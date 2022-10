“El 95% de los casos de cáncer de colon puede curarse si se detectan a tiempo”, asegura un experto gastroenterólogo

Cada año se detectan más de 15.000 casos de cáncer de colon en Argentina (Getty Images)

El cáncer mata. Las enfermedades oncológicas son la principal causa de muerte en el mundo, sin embargo frente a esta realidad inexorable la noticia alentadora es que algunos tipos de cáncer muestran señales hasta una década antes de desarrollarse y esa ventana de tiempo es fundamental para diagnosticarlos, iniciar el tratamiento y salvar vidas.

El cáncer de colon se desarrolla en el intestino grueso, compuesto por el colon y el recto, por eso se lo conoce también como cáncer colorrectal (CCR). En la Argentina, es la segunda causa de muerte por tumores malignos en ambos sexos luego del cáncer de pulmón. Provoca 8.500 muertes anuales, es decir unas 22 muertes por día, y la mayoría puede prevenirse.

El cáncer colorrectal no tiene distinción de género, afecta tanto a hombres como mujeres. Anualmente, se diagnostican más de 15.000 nuevos casos, pero lo que no todos saben es que más del 90% de los casos pueden prevenirse si se realizan los controles a tiempo.

Las lesiones precursoras que anticipan el cáncer pueden detectarse entre 10 y 15 años antes de la aparición del tumor (Getty)

En diálogo exclusivo con Infobae, el reconocido doctor Luis Caro, gastroenterólogo referente en la región y director de la carrera de Endoscopía Digestiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de la Fundación Gedyt (Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica) remarcó la importancia de los controles médicos preventivos.

A diferencia de otros tipos de cáncer más agresivos y de progresión rápida, el cáncer de colon tiene una evolución lenta, las primeras lesiones precursoras no malignas pueden aparecer hasta 10 o 15 años antes de la formación del cáncer. Una ventana de tiempo que, la gracias a la medicina preventiva, permite salvar miles de vidas.

“Este tipo de cáncer es asintomático en su primera fase, por lo que es primordial la consulta al médico y los estudios de chequeo. Además es altamente prevenible ya que lo anteceden lesiones precursoras que, detectadas y tratadas a tiempo, no llegan a convertirse en tumores”, explicó el doctor Caro.

El gastroenterólogo Luis Caro es referente en América Latina, preside la Fundación Gedyt y dirige la carrera de Endoscopía Digestiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Más del 80% de los casos de CCR se producen a partir de un pólipo, un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso. Los pólipos no presentan síntomas y suelen crecer lentamente, por lo que si no se detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un cáncer.

El doctor Caro, quien es presidente para Latinoamérica de screening de cáncer de colon en la Asociación Mundial de Endoscopía (WEO), señaló a Infobae las cifras contundentes: “Al retrasar el diagnóstico y la cirugía, el riesgo de muerte por cáncer de colon aumenta un 6% cada 4 semanas. Retrasos similares en la quimioterapia adyuvante para el cáncer colorrectal elevan el riesgo de mortalidad en un 13%”.

La medicina preventiva salva vidas

“A diferencia de otros tipos de cáncer, como el de páncreas que cuando se detecta porque aparecen los síntomas ya está muy avanzado, en el caso del cáncer de colon, si aparecen los síntomas se puede realizar una colonoscopía, y si está al alcance de la colonoscopía solucionarlo, que ocurre en el 80% de los casos, puede resolverse”, indicó el especialista.

Sólo el 30% de la población se realiza los chequeos médicos que ayudan a detectar el cáncer de colon a partir de los 50 años (Getty)

Si bien es el segundo cáncer más mortal en la Argentina, esta realidad puede modificarse: “Más del 95% de los casos de cáncer de colon pueden curarse con cirugía y, eventualmente, en el otro 5% de los casos, habrá que evaluar otros tratamientos, como quimioterapia o radioterapia”, remarcó el doctor Caro.

Existen diversas estrategias para el control de esta enfermedad, en primer lugar la promoción de un estilo de vida saludable (consumo de fibras en la dieta, actividad física regular, evitar el cigarrillo y alcohol y mantener un peso adecuado).

En segundo lugar, el tamizaje de la población general mediante el Test Inmunológico Fecal (FIT) en la franja etaria de 50 a 75 años, esta herremienta de prevención se realiza con un test de sangre oculta en materia fecal y si este examan fuera positivo, se complementa con una videocolonoscopía de alta calidad.

