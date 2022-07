Una historia de iniciativa: el mensaje de Calixto García

Dr Cormillot - El mensaje de Calixto García #Informe

Hoy les quiero contar un cuentito que, en realidad es una historia de iniciativa: “El mensaje de Calixsto García”. A fines del 1800 y principios de 1900 se había declarado una guerra entre España y Estados Unidos.

Este conflicto bélico tuvo lugar cuando Estados Unidos intervino en la guerra de Independencia cubana. España fue vencida y nuevamente perdió control sobre las colonias que había conquistado y gobernado por cientos de años. Según relatan los historiadores, la guerra fue breve. Mientras que España mostraba los últimos vestigios de su poderío sobre las Américas, su rival comenzó a expandirse hacia nuevas regiones.

Más allá de este aspecto histórico, la historia sobre la cual hablaremos tiene otro punto interesante para abordar. Durante este conflicto, el presidente de Estados Unidos, el presidente McKinley quería parar la guerra, pero le tenía que mandar un mensaje a Calixto García, que era un general que estaba en algún lugar perdido de no se sabe dónde.

En aquella época no había internet, no había WhatsApp, no había mails. Es decir que no había forma de enviárselo, como ocurre en la actualidad. Es por eso que se lo tenía que llevar a alguien y le soplaron el nombre de un tal Rowan.

El Presidente llamó a Rowan y le dijo: “Mire, llévele esta carta a García”. Rowan no preguntó, agarró la carta, se la guardó y a las tres semanas se la estaba entregando al General Calixto García, que lo había encontrado perdido en el monte en Cuba.

¿Por qué les cuento esta historia? Porque García tenía algo especial: tenía iniciativa y tenía continuativa. Y acá cuenta la historia que el mundo confiere sus mejores premios, tanto en honores como en dinero, a una sola cosa, a la iniciativa.

¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras. Hacer lo que se debe hacer, bien hecho, sin que nadie te mande. Entonces, a quien hace una cosa bien hecha, sin que nadie se lo ordene, le sigue aquel que la hace bien cuando se le ha ordenado una sola vez. Es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores y su pago no guarda la misma proporción que el que tuvo la iniciativa.

Luego de éstos, vienen aquellos que obran sólo cuando se le da la orden dos veces, o tres. No reciben honores y solo tienen un pago pequeño. Y, después, hacen las cosas bien hechas pero solamente cuando se les está atrás. En vez de honores, reciben la indiferencia y se les paga mucho menos, y se pasan el tiempo quejándose de su mala suerte.

De todos modos, todavía hay una escala inferior. Están los que no hacen nada bien, salvo que alguien esté al lado y les insista para que lo hagan.

La historia termina con dos frases que a mi me gustan mucho: “Aptitud, suple antigüedad” y “La gente que nunca hace más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen”.





