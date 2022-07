Dr Cormillot - Especias Y Condimentos #Informe

¿Cuáles son los beneficios del uso de condimentos y especias? La utilización de condimentos y especias en las comidas es algo en común a todas las culturas que viven muchos años , porque está demostrado que las especias y condimentos tienen una virtud antioxidante, o sea, retrasan el envejecimiento celular. Tienen fitoquímicos muy concentrados que, aunque se utilizan en poca cantidad, si uno llega a sumar cinco o seis gramos entre todos ellos o los que a usted le pueda gustar, porque en este video hay solamente algunos, eso tiene un efecto muy beneficioso sobre la salud.

Entre las especias y condimentos que se puede ver en las imágenes se pueden señalar al ají molido, también la albahaca, el pimentón, a una combinación que es la provenzal, al tomillo y al orégano. Pero eso no es todo, ya que también podemos encontrar a la pimienta. Y sobre esta última, la pimienta, por la que quería hablarles hoy.

La pimienta tiene mala fama. Algunos la acusan de que puede subir la presión. Sin embargo, no es así, no sube la presión. En cambio, tiene un efecto antioxidante. Y cuando hablamos de antioxidante en realidad lo que queremos decir es que ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, como así también a la hipertensión y al envejecimiento celular.

Otra de las preguntas es: ¿la pimienta produce gastritis? No, no produce gastritis. Pero si una persona tiene gastritis, es una de las pocas contraindicaciones que tiene la pimienta, porque es posible que le agrave su cuadro.

El otro efecto que tiene el uso de hierbas, de especias y condimentos, es que uno puede disminuir el consumo de sal y eso no es un tema menor. Desde hace muchos años aplico esta estrategia y a las ensaladas le pongo pimienta y vinagre, ya que eliminé el uso del aceite casi por completo. A veces, un poquito le puedo poner, un pequeño chorrito. Y sí utilizo la pimienta porque me cuido mucho con la sal, porque tengo una herencia de papá y mamá, y de dos abuelos que eran hipertensos. Y, la verdad, que me he acostumbrado perfectamente a consumirlo de esa manera.

Vale recordar que, además de utilizar las especias y los condimentos, siempre es mejor realizar una alimentación equilibrada. Comer en forma moderada y variada de todos los grupos de alimentos proporciona todos los nutrientes que su cuerpo necesita.

Si su alimentación tiene exceso de sal, azúcares y grasas de origen animal, reduzca los dos primeros reemplazando la sal de mesa por hierbas, especias y condimentos y los azúcares por la versión edulcorada. Además, priorice el consumo de alimentos que salen de la tierra, como son las frutas y verduras de estación, las legumbres y los cereales integrales.

