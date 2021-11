Kreplak: “La variante Ómicron es preocupante porque es más contagiosa que la Delta”

"Existe una incertidumbre porque la variante Ómicron tiene muchas mutaciones y no sabemos si eso efectivamente va a cambiar la forma en la que las vacunas interactúan con el virus", dijo el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al avance de la variante detectada por primera vez el 24 de noviembre en el sur de África y señaló que “ es realmente preocupante la variante Ómicron porque sería bastante más transmisible que la variante Delta y se contagia más rápido ”.

Sobre la nueva cepa y la efectividad de las vacunas, el funcionario bonaerense dijo: “Existe una incertidumbre porque tiene muchas mutaciones y no sabemos si eso efectivamente va a cambiar la forma en la que las vacunas interactúan con el virus y si puede bajar la eficacia de las vacunas, pero eso todavía no se sabe”.

“Todavía no se sabe si las vacunas resisten la variante Ómicron. En los próximos días tendremos resultados de laboratorio , es posible que las vacunas tengan un poquito menos de efectividad frente a Ómicron, pero no es que no sirvan”, dijo Kreplak en declaraciones a El Destape Radio y agregó que, en el caso de las vacunas contra el coronavirus, no son inoculantes que “erradiquen el virus”, sino que su función es reducir la gravedad de la enfermedad de COVID-19 y disminuir el riesgo de hospitalización.

Kreplak se refirió al plan de vacunación e insistió en el llamado a la gente que no se aplicó la vacuna: “Tenemos 14,2 millones de personas que se comenzaron a vacunar de una población de 17,5 millones de bonaerenses. Entre la población bonaerense mayor de tres años de edad, hay aproximadamente 2 millones que no se dieron ni siquiera una dosis ”.

Hay 14 millones de bonaerenses que se dieron la primera dosis y, entre estos, 11,5 millones completaron el esquema con la segunda dosis. El ministro de Salud bonaerense resaltó: “Tenemos 2,5 millones de personas que se dieron la primera dosis y no se dieron la segunda . Y esto sucede teniendo liberada la vacunación, es decir que se pueden ir a vacunar cualquier día de lunes a lunes a cualquier vacunatorio y completar el esquema”.

Según el funcionario bonaerense, lo que se dieron la primera aplicación y no fueron a recibir la segunda “no tienen rechazo a la vacuna, es una cuestión de logística para completar el esquema” y agregó: ”Cuando fuimos a escuelas a vacunar 8 de cada 10 no se habían anotado y ahí los pudimos vacunar”, concluyó el ministro.

Cuarentena obligatoria para pasajeros provenientes de África

El Gobierno argentino dispuso una cuarentena obligatoria para las personas que ingresen al país desde África

El Poder Ejecutivo tomó la decisión ante el temor de propagación de la variante Ómicron. Aquellas personas extranjeras no residentes, deberán además poseer un seguro de salud COVID-19. El Gobierno determinó una cuarentena obligatoria para todas aquellas personas que lleguen al país desde África , por temor al ingreso y propagación de la variante Ómicron de COVID-19 que ya fue detectada en algunos países de Europa y Asia.

La Decisión Administrativa 1163/2021 de cinco páginas confirmando la decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. “T oda persona que provenga o haya estado en el continente africano o en las zonas afectadas que defina la autoridad sanitaria nacional en los últimos 14 días previos a su ingreso al país, quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes ” y al conjunto de disposiciones sanitarias obligatorias que se informa a continuación.

Los viajantes deberán informar en su Declaración Jurada si proviene o si estuvo, durante las últimas dos semanas en las zonas afectadas por la nueva variante de coronavirus; haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso a Argentina; contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al ingreso al territorio nacional; realizarse una prueba de antígeno a su llegada; y cumplir con una cuarentena. Deberán hacerse un test de PCR al décimo día de su toma de muestra de test en el país de origen “cuyo resultado deberá ser negativo, como condición de finalización del aislamiento obligatorio”.

El Poder Ejecutivo aclaró que aquellas personas extranjeras no residentes, deberán además poseer un seguro de salud COVID-19, “con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos”.

