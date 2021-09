Quirós pronosticó que la variante Delta del COVID-19 tendrá un impacto menor

El impacto de la variante Delta será menor respecto de anteriores etapas de la pandemia

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró hoy que, aunque la circulación de la variante Delta de coronavirus aumentará en las próximas semanas en todo el país, tendrá “un impacto menor en términos de la gravedad y muertes” respecto de etapas anteriores de la pandemia, como consecuencia de que se ha “acelerado” la campaña de vacunación.

“Es muy probable que lo que veamos en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos tiempos es que aumente el numero de casos, que ese numero de casos se vinculen a la variante Delta, pero que eso ya a esta altura con el grado de vacunación que tiene la Ciudad de Buenos Aires tenga un impacto menor en términos de la gravedad y de la cantidad de enfermos que tengan una enfermedad grave, de terapia intensiva, o tengan una enfermedad mortal”, explicó esta mañana durante una conferencia de prensa.

Y subrayó que “es muy probable que sea eso lo que termine ocurriendo: un aumento de casos en los próximos tiempos, pero ese aumento de casos, ya con este grado de vacunación no signifique tanto daño como el que hemos estado viendo hasta el día de hoy”.

“Eso es lo que estamos buscando y por eso estamos acelerando todo lo que podemos la vacunación”, puntualizó. Además, destacó que la inmunización “ha logrado separar” dos componentes de la pandemia que son “por un lado la cantidad de personas que pudieran tener la enfermedad y la cantidad de personas que puedan tener una enfermedad grave o mortal”. Con el avance de las vacunas “estas dos cuestiones que venían siempre unidas” han podido separarse.

“La vacunación previene de manera muy eficaz que las personas que se enferman hagan una enfermedad grave o mortal" (EFE/ Enrique García Medina)

“La vacunación previene de manera muy eficaz que las personas que se enferman hagan una enfermedad grave o mortal, pero no previene tan eficazmente que las personas se puedan enfermar, que tengan una enfermedad leve en las vías aéreas superiores”, recordó.

El dato más relevante de los últimos días en torno de la variante Delta se produjo en el colegio ORT de la ciudad donde se detectaron 63 casos de COVID-19, algunos de los cuales fueron secuenciados y se detectó esa mutación.

Los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación indicaron que fueron identificados 314 casos de coronavirus en los que se aisló la variante Delta. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolas Kprelak, dijo que actualmente esa mutación es la responsable de menos del 0,1% de los casos de COVID-19.

Cuando se lo consultó a Quirós acerca de los cambios en los protocolos escolares en todas las escuelas de la ciudad, explicó que fueron dispuestas porque las autoridades están detectando que, “como todavía estamos transitando el período invernal y hay mucha circulación de otros virus respiratorios” existe una “enorme cantidad de niños y niñas que tienen alguna enfermedad del virus respiratorio que no son COVID y el grado de positividad de los testeos (por COVID) es extremadamente bajo”.

Entonces, se dispuso que “cuando un chico tenga un síntoma no nos lleve más de 24 horas definir o descartar si es o no COVID para poder sostener las burbujas y no tener que estar pinchándolas permanentemente”.

Ese es el cambio que “estamos proponiendo”, puntualizó, pero se irá evaluando en las próximas semanas. En cuanto el momento en que comenzará a aplicarse el nuevo protocolo escolar indicó que será el Ministerio de Educación el que lo disponga. Esa cartera “decide en qué momento se empieza con la aplicación”, dijo.

Cuando haya un caso sospechoso, sea alumno o docente, con síntomas compatibles de coronavirus, se le indicará que se realice un test rápido (EFE/José Jácome)

El gobierno porteño modificó el protocolo que rige en las escuelas por lo que solo se aisalarán los cursos ante un caso confirmado de COVID-19. Las familias cuestionaban que las burbujas se “pinchaban” con asiduidad porque tan solo se necesitaba que un chico presentara un síntoma para romper la rutina escolar.

De ahora en más, cuando haya un caso sospechoso, sea alumno o docente, con síntomas compatibles de coronavirus, se le indicará que se realice un test rápido de antígeno y PCR dentro de las 24 horas. Mientras tanto, el resto de la burbuja continuará con las clases presenciales con normalidad. A partir del test, se abren tres escenarios posibles: -Si el resultado del test rápido es negativo, la burbuja no se aísla pero el caso sospechoso permanece aislado hasta contar con un PCR negativo.

Respecto de las celebraciones del Día del Estudiante, el próximo martes, el ministro pidió mantener “el cuidado de protocolos que básicamente hoy lo más relevante es el uso del barbijo”. “Pedimos que disfruten de la actividad del día, es un día festivo, revincúlense con las personas que se quieren vincular, pero tomemos unos pequeños recaudos como el uso del barbijo el mayor tiempo posible”, dijo.

En ese sentido, descartó que se esté evaluando levantar la obligatoriedad del uso de tapabocas. “Todavía no es momento de discutir la retirada del barbijo”, ya que otros países han adoptado esa medida y luego se han vuelto atrás. “El espacio más seguro para quitárselo es el espacio abierto y hay que mantenerlo más tiempo en lugares cerrados y en el transporte público”, recordó. Y llamó a usar el tapabocas “bien colocado, en la base de la nariz y la pera para que tenga utilidad”.

Durante la conferencia de prensa, el ministro exhibió los números hasta hoy de la campaña de vacunación. En ese sentido, reveló que el 56% de la población de la Ciudad completó el esquema de vacunación.

El 93% de la población porteña mayor de 18 años cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Lo que demuestra, dijo el ministro, “la altísima aceptación de la vacunación por parte de la ciudadanía”.

En total, 2.247.387 personas recibieron una dosis (73%), y 1.714.057 pusieron completar el esquema (56%). El gobierno nacional entregó a la Ciudad 3.961.444 dosis de las que se han aplicado el 99%.

