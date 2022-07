¿Qué hay que comer y cómo?

Dr Cormillot - Qué Y Cómo Comer #Informe

La pregunta que más suelo escuchar y que más he escuchado en mi vida es: “Doctor, ¿qué hay que comer?”. Yo se lo voy a ir contando a raíz de una última publicación. Pero la otra pregunta que yo quiero contestar hoy es “cómo comer”, y se lo quiero mostrar con una imagen que nosotros usamos dentro de nuestra red, que es tradicional: un plato, pero esta vez es el plato con la bandeja.

Entonces, yo lo que quiero es explicarle en qué consiste el plato. Este plato, que está acá, tiene un esquema donde, en primer lugar, dice que conviene distribuir la comida varias veces por día, por lo menos cuatro. Le recuerdo que, de la misma forma que la gastronomía, tiene que ver con las normas de la alimentación que hoy se vive la gastronomía.

Pero a diferencia de lo que ocurre con la gastronomía, para la gente que anda por la calle no hay normas. Está en el trabajo y come lo que puede, pellizca… No hay una organización como había hace 50, 80 o 100 años atrás. Entonces, dentro de eso, por lo menos comer al menos cuatro veces al día.

Conviene distribuir la comida varias veces por día, por lo menos cuatro Foto: Christin Klose/dpa

Cuando uno se ordena empieza a comer mejor. Si se puede agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena, eso es conveniente porque disminuye el apetito para la próxima comida.

Después está el tema de la porción. Como ustedes van a ver acá, yo puse: si una persona está comiendo cinco galletitas, no baje a una, baje a cuatro . Porque eso es sostenible. No va a bajar con la misma velocidad, pero va a bajar en forma sostenida. Lo mismo si está entre la posibilidad de elegir un envase grande y uno chico: elija el chico.

Después viene el tema del volumen. Acá, en la parte de arriba del plato tenemos el volumen. Cómo aumentar el volumen de la comida para que uno se llene con menor cantidad de calorías. Bueno, con líquidos. Tomar bastante líquido, especialmente líquido con burbujas. Y, después, todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres.

Conviene agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena para disminuir el apetito para la próxima comida (Matías Arbotto)

Y vamos a seguir con el plato, porque recuerden que no es solamente ver cuál es la respuesta a una duda, sino que la cuestión más importante es cuál es la pregunta que tengo que hacer.

Bonus track a la espera de la segunda entrega

¿Qué comemos cuándo comemos? Ante esta pregunta, uno puede decir tranquilamente “estoy comiendo una milanesa o estoy comiendo una ensalada de rúcula y tomate”. Lo que en primer lugar uno consume, desde el punto de vista nutritivo, son proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, fitoquímicos y otra gran cantidad de nutrientes que tienen los alimentos.

Cuando uno dice “voy a comer carne”, no está comiendo solamente carne. Uno lo que hace es comer un plato preparado con carne. Sin embargo la experiencia no termina ahí, uno come ese plato en determinada situación o contexto, a eso se le llama comensalidad. Ese escenario puntual donde consumo un alimento u otro, es clave para la comensalidad.

Para aumentar el volumen de la comida se puede sumar todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres JUICE PLUS+

Con un 70% de la población que tiene sobrepeso, muchas personas se ayudan con el registro de comidas. Son muchos los pacientes que registran lo que comen para ver dónde puede estar lo que hay que cambiar y puede ser corregido para lograr regular el piso. En ese registro no sólo hay que poner qué alimentos se comen, en qué horario, sino también hay que detallar la situación en la que uno comió.

¿Para qué sirve pensar en la comensalidad? Si uno quiere mantener un peso saludable, tiene que saber que el problema no es sólo los alimentos que comemos. Cómo, cuándo y con quién comemos, en definitiva, la situación de cada comida, también son fundamentales para los hábitos alimentarios

El tener el registro no sólo de cada alimento y sus calorías o grasas, sino también tomar conciencia de la experiencia que vivimos al comer sirve para saber en qué momentos uno debe cuidarse más para poder controlar el peso. Uno no come lo que le gusta, sino que uno le gusta lo que come.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

