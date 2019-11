Así fue cómo su participación en el programa de radio se convirtió en el motor de la autonomía de Florencia. “Me costaba mucho viajar sola. Y tampoco me relacionaba con chicos. Me empecé a soltar. Ahora voy a la radio sola y a veces me quedo en Capital y salimos, vamos a comer o a tomar algo, y eso para mí es muy pero muy importante”, afirma contenta de sus logros. También cuenta que ella misma gestionó ante el municipio de Morón el permiso para trabajar en un puesto de venta en la vía pública. “Lo atiendo con mi mama y mi abuelo. Vendemos medias, ropa interior, remeras, gorros”, detalla.