En la Argentina, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por tumores malignos en ambos sexos luego del cáncer de pulmón (Getty)

En cuanto al FIT es un método que, al ser más preciso, mejoró la técnica del antiguo test de sangre materia fecal. Los resultados de los antiguos test otorgaban muchos falsos positivos porque medía los niveles de hierro, que podían verse afectados por múltiples variables: hemorroides, por sangrado al cepillarse los dientes o por consumir alimientos con altos niveles de hierro antes de realizarse el examen.

En cambio, el doctor Caro explicó que “el nuevo test FIT mide hemoglobina humana, la sangre que ya empieza a metabolizarse, por eso ni el sangrado al cepillarse los dientes o una úlcera o gastritis van a influir en un falso positivo, porque el estudio identifica la hemoglobina humana no digerida”. Por eso este estudio, cuya aplicación en Argentina es bastante reciente, es mucho más eficaz en la identificación de lesiones precursoras del tumor.

El FIT permite detectar potenciales diagnósticos y es una herramienta fundamental de la medicina preventiva, así como las mujeres deben realizarse los estudios ginecológicos de forma regular, este estudio preventivo detecta los casos en etapa temprana, antes de que el cáncer esté avanzado.

Al retrasar el diagnóstico y la cirugía, el riesgo de muerte por cáncer de colon aumenta un 6% cada 4 semanas (Getty)

En el caso de FIT positivo, el paciente debe ser derivado a realizarse una colonoscopia complementaria. Si en la colonoscopia hay hallazgos patológicos, se hará el tratamiento individualizado por patología. Del total de las personas que se hacen el FIT, se estima que un 10% deberá hacerse la colonoscopía.

A pesar de que las guías médicas indican que a entre los 50 y 75 años todas las personas, aunque no tengan síntomas, deben efectuarse los chequeos preventivos, -y aquellas personas con antecedentes familiares o riesgo incrementado por patologías asociadas deben comenzar sus controles antes-. el doctor Caro destacó que actualmente un número muy bajo de personas se hacen los controles necesarios, y con la pandemia esto empeoró.

El presidente de la Fundación Gedyt subrayó que en la Argentina sólo el 30% de la población se realiza los estudios preventivos que se recomiendan a partir de los 50 años. Esto significa que un 70% de argentinos no cumplen con los exámenes de prevención que pueden identificar estadios anteriores al cáncer de colon varios años antes.

Estilo de vida y dieta saludable

Para prevenir estas enfermedades oncológicas se recomienda seguir una dieta balanceada con alto contenido de fibra (Getty)

El cáncer colorrectal es el cuarto cáncer más común en la región de las Américas. Cada año se producen más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta enfermedad, según las estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El doctor Caro, quien es secretario permanente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, señaló que “Argentina y Uruguay son dos de los países más castigados por esta enfermedad en toda América Latina y uno de los más importantes también en el mundo”.

Un estilo de vida saludable es el primer paso para prevenir el cáncer. Entre las recomendaciones del doctor Caro, se destacan tratar de no ser sedentarios, realizar actividad física de forma regular, como caminar o andar en bicicleta; mantener una dieta balanceada e incluir fibras en las comidas a través de porciones abundantes de frutas, verduras y hortalizas, sean fibras hidrosolubles (calabaza, zapallo, zanahoria ) o no hidrosolubles (acelga, espinaca, etc).

“Más del 95% de los casos de cáncer de colon pueden curarse con cirugía y, eventualmente, en el otro 5% de los casos, habrá que evaluar otros tratamientos, como quimioterapia o radioterapia”, remarcó el doctor Caro.

“Esto no significa que uno deba hacerse vegano o vegetariano, se pueden comer carnes rojas o blancas. Sí es importante no tener un consumo abusivo ni de las carnes, ni de los enlatados u otros alimentos ultraprocesados, sobre todo estos últimos que no sólo influyen en el cáncer de colon, si no en otros problemas metabólicos como la diabetes o el colesterol”, apuntó el especialista.

“Un gran médico maestro de nutricionistas, el doctor Pedro Escudero, creador del primer Instituto Nacional de Nutrición de la Argentina, siempre decía que la alimentación debía ser C.A.S.A. (Completa, Adecuada, Suficiente y Armónica) y es un concepto que me gusta retomar para explicar claramente cómo debemos alimentarnos”, expresó el doctor Caro.

En una época signada por la búsqueda de la longevidad, los expertos advierten que los estudios preventivos son fundamentales para vivir más y mejor. Para concluir el especialista de la Fundación Gedyt destacó: “Es importante entender que la realización de los controles adecuados tiene un impacto en la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon, por esto, realizar consultas periódicas con el gastroenterólogo o médico de cabecera otorgan las herramientas necesarias para prevenir esta enfermedad”.

