frecuente. Manifiestan diferentes características de los anteriores tipos. La combinación más frecuente es la de espasticidad y movimientos atetoides.

