Salud mental materna: una encuesta busca conocer las experiencias de personas que transitaron su embarazo en pandemia

Desde que se llevó a cabo en 2016 el Día de la Salud Mental Materna, cada año en mayo se realizan diversas actividades con el objetivo de sensibilizar a la población de todo el mundo acerca de la importancia de ese aspecto de la salud de las madres durante el embarazo y los primeros tiempos tras el nacimiento, conocidos como trastornos mentales perinatales.

El día se instituyó de manera autoconvocada por un grupo multidisciplinario de activistas internacionales de salud mental materna, académicos, médicos y personas con experiencia vivida que piden a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el reconocimiento oficial de este día.

Los trastornos de salud mental materna que pueden ocurrir en este período incluyen la depresión posparto, los trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y la menos frecuente, pero grave, psicosis posparto.

Ese día se conmemora cada primer miércoles de mayo que este año será el día 4 de ese mes. Para las actividades de divulgación del Día Internacional de la Salud Mental Materna, las psicólogas, especialistas en orientación perinatal María Agustina Capurro (MN 69748) e Ivana Moyano (MN 37057) se encuentran organizando un conversatorio sobre “Vinculo de pareja, Puerperio y PostPandemia”.

“Para alimentar esta conversación, queremos invitar a aquellas personas que durante la pandemia”, incluyendo como fechas marzo de 2020 y diciembre de 2021, “transitaron un embarazo y el nacimiento de un hijos/as en el marco de una pareja conviviente” para que compartan breve y anónimamente sus experiencias, dijeron, por lo que distribuyeron un formulario para que quienes deseen puedan hacer su aporte.

La intención del sondeo es “alimentar una conversación que estaremos presentando en el marco de la Semana Mundial de la Salud Mental Materna 2022″, aclararon, a la vez que remarcaron que la participación será “estrictamente voluntaria, pudiéndose retirar de la misma en el momento que lo desee”.

Es habitual, aunque pocas veces se lo contempla, que en uno de los momentos más felices de su vida, algunas mujeres se sienten mal, agobiadas, solas, superadas por la situación, e incluso se creen malas madres por todo lo anterior. “Hablamos de salud mental materna, refiriéndonos a aquellos procesos psíquicos que suceden durante el periodo que va desde el embarazo, parto y posparto hasta los dos primeros años de vida. Incluso también, incluyendo aquellos casos de búsqueda de embarazos, los estadios preconcepcionales y tratamientos de reproducción humana asistida”.

Según informó la ONG Materna Salud Mental Perinatal, “la transición hacia la maternidad que acontece en una mujer que se convierte en madre es un evento de gran impacto psicosocial, y los estudios en relación a la salud mental materna aportan información sobre la vulnerabilidad de esta etapa y la importancia de la red con otros agentes de la salud que tienen contacto directo con ella, como obstetras, parteras, enfermeras, puericultoras, pediatras; para trabajar en prevención y realizar abordajes oportunos”.

Analía Sierra, presidenta de la ONG y ex paciente de depresión posparto, contó a Infobae en el pasado Día Internacional cómo la ayudó a ella encontrar un espacio de contención y quizás ser la voz de muchas que no sabían lo que estaba pasando. “Para mí fue fundamental encontrar ese espacio de contención, traía años de culpa y vergüenza por lo que había pasado, porque en mi entorno las mujeres seguían pariendo y no enloquecían como yo, ninguna necesitaba de un psicólogo y mucho menos de psiquiatra y medicación —recordó—. Cuando mi hijo tenía cuatro años, por casualidad, encontré un artículo en una página web que hablaba de depresión posparto, y allí muchas mujeres comentaban sus síntomas y vivencias. Por ese artículo fue que me dí cuenta que no era la única que había pasado por esto y resultó ser de un alivio enorme”.

