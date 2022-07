Qué comer y cómo: la importancia de la planificación semanal

Dr Cormillot - Planificacíon semanal #Informe

Muchas veces, cuando charlo con los pacientes, me dicen: “Doctor, yo me cuido…”. Bueno, imagínese que en 60 años de profesión eso lo he escuchado mucho. La cantidad de veces que la escuché: “Mire doctor, yo me mato toda la semana. Me cuido toda toda la semana y, sin embargo, no sé qué pasa que no bajo de peso”.

Entonces acá tenemos un esquema. Lo que ven en este esquema es lo que se imagina esa persona, durante toda una semana. Pero, en la realidad, la mayoría de las personas, sin darse cuenta, se refieren solamente a estos cinco días. Es decir, de lunes a viernes. El lunes y martes, que son 104 días al año que la gente se cuida, porque viene con culpa del sábado y domingo . Pero después vienen tres días que uno se puede cuidar o no, que son miércoles, jueves y viernes.

Cuando las personas hablan de cuidarse en las comidas, la mayoría, sin darse cuenta, se refieren de lunes a viernes / (Getty Images)

Y, después, del viernes a la noche hasta el domingo, eso entra en un cono de sombra que no entra dentro del esquema que la gente refiere cuando dice: “Me mato toda la semana”.

Finalmente, aparece la imagen real. Lunes y martes se cuida. Miércoles, jueves y viernes hasta la tardecita, más o menos se cuida. Y, después, viernes a la noche, sábado y domingo hasta las 6 de la tarde, uno come de una forma, en general, que excede lo que ha comido durante la semana.

¿Cuánto se puede comer de más de un viernes a la noche a un domingo a la tarde? Y… como poco, 5 o 6 mil calorías. Esas 5 o 6 mil calorías, después uno tiene que bajarlas del lunes al próximo viernes. No es fácil compensarlo. Entonces, el resultado es un balance que queda con unos gramos más que uno tiene.

¿Cuánto se puede comer de más de un viernes a la noche a un domingo a la tarde? Como poco, entre 5 y 6 mil calorías / (Gettyimages)

Recuerde, hay una diferencia entre lo que uno come, lo que cree que come y lo que dice que come.

Hay lagunas de la memoria, hay olvidos, hay negación que es cuando uno se miente a uno mismo, y después está la mentirita, cuando uno dice: “No, bueno, me da calor contar todo lo que comí”.

La peor de todas es la negación, cuando usted se miente a usted mismo. Por eso hay que anotar. Y, cuando usted anota lo que come, se va a sorprender.

¿Cómo podemos aumentar el volumen de la comida? Con vegetales, frutas, verduras y legumbres

Un repaso: qué comer y cómo

La otra pregunta que yo quiero contestar hoy es “cómo comer”, y se lo quiero mostrar con una imagen que nosotros usamos dentro de nuestra red, que es tradicional: un plato, pero esta vez con bandeja. Este plato tiene un esquema donde dice, en primer lugar, que conviene distribuir la comida varias veces por día, por lo menos cuatro.

Cuando uno se ordena empieza a comer mejor. Si se puede agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena, eso es conveniente porque disminuye el apetito para la próxima comida.

Cuando la compañía es agradable vas a seguir comiendo

Después está el tema de la porción. Por ejemplo, si una persona está comiendo cinco galletitas, no baje a una, baje a cuatro. Porque eso es sostenible . No va a bajar con la misma velocidad, pero va a bajar en forma sostenida.

Después viene el tema del volumen. ¿Cómo aumentar el volumen de la comida? Con bastante líquido , especialmente con burbujas. Y, después, todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres.

En cuanto a la bandeja que rodea al plato, contiene algunos elementos. El primero es el color, porque hay colores que predisponen a comer más y colores que predisponen a comer menos. En general, los colores que predisponen a comer menos son los colores pastel y los colores suaves, ya sea en las paredes o en la vajilla.

Si la mesa y la silla son confortables invitan a seguir comiendo REUTERS/Peter DaSilva

La luz: cuando es tenue te predispone a relajarte y comer más . Si la luz es muy fuerte, se come más rápido.

Los sonidos: la música suave invita a relajarse, pero la fuerte te va a generar, posiblemente, tanto estrés que también vas a comer más.

Después viene la mesa y la silla: si son confortables invitan a seguir comiendo . Un taburete incómodo te invita a comer más rápido.

El servicio: cuando una persona que te atiende bien, ya sea alguien de la familia o en un local de comidas, posiblemente comas más . Y si te atienden mal, posiblemente comas menos.

La compañía: con la gente agradable vas a seguir comiendo porque es agradable la compañía. Aunque las discusiones también impulsan a comer.

Finalmente, la diversidad: si se cambian mucho los gustos de la comida, va a comer más . En un banquete o en un cóctel, la gente tiene mucha variedad y pica mucha mayor cantidad de comida.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

SEGUIR LEYENDO